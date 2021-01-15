Тюрьма или трон: что ждёт Навального в России

Алексей Навальный находится в федеральном розыске с 29 декабря. СМИ как на подбор несколько дней уже говорят исключительно о том, что 17 января во Внуково состоится, как минимум, задержание Навального.

Все основания уже имеются, напоминают в проекте "Канал визионера".

Хотя, по мнению аналитиков "Обухов.PRO", арест при прилёте легитимизирует Навального как "главного оппонента Путина".

Но разгуливание на свободе или даже домашний арест покажет беспомощность силовой вертикали. Так что делать с этим визитёром что-то всё равно придётся.

Разумеется, и ежу понятно, что цирк в аэропорту сыграет на руку именно Алексею. Политолог Белковский у себя пишет, что возможный арест главного оппозиционера породит мощный международный скандал и ухудшит позиции на переговорах с новой администрацией США.

А по мнению Михаила Виноградова, внутренний резонанс будет большой, но внешний будет размыт "инаугурацией и прочим Трампом", на этом фоне несложно потеряться в мировой повестке.

Но надо учитывать тот факт, что Навальный заручился гарантиями безопасности от евролидеров, администрации Байдена, которые якобы согласовали безопасность оппозиционера и его семьи лично с Путиным.

Так что Навальный устраивает проблемы по всем фронтам сразу, так как не посадить его — показать слабость перед "внутренней аудиторией". Посадить — наравне с администрацией Байдена многие евролидеры смогут использовать это как рычаг давления.

Стратегия политической эскалации предполагает до прилёта Навального ещё ряд событий: публикацию итоговой порции разоблачений отравителей, удалённую встречу Навального на высшем, в том числе американском уровне, отметили в "Канале визионера".

"Итак, Алексей Навальный… возвращается, чтобы сесть, выйти, победить? Такое он может делать, только будучи железно уверенным в том, что текущая власть ненадолго и скоро нас ждёт большая перестройка", — считают эксперты.

Но его арест будет означать готовность властей "идти до конца".

Впрочем Навального устроит любой сценарий. От радикального — активизация уголовных дел, арест, массовые беспорядки; до плавного — репутационный удар по власти, отмечает "НЕЗЫГАРЬ".

Хотя, как отмечают в телеграм-канале "неВолодин", Навальный — вероятнее всего, проект Кремля. Его главная цель — размытие протеста. И сейчас он якобы возвращается к своим хозяевам.

По большому счету, Алексеем Навальным играют слишком много внешних и внутренних игроков, и сам он вряд ли в состоянии понять, кто и куда его тянет, зазывая в Россию.

Многие эксперты считают, что, кроме как в России, он больше нигде не нужен. Сидя на Западе, он теряет главный капитал: улицу.

Тем не менее, будущее Навального не относится к компетенции внутриполитического блока АП, заявили эксперты "B r i e f н е з ы г а р ь". Тот же Кремль слишком резко дистанцировался от ситуации.

"Движение объяснимое, поскольку российские "кураторы" Навального носят погоны, напомнили в канале "Чисто для фиксации". Однако публично отстраиваться от них — это прямой им вызов.

Согласно прогнозам, сторонники Навального постараются превратить его встречу во Внуково в стихийный митинг. Против этого уже (вполне логично) выступила администрация "зоны повышенной безопасности" — самого аэропорта.

Впрочем от того, насколько массовой получится встреча, будет зависеть ход дальнейших событий. Соответственно, вечер воскресенья, 17 января, будет интересным. В интересах команды оппозиционера продемонстрировать красивую медиакартинку.

Есть также мнение, что если "Навальный вернётся, мы увидим недолгую вспышку этой "звезды", треск, шипение и закат. Слишком тепло и плотно опекали западные друзья этого персонажа".

По сути, на срочном возвращении Навального настояли его кураторы из демпартии США. Им необходимо вернуть "берлинского пациента" в Россию до инаугурации Байдена 20 января.

Можно, конечно, предполагать, что Навальный собирается устроить очередную провокацию, а то и заделаться мучеником в глазах либеральной общественности. При задержании Навального будут новые санкции.

Но что будет, если его действительно арестуют и по-настоящему отправят валить лес в Сибирь?

Эксперты по этому поводу расходятся во мнениях. В проекте "Новый век" озвучили версию, что Навальный будет пожизненно работать в какой-нибудь ИТК, чтобы оплатить свой "счастливый билет".

"Сталингулаг", как всегда, выдал нечто маловразумительное на предмет того, что политик Навальный — принципиально новый образ политика, никогда до этого в России невиданный. И выбор Навального с 17 января начать ещё более трудную жизнь якобы безоговорочно это подтверждает.

Никаких других вариантов, кроме провокации скандала, к этой ситуации прикрутить просто не получается, равно как и объяснить, почему Навального начальство посылает в руки ФСИН.

Роль Путина в этой истории больше сводится к отмашке в пользу той модели решения, которая ему покажется проще и "надёжней".

В любом случае главный итог 2020 — превращение внесистемной оппозиции в "криминал".

Ещё один вариант — Навальный возвращается в Москву, его сажают под домашний арест. Он находится в России в подвешенном статусе, который не даёт давить на Путина, а заодно связывает руки Навальному.

Белковский напомнил, что Навального пугают, чтобы он всё же в последний момент отменил возвращение в РФ 17 января 2021-го. Однако даже его задержание до 29 января не означает, что оппозиционер получит реальный тюремный срок.

А по мнению политолога Аббаса Галямова, возвращение лучше было бы отложить до начала думской кампании. Тогда оппозиция активизируется, а тут ещё и Навальный приедет. А сейчас возникает риск, что волна угаснет раньше времени.

"Мейстер" подчеркнул, что возвращения Навального ожидали несколько позже. Навальный оказался перед угрозой того, что через пару недель он сможет вернуться только в тюрьму…