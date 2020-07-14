Евгений Федоров: референдум "за СССР" – это референдум о ликвидации

За что на самом деле голосовали на референдуме "за СССР" и в чем несамостоятельность российской экономики, рассказал ведущему "Правды.ру" Игорю Буккеру депутат Государственной Думы, координатор Национально-освободительного движения Евгений Федоров.

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О референдуме

— Референдум о сохранности СССР так и не использовался. Никто ведь не выступил, чтобы СССР развалился.

— Референдум был не об этом. Он был о преобразовании Союза в новый Союз на базе суверенных республик, а это ликвидация СССР. На самом деле 80 % из тех, кто проголосовали за, проголосовали за верховенство республиканских законов над советскими. Поэтому в тот период была декларация о независимости, суть которой в том, что российские законы стоят выше советских. Если у нас завтра законы Тамбовской области будут стоять выше законов Российской Федерации, то Российская Федерация не протянет и двух дней после этого. То же самое произошло с Советским Союзом.

Поэтому референдум был о ликвидации СССР. Пропаганда его называет "за СССР" — это для людей, которые не понимают, за что они голосовали.

Кстати, это относится и к сегодняшнему голосованию. Потому что говорить можно о чем угодно. Главное, что написано в бюллетене. А в бюллетене написано: изменения в Конституции. Не поправки (обратите внимание), а изменения в Конституции. Это более широкая формула, чем поправки, означающая начало процесса глубоких изменений.

У нас отсутствие суверенитета не только в Конституции. Весь бизнес в России — это Forbes, назначаемый из Англии. В Гражданском кодексе прямо сказано, что иностранные решения судов обязательны к исполнению на территории нашей страны и даже не подлежат пересмотру в российских судах. То есть экономика внешняя, валютная система внешняя, российский рубль — производное от доллара, который меняется на бирже путем продажи рублей, выкупа долларов, полученных от экспорта нефти и газа. Рубль — производное от доллара. На территории, оккупируемой Германией, были оккупационные рейхсмарки.

Рубль — оккупационный рейхсдоллар по своему статусу.

Сколько вывезли — столько получили право напечатать рублей. Политическая система завязана на внешний фактор, о чем нам только что напомнила Венецианская комиссия. Например, мы с вами общаемся в Skype, потом выложим запись в YouTube. У меня уже три письма от чиновников Российской Федерации, которые говорят, что мы не имеем право влиять на информационную политику YouTube, потому что эти вопросы решает американское законодательство. Это пишут мне российские чиновники:

из Роскомнадзора,

Министерства связи и так далее.

То есть обращайтесь в МИД, а МИД должен идти на поклон к американцам, чтобы они что-то подправили. Это типичное внешнее управление. Например, так Советский Союз управлял Польшей

О ядерном чемоданчике

— Евгений, тут, может быть, вопрос экономики, а не политики, поскольку мы управляемые. У китайцев армия, может быть, слабее нашей, но в остальном-то они, смотрите: и в космос летают, и батарейки с семечками выпускают. А у нас этого не происходит. Нет экономики как базы. Помните, по Марксу, сначала экономическая база, а потом базис политический?

— Хорошо. Экономика — это оборот активов. Сюда входят:

станки,

оборудование,

строительство заводов,

ценные бумаги,

акции.

Активы в собственность распределяют власти. Какие власти? Американские. И ведутся дела в американских судах. Даже российские госкомпании заключают в иностранной юрисдикции свои договоры. Владимир Владимирович Путин говорил, что 90 % сделок госкомпаний (а частные — все) заключают договоры в иностранной юрисдикции. "Газпром" почему-то судится в Стокгольме. Между собой ВТБ, наши компании судятся в лондонских судах. В Лондоне выпускаются бумажки с названием:

"собственность",

"деньги",

"ценные бумаги".

Это политика. Английские депутаты решают, кто имеет право на собственность в России, а кто не имеет. Попал под санкции — все, ты не имеешь право быть владельцем любого имущества, в том числе на территории России. То есть это власть. К аспектам власти относятся:

суды,

собственность,

деньги.

Кто имеет право печатать валюту? Российская власть не имеет права печатать рубли. На это имеет право ЦБ, который делает это в обмен на доллары. У нас нет своей власти, чтобы запустить экономику. Когда мы вошли в ситуацию развала Советского Союза в 1991 году, каждый третий пассажирский самолет в мире был нашим (Ту, Ил). Сейчас мы с вами летаем на "Боингах" и на "Аэрбасах". Это политики и власть придумали убрать экономику и разрушить:

авиацию,

судостроение,

станкостроение,

машиностроение,

промышленность в целом.

— Про промышленный комплекс вы зря так. У нас, слава Богу, "Арматы" выпускают и прочее. Даже парад показал наши достижения. Помните шутку: "Что бы мы ни делали, все равно получается автомат Калашникова"?

— И у Польши в период Советского Союза были свои танки. Но они все равно управлялись из Москвы через Варшавский договор. Помните речь Путина о необходимости сменить военную доктрину и бить по центрам принятия решений? Она не реализована. Потом выступает МИД и замминистра говорит, что мы не будем бить по американским базам, которые вновь появятся даже в случае нападения. Но самое интересное, у нашего главного комплекса ядерного оружия нет полетных заданий. Это со времен Горбачева.

Это значит, что у нас нет ядерного оружия, потому что требование Путина ударить по центрам принятия решений — это значит подготовить полетные задания. Требование не выполнено. Военная доктрина этот момент не учитывает. Фактически наше оружие есть оружие резерва. Вы понимаете, о чем я говорю? Представьте, что сейчас на нас летят ракеты, через 10 минут они долбанут по Москве. Что такое сегодняшнее отсутствие полетных заданий? Это значит, что удар президента по красной кнопке не означает запуска конкретных ракет. Потому что полковник, который сидит в ядерных силах, спросит: а бить-то куда? Полетных заданий же нет. По Румынии бить, по Лондону, по Америке? Это специальное политическое решение, на которое потребуется, может быть, даже не один месяц. А тут 10 минут. Поэтому это не шутки с полетными заданиями. Именно поэтому Северная Корея с 5 ракетами является для американцев более опасной, чем Россия с формальными двумя тысячами. Потому что те отправят, куда надо, а мы будем вести переговоры: а куда нам бить? По Польше, если оттуда запустили американцы ракету, или все-таки по Лондону — финансовой столице, или по Вашингтону?

Беседовал Игорь Буккер

К публикации подготовила Марина Севастьянова