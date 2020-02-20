В Третьей мировой Россию попытаются разорвать на куски

Россия уже втянута в Третью мировую войну. Во всяком случае, вероятность разного рода эксцессов по поводу территорий очевидна. Именно поэтому вопрос неотчуждаемости земель уже стоит на повестке дня рабочей группы по изменениям в Конституцию.

Эксперты на разные голоса рассказывают о том, как и когда Россию настигнет распад. Звучат разные варианты — страна либо с краю кусок потеряет, либо изнутри развалится.

Россию настигнет распад

К примеру, словацкие журналисты Aktuality после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию объявили, что "один из реальных вариантов — распад страны", потому что Россия "не только огромна, но и крайне неоднородна".

Ян Шир с кафедры русских и восточноевропейских исследований Карлова университета озвучил мнение, что "Путину ничего не остается, как держаться у власти, иначе ему грозит наказание за то, что он натворил".

Вывод напрашивается такой: при смене власти начнут отделяться кавказские регионы со статусом республики, такие как Чечня, Ингушетия или Дагестан, где преобладают мусульмане, а этнические русские там почти не проживают. Хотя совершенно не уточняется, хотят ли сами указанные земли такого будущего для себя.

Как много желающих расколоть Россию

Но подобные вольные прогнозы слишком часто тиражируют на разных площадках, в том числе для русскоязычной аудитории. Недавно в ходе заседания рабочей группы по поправкам в Конституцию актёр Владимир Машков рассказал Путину о впечатлениях от общения с жителями страны.

Он отметил, что опасения россиян напрямую "связаны с тем, что в иностранной прессе, особенно рядом с пограничными территориями, проскакивают слова некоторых зарубежных политологов о том, что пока Путин — президент, мы ничего не сможем сделать. Но после того, как президентский пост перейдёт к другому человеку, откроется — прекрасная формулировка — окно возможностей. Возможностей забрать себе, допустим, Курильские острова. Кто-то претендует на территорию Крыма, а кто-то присматривается к Калининграду".

Именно поэтому вопрос запрета на отчуждение территорий России достаточно актуален. Но окончательное "да" должны сказать люди на всенародном голосовании.

Запад при этом постоянно ставит такие порывы России на вид, к примеру, эксперт по территориальным спорам США Криста Виганд из Центра исследований глобальной безопасности в Теннесси объявила, что "Россия не хочет играть по международным правилам" и теперь в опасности находятся Япония и Украина.

Разумеется, идут споры из-за Арктики и ее природных ресурсов. Так что не будь Крыма, России бы предъявили претензии за Курилы, за Калининград, за любые российские интересы.

Причем в Японии истерик по этому поводу не закатывали.

Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга сказал, что поправки в Конституцию — внутреннее дело России и правительство Японии "спокойно относится к этому вопросу".

Большую роль тут играют и внутренние ощущения самих россиян. Многие застали распад великой страны и просто не хотят повторения катастрофы.

По этому поводу политолог Сергей Михеев пояснил, что "норма о территориальной целостности есть и в нынешней Конституции, новая формулировка лишь усиливает её, чтобы исключить любые поползновения".

Расколоть Россию желающих много, но противостоять этому можно и нужно.

Главное — понимать, что ждет страну в перспективе. И бороться за нее.