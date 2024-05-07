Физическая боль может передаваться от человека к человеку: учёные подтвердили эффект ноцебо

Communications Psychology: физическая боль "заразна" через самовнушение

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Эксперимент, опубликованный в журнале Communications Psychology, продемонстрировал эффект самовнушения при проведении медицинских процедур.

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Предварительное информирование пациентов о болезненности процедуры приводило к реальному дискомфорту. В ходе исследования участникам сообщили, что процедура усилит боль. Эффект ноцебо был подтвержден, когда участники, наблюдая за одним пациентом с нагретой пластиной, сами начинали ощущать боль при обычной температуре пластины.

Это подтверждает, что боль может передаваться от одного человека к другому через самовнушение, причём данный эффект сопровождается физиологическими реакциями, такими как активность потовых желез и напряжение лицевых мышц.