Послание президента - диверсификация власти

Послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию — почему оно стало отправной точкой для глобальной реформы политической системы в стране? Диверсификация власти, перераспределение полномочий президента — необходимость или маневр?



"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Леонидом Крутаковым

О важных и интересных событиях в России в видеостудии "Правды.Ру" говорили главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков.

Самое важное в послании президента

— Послание президента Федеральному Собранию — в любом случае всегда важнейшее событие. От него многого ожидали, но предполагалось, что будет говориться прежде всего о социальных проблемах, потому что в этом направлении у нас все как-то совсем сложно стало.

Но то, что было сказано, просто на грани сенсации, если не фантастики. Конечно, звучали дружные продолжительные аплодисменты. Хотя это хорошо знакомая нам ситуация, тем не менее президент сказал действительно об очень важном и нужном, о том, чего все уже очень долго ждали.

Ваши комментарии, Леонид, что вы думаете об этом послании?

— По поводу аплодисментов?

— И по поводу аплодисментов, и по поводу реализуемости того, что было сказано, по поводу социальных программ, пособию на первого ребенка и обо всем остальном. Речь Путина была недолгой, но много-много всего было сказано.

— Много, да. Давайте по порядку.

— Что для вас было наиболее значимым в этом выступлении?

— Естественно, это поправки к Конституции, это фактически изменение конструктива политического ландшафта страны, о необходимости чего мы с вами как раз в студии "Правды.Ру" недавно говорили.

— Про 15-ю статью?

— Да, и вообще в целом про все это говорили. Вы сказали о том, что это Послание обращено скорее не к Федеральному Собранию, а к правительству. Я вот считаю, что не к правительству, а вообще к властной группировке, к клану в целом.

— К российским элитам.

— К российским элитам, различным группам интересов, которые способны влиять на конечные принятия решений, и конфликт с которыми может вызывать серьезные проблемы внутри страны.

То есть это фактически, если говорить об озвученных трансформациях, изменениях, диверсификация власти по большому счету.

Ведь предложено провести разделение власти президента на несколько центров, это

и Совет Безопасности,

и Дума, которая получает право теперь назначать премьером,

и партийное правительство, которое тоже таким образом фактически выходит из прямого подчинения президенту…

Мы получили "коллективного Путина"

— Повышается статус Госсовета, и новая должность теперь там будет.

— Да. Также это и Совет Федерации, который получил право утверждать силовиков. Это тоже размытие функций.

Фактически в этом смысле мы получаем коллективного Путина, потому что сам Путин лишается многих своих полномочий.

В нынешней конструкции у нас арбитром и разводящим всех конфликтных ситуаций является даже не президент, а лично Владимир Владимирович Путин за счет, понятно, авторитета и позиций.

Теперь, когда он уйдет, а он сам тоже уже сказал, что он не сможет оставаться на этой позиции, и номер сыграть, как они сыграли раньше с пересидкой Медведева, невозможно. Это уже не сыграет, потому что такое теперь не сработает.

Новый механизм власти

— 20 лет — уже очень много.

— Да.

Поэтому происходит размытие власти среди нескольких центров силы, которые между собой вынуждены будут как-то утрясать интересы.

Это создание нового механизма, он элитный. Хорошо это или плохо? Скорее хорошо, на мой взгляд, потому что любое усложнение системы принятия решений и управления, хорошо для общества, потому что оно включает большие круги и большие составляющие в конечном принятии вопросов.

Бюрократические симуляторы — в этом смысле важная вещь. Это могло бы быть еще больше полезным, если оно найдет свое отражение в партийной системе, потому что нужно строить сильную партийную систему.

Единственный механизм, удерживающий федеральную конструкцию власти, — это не личные разборки, личные гарантии между разными центрами силы, систем сдержек и противовесов, которые сейчас пытаются создать, а сильные партийные структуры.

Это не мое открытие, а доказательства со всего мира. И мы пытались идти по этому пути, когда убрали мажоритарку с выборов, сделали партийную систему. Потому что единственная партийная дискуссия создает групповые обязательства, потому что если вы всю свою повестку обсудили с людьми, публично ее заявили, подписались под ней, то любое нарушение этой повестки ведет к падению вашего рейтинга и влияния.

Если будет партийное правительство, как Путин сказал, то если ваш министр, который представляет вашу фракцию, нарушил какие-то ваши же обязательства, вы обязаны будете его отозвать из этого правительства, а не так, как сейчас, когда только групповая порука есть.

Без партийной сцены, без публичной сцены закулисный передел или институциональный передел центров влияния и центров силы не будет иметь того эффекта, который необходим для общества и для страны в целом.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев