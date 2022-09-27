Референдум о воссоединении Донецкой Народной Республики и России фактически состоялся. Об этом заявил глава Народного совета Владимир Бидевка. Он подчеркнул, что этот день является торжественным, поскольку жители республик Донбасса на протяжении многих лет ждали этого момента.
"Вы сами видите показатели явки и сами видите очереди, которые есть на референдуме. И мы очень ждём, что мы как можно быстрее будем дома, в родной Российской Федерации", — цитирует слова спикера РИА Новости.
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