Брежневский застой или апогей социализма?

Почему опросы показывают, что пик развития СССР пришёлся на брежневский период? Почему для части современников годы правления Брежнева были "безвременьем"? Можно ли было реформировать СССР по китайскому образцу? Почему реформы Косыгина — палочка-выручалочка для СССР? Хорошим ли руководителем был наш дорогой Леонид Ильич? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире программы "Точка зрения" видеостудии "Правды.ру" рассказал российский историк, советник ректора МПГУ Евгений Спицын.

— Евгений Юрьевич, брежневское время называлось застоем, барды писали, что "безвременье вливало водку в них…" Сейчас же общественное мнение оценивает тот период очень высоко по сравнению со сталинскими репрессиями и хрущевской оттепелью, не говоря уж о сегодняшнем дне.

Действительно ли при Леониде Ильиче были какие-то высокие достижения, очень долгий период стабильности и развития, или как раз его почти 30-летнее правление привело к тому, что потом все пошло вкривь и вкось? Может быть, просто как обычно нам кажется, что раньше было золотое время, а сейчас хуже стало? Ведь раньше и зеркала нас лучше отображали, а теперь все хуже показывают. Как вы считаете с исторической точки зрения?

— Я сначала сделал бы две поправки по поводу сталинских репрессий. Не надо период управления Сталина сводить только к репрессиям. Это был один небольшой эпизод в истории страны. Тем более, я бы не стал говорить, что это были именно сталинские репрессии.

А Брежнев стоял во главе государства, конечно, не 30 лет, а 18 лет. Если даже приплюсовать его прямых наследников — Андропова и Черненко, то можно говорить о 20-летнем периоде правления Брежнева и его преемников. Я думаю, что интерес и пиетет к брежневскому времени сейчас связан с несколькими причинами.

Первая причина, что все-таки значительная часть наших граждан родилась и жила в брежневскую эпоху, по крайней мере, кому сейчас даже 40 лет, пусть немного, но все-таки успели застать ту эпоху. Примерно половина людей застала эпоху позднего социализма.

Ступеньки Брежнева

Второе, надо иметь в виду, что личность самого Леонида Ильича вызывает симпатию у людей, потому что он был человеком

добрым,

хлебосольным,

фронтовиком,

он прошел все ступеньки партийно-государственной карьеры.

Он не был выскочкой — как черт из табакерки — вчера был никем, и вмиг стал главой такого огромного государства.

До войны он был секретарем Днепропетровского обкома по оборонке. Это был один из крупнейших обкомов в промышленном отношении. Затем он прошел всю войну. Причем не сидел где-то в штабах и в тылах, а зачастую был на передовой.

У него было пять боевых орденов. Два своих первых ордена Красного знамени и Красной звезды он получил еще в 1942 году, когда орденами совсем не швырялись. Он получил ранение, тяжелую контузию, достойно прошел всю войну.

Затем он возглавлял восстановление народного хозяйства на Украине, которая была буквально в руинах. Промышленный юг Украины просто был полностью разрушен. "Азовсталь" и "Запорожсталь" восстанавливал Брежнев, будучи первым секретарем Запорожского, потом Днепропетровского обкомов Компартии Украины.

Затем он успешно работал в Молдавии. В 1953 году он уже оказался в Москве, непродолжительное время опять служил в армии в должности заместителя начальника политуправления Советской армии. А уже в 1954 году он едет в Казахстан вторым секретарем ЦК Компартии Казахстана.

По сути дела вместе с Пономаренко он начал знаменитую целинную эпопею. Его опыт работы там показал, что это был незаурядный управленец, и поэтому уже в 1956 году его переводят в Москву, назначают секретарем ЦК и доверяют ему курировать всю оборонку.

Вскоре он становится и председателем Военно-промышленной комиссии ЦК, сохраняя, кстати, этот пост, вплоть до своего назначения первым секретарем ЦК КПСС. Во многом, кстати, благодаря ему состоялся легендарный полет в Космос. Он за это получил свою первую Звезду Героя.

С 1960-го по 1964 год он был председателем президиума Верховного совета СССР — фактически главой государства. Одновременно с 1963 года он вернулся в аппарат ЦК секретарем, где продолжал курировать оборонную промышленность, и был вторым человеком в партии.

А затем уже 18 лет он был генеральным секретарем, а с 1977 года — еще и председателем президиума Верховного совета СССР. То есть этот человек всей своей жизнью шел к высшим государственным постам. И надо сказать, что где-то первые лет 12-13 он вполне соответствовал роли лидера великого государства.

Дневник Брежнева

Я сейчас пишу книгу о Брежневе, ввожу в научный оборот его рабочие дневниковые записи, которые были опубликованы к его 110-летию. Это — три огромных тома, более тысячи страниц каждый.

И я вижу по ним, что он в прямом смысле лично занимался огромным кругом проблем — и международных, и внутренних. Это наглядно видно по дневнику.

Поэтому не надо рассказывать сказки, что с середины семидесятых годов он превратился в полную развалину и ничем не управлял. Это все — из области фантастики, не соответствует действительности. В декабре 1979 года помимо решения внутренних вопросов он провел пять международных встреч — с президентом Финляндии, министром иностранных дел Италии, главой Польши и с двумя представителями африканских стран.

Ему тогда было уже 73 года. Они же не просто сидели, друг другу анекдоты рассказывали. Надо было готовиться к этим встречам, а на них вести содержательный разговор, обсуждать проблемы, а для этого все это надо знать.

Беседовал Игорь Буккер

К публикации подготовил Юрий Кондратьев