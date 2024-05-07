Павел Воля, Тимур Батрутдинов и Демис Карибидис ликуют от новости о женитьбе Харламова

Резиденты Comedy Club устроили ликование по поводу прощания Гарика Харламова с холостяцкой жизнью.
В "Инстаграме"* телеканала ТНТ появилось видео, на котором Павел Воля, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис и другие комики веселятся и игриво грозят указательными пальцами на камеру под звучащий марш Мендельсона.
"Когда Харламов снова не холостяк", — гласит подпись к кадрам.
Представители ТНТ поздравили юмориста Гарика Харламова и актрису Катерину Ковальчук с важным шагом.
Ранее Харламов показал обручальное кольцо на безымянном пальце Ковальчук, намекнув на предстоящую свадьбу.
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