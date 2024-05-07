Павел Воля, Тимур Батрутдинов и Демис Карибидис ликуют от новости о женитьбе Харламова

Комики поздравляют Гарика Харламова с предстоящей женитьбой

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Резиденты Comedy Club устроили ликование по поводу прощания Гарика Харламова с холостяцкой жизнью.

Фото: https://vk.com/katerinakovalchyk by ВК-аккаунт Катерины Ковальчук is licensed under public doman

В "Инстаграме"* телеканала ТНТ появилось видео, на котором Павел Воля, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис и другие комики веселятся и игриво грозят указательными пальцами на камеру под звучащий марш Мендельсона.

"Когда Харламов снова не холостяк", — гласит подпись к кадрам.

Представители ТНТ поздравили юмориста Гарика Харламова и актрису Катерину Ковальчук с важным шагом.

Ранее Харламов показал обручальное кольцо на безымянном пальце Ковальчук, намекнув на предстоящую свадьбу.

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