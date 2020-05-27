Зачем Путин растянул победные торжества до августа

Парад в честь 75-летия Победы России в Великой Отечественной войне пройдет 24 июня. Об этом объявил российский президент Владимир Путин.

Такое решение было принято после отчета министра обороны Сергея Шойгу о состоянии дел в Вооруженных силах. Таким образом глава государства отдал приказ готовиться к проведению 24 июня парада. При этом акцию "Бессмертный полк" пока отложили до 26 июля, поскольку во время шествия никакая социальная дистанция невозможна.

Не исключено, что между этими двумя мероприятиями могут провести общероссийское голосование по поправкам к Конституции. Тема была поднята именно на фоне отчета Шойгу,

После доклада Путин поблагодарил Вооруженные силы за вклад в борьбу с эпидемией не только внутри страны, но и за ее пределами. По его словам, парад пройдет "24 июня — в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический парад победителей".

Что касается рисков заболевания для участников парада, то их необходимо свести к минимуму, а лучше — вообще исключить, отметил президент. Именно поэтому не удастся пока провести шествие "Бессмертный полк".

Решение отсрочить его до 26 июля принято по соображениям безопасности. На данный момент предполагается, что оно пройдет в день Военно-морского флота, но это решение не является окончательным. Власти будут "самым внимательным образом смотреть на развитие ситуации, оценивать возможные риски в предстоящие месяцы".

Путин также подчеркнул, что если эти риски продолжат быть высокими, то шествие в честь участников войны придется все-таки отложить, но планы являются вот такими. Тут же в СМИ и соцсетях стали появляться сообщения о том, что между торжествами как раз и состоится конституционный плебисцит.

Фактически, это либо 1, либо 8 июля. Ранее предполагалось, что голосование за поправки и парад могут состояться в один день — 24 июня, но необходимый по закону указ об этом 25 мая так и не появился. Так что вероятнее всего власти пытаются воплотить идею о том, что необходимо выводить граждан на избирательные участки только после парада Победы.

Так руководство страны намерено усилить оптимизм сограждан и снять тревогу в связи с продолжающейся эпидемией. По этому поводу в телеграм-канале Беспощадный пиарщик пояснили, что " с 24 июня уже разобрались — это годовщина самого первого парада.

А вот с 26 июля ("Бессмертный полк") забавно. Это не только День ВМФ (плавающая дата), но и дата подписания Потсдамской декларации (Китай, США, Великобритания) — ультиматума в адрес Японии".

Как писала в своем канале Анна Круглова, "24 июня — идеальная дата для Парада Победы. Ведь тот, самый первый парад, кадры которого, когда бросают на брусчатку знамёна с фашистской символикой, вошли в историю — прошёл именно 24 июня 1945 года. Кстати, это действо имело официальный статус — церемония повержения вражеских знамён и штандартов.

Принимал парад маршал Георгий Жуков. Именно он поставил свою подпись под Актом капитуляции фашистской Германии. А командовал войсками Константин Рокоссовский.

Возможно, что вы встречали чёрно-белую и цветную версии этого парада. Это не раскрашенная хроника. Это действительно две версии. Одну снимали на свою технику, другую — на немецкую, трофейную.

Кстати, Знамя Победы, то самое которое водрузили над Рейхстагом Егоров и Кантария, и которое каждый год выносят на Красную площадь 9 Мая, во время того парада так и не вынесли, хотя специально к параду войск Красной Армии доставили в Москву. Интересно было бы узнать, почему?"

О перспективах задумались и авторы "Пул №3", отметившие, что "вот и еще одна интрига длиной в целый месяц: кто приедет на Парад?

Лукашенко? Пашинян? Алиев?

Стратегический друг Си Цзиньпин?

Далекий друг Мадуро?

Обещавшийся на 9 мая Макрон?

Ничего не обещавшая Меркель?

Не дай Бог — Трамп?

Кто согласится? Кто уклонится под коронавирусным предлогом?

Нужно ли вообще собирать иностранных лидеров?"

Эти вопросы остаются пока открытыми.

Известно только то, что среду, 24 июня, когда в Москве и других городах пройдет Парад Победы, планируется объявить выходным днем.