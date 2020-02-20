Россия уже втянута в Третью мировую войну. Во всяком случае, вероятность разного рода эксцессов по поводу территорий очевидна. Именно поэтому вопрос неотчуждаемости земель уже стоит на повестке дня рабочей группы по изменениям в Конституцию.
Эксперты на разные голоса рассказывают о том, как и когда Россию настигнет распад. Звучат разные варианты — страна либо с краю кусок потеряет, либо изнутри развалится.
К примеру, словацкие журналисты Aktuality после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию объявили, что "один из реальных вариантов — распад страны", потому что Россия "не только огромна, но и крайне неоднородна".
Ян Шир с кафедры русских и восточноевропейских исследований Карлова университета озвучил мнение, что "Путину ничего не остается, как держаться у власти, иначе ему грозит наказание за то, что он натворил".
Вывод напрашивается такой: при смене власти начнут отделяться кавказские регионы со статусом республики, такие как Чечня, Ингушетия или Дагестан, где преобладают мусульмане, а этнические русские там почти не проживают. Хотя совершенно не уточняется, хотят ли сами указанные земли такого будущего для себя.
Но подобные вольные прогнозы слишком часто тиражируют на разных площадках, в том числе для русскоязычной аудитории. Недавно в ходе заседания рабочей группы по поправкам в Конституцию актёр Владимир Машков рассказал Путину о впечатлениях от общения с жителями страны.
Он отметил, что опасения россиян напрямую "связаны с тем, что в иностранной прессе, особенно рядом с пограничными территориями, проскакивают слова некоторых зарубежных политологов о том, что пока Путин — президент, мы ничего не сможем сделать. Но после того, как президентский пост перейдёт к другому человеку, откроется — прекрасная формулировка — окно возможностей. Возможностей забрать себе, допустим, Курильские острова. Кто-то претендует на территорию Крыма, а кто-то присматривается к Калининграду".
Именно поэтому вопрос запрета на отчуждение территорий России достаточно актуален. Но окончательное "да" должны сказать люди на всенародном голосовании.
Запад при этом постоянно ставит такие порывы России на вид, к примеру, эксперт по территориальным спорам США Криста Виганд из Центра исследований глобальной безопасности в Теннесси объявила, что "Россия не хочет играть по международным правилам" и теперь в опасности находятся Япония и Украина.
Разумеется, идут споры из-за Арктики и ее природных ресурсов. Так что не будь Крыма, России бы предъявили претензии за Курилы, за Калининград, за любые российские интересы.
Причем в Японии истерик по этому поводу не закатывали.
Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга сказал, что поправки в Конституцию — внутреннее дело России и правительство Японии "спокойно относится к этому вопросу".
Большую роль тут играют и внутренние ощущения самих россиян. Многие застали распад великой страны и просто не хотят повторения катастрофы.
По этому поводу политолог Сергей Михеев пояснил, что "норма о территориальной целостности есть и в нынешней Конституции, новая формулировка лишь усиливает её, чтобы исключить любые поползновения".
Расколоть Россию желающих много, но противостоять этому можно и нужно.
Главное — понимать, что ждет страну в перспективе. И бороться за нее.
Известная исполнительница Катя Лель разместила в соцсети фотоснимок с 65-летним супругом Игорем Кузнецовым.