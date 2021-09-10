Леонид Крутаков: без великой идеи государства становятся "травоядными"

Оценка предстоящих выборов в сентябре ещё раз подтвердила глобальную деградацию и примитивизацию системы. Вместо того, чтобы проводить нормальную социальную, экономическую, внутреннюю политику, власти действуют чисто технологически — создают видимость этого. Про подкуп избирателей и говорить нечего.

Плохо, очень плохо, просто крайне ужасно, что нет великой идеи, да и вообще никакой. Суррогатная идея якобы рынка только обостряет ситуацию. А это рано или поздно приводит к глобальному краху и коллапсу.

Конечно, это относится не только к России, но и ко всему современному миру, но нам-то от этого не легче. Тем более, что мы надеялись на лучшее.

Такие мысли в авторской передаче главного редактора Pravda.Ru Инны Новиковой "Необычная неделя" озвучил политолог, публицист, доцент Финансового университета при Правительстве России Леонид Крутаков.

— Леонид, как вы оцениваете предстоящие выборы? Некоторые партии и кандидаты в депутаты, как обычно, обещают райские кущи.

— Я могу назвать это идеологическим набросом, наносом. Мы давно от нормальной социальной, экономической, внутренней политики перешли к примитивным политтехнологиям. Мы как технологи действуем на выборах. Мы придумываем под каждые выборы новые законы. Мы используем тактику одноразовых подачек.

Никто не предлагает людям будущего, какую-то идею, ради которой можно действительно с радостью жить и работать. Политики не делают людей соучастниками проекта, вот в чём проблема.

Поэтому выборы, конечно, абсолютно пустые, на мой взгляд. Потому что пока Россия так и не сформулировала свою внутреннюю идею, которую она может экстраполировать во внешний мир и отстаивать.

Вся идеология — рынок

Пока наша власть говорит, что глобальный рынок — это единственная идея, которой мы придерживаемся. Тогда чем мы отличаемся от остального мира? Почему вы Россией называетесь? Почему вы — российские власти?…

Поэтому и происходит политика подачек и обещаний: всем — выплаты, лекарства… Или "Справедливая Россия": вернём пенсионный возраст назад. Все спекулируют на тех решениях, которые были очевидно ошибочными для страны и тяжёлыми для граждан. Но ведь не вернут они ничего, это же понятно.

Понятно и выступление президента на съезде "Единой России". Это опять же та же самая политтехнология, попытка придать "Единой России" некую значимость, которой давно нет.

Потому что единственный политический лозунг и единственная идея, которую нам предлагают: "Мы — за Путина!" Ну, отлично, приехали. Я тоже, например, за Путина. И что дальше?…

Предвыборная подачка

Эти разовые предвыборные подачки — простой подкуп избирателей. Они происходят от абсолютного непонимания того, как устроена социальная политика, и её отсутствия как таковой.

Мы же не меняем систему перераспределения внутреннего валового продукта. Никто нисколько её не меняет. У нас по-прежнему самые богатые богатеют.

При попытке ввести прогрессивный налог сразу начинают хором кричать, что это не принесёт результатов. Почему это приносит хорошие результаты в США, в Англии, вообще во всём мире, а у нас не принесёт результаты?

Эпоха глобальных перемен

Понятно, что грядёт эпоха больших политических передряг, экономических и геополитических перестроений. Идёт эпоха больших сделок, которые пойдут на уровне политических конструктов.

В этой эпохе выиграет та страна, та администрация, та политическая власть, у которой будет институционально очень крепкая национальная база. Её платформой будет общественно-политическая идея, которую она может экстраполировать в мир как привлекательный образ жизни.

США же раньше на этом продвигались. Не чисто за счёт доллара и авианосцев. Это уже пошло вслед. А сначала они говорили: вот наш образ жизни, посмотрите, он лучше, чем у всех. Вы хотите так жить? Поэтому вам нужно поддерживать нас и жить так же.

То есть сначала шла идея, а уже потом — деньги, оружие и остальное. Потому что тогда это принималось ради лучшей жизни. Если ты этого не предлагаешь, а предлагаешь только идти ради оружия, то ничего хорошего, никакой поддержки ты не получишь.

Нормальным людям нужны великие идеи

Великие страны создают великие идеи. И масштабы этих идей у них громадные — на весь мир. Если этого нет, то это, конечно, такое травоядное существование государств, стран и наций.

Мало того, призывать народ к простому размножению или пытаться его стимулировать материнским капиталом — тоже совершенно примитивное и бесперспективное дело. Не происходит так.

Нормальные люди не рожают детей за деньги. Конечно, есть и такие люди, которые рожают детей за деньги, но мы знаем, что это за люди и какие дети в итоге рождаются и вырастают от этих людей.

Нормальных людей может вдохновить только перспектива для своих детей. Человек должен понимать будущее — куда он идёт, что он и его потомство будет делать. Ему нужно, чтобы у его детей были возможности для развития, они могли стать настоящими большими людьми, в космос полететь, в конце концов.

Если великой идеи нет, то рано или поздно это приводит к глобальному краху и коллапсу. Боюсь, что мы в этом направлении и идём. Я даже не про Россию сейчас, а про весь мир. Потому что цивилизация рождается из идеи. Убери идею или смысл, и остаётся травоядная жизнь.