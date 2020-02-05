Послание президента - отправная точка для глобальной реформы?

Послание Президента России Федеральному Собранию продолжает обсуждаться и оцениваться. Станет ли оно отправной точкой для глобальной реформы политической, социальной и экономической систем страны? Почему россияне рады уходу Дмитрия Медведева и иже с ним? Почему без отставки правительства все остальные тезисы этого выступления Путина не произвели бы никакого эффекта?

Власть, согласно президентского послания, теперь размазывается. Где будет реальный центр силы — в Госсовете или в Совбезе? Кому Нацгвардию, там он и будет.

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков.

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Отставка правительства: почему россияне обрадовались

— Леонид, 15 января настолько неожиданно прозвучало в Послании Президента об отставке правительства, что сразу появился анекдот: в связи с теплой зимой в Москве распустилось правительство. Этого никто не ожидал. Говорят, что новый премьер Михаил Мишустин сам не ожидал. Даже в этот день утром одни писали о том, какой был бы прекрасный премьер Собянин. Другие это пророчили, но ругали его.

— Готовились люди. Мы с вами не знали, но были люди, которые знали.

— Причем некоторые даже не сразу поверили, потому что все уже смирились с неизбежностью, но практически все радовались, что теперь не будет Медведева… Вы смеетесь, а я жду от вас комментарии.

— Вы, собственно говоря, обрисовали весь эффект. Это общественно значительный шаг, потому что надо было снять негатив.

Тот кредит доверия, который власть получила после крымской истории, Крымской весны, был на пенсионной реформе весь профукан, практически сведен на нет.

Проблема рейтингов власти как таковой уже появилась, а дальше стояла бы очень остро, поэтому нужно было сделать какие-то шаги. И вся озвученная "социалка" — это же попытка снять эти негативные потенциалы. Но этого явно недостаточно. Отставка правительства — да, это значимо. Я в этот момент был в университете, у нас было собрание…

— Студенты аплодировали?

— Там были не студенты, а преподаватели и аспиранты. И все сразу сказали: слава Богу!

Отставка правительства была воспринята как наконец-то свершившееся очень долгожданное событие, этого шага все давно ждали.

Чем был плох Дмитрий Медведев

— Потому что раздражение премьером было таким сильным или всей властью?

— Это связанные вещи.

Если вы ждете, когда уберут человека, то чем больше он сидит, тем больше он вас раздражает. Это раз.

А во-вторых, я хотел сказать в этом смысле, что если бы этой отставки не было, то предыдущие заявления Путина в этом выступлении не произвели бы вообще никакого эффекта.

Было бы только опять легкое разочарование. Ну ты же оставил всех опять, ты же ничего не поменял. Ты заявил о каких-то принципах, но все на своих местах. Люди же реально оценивают, а не громким словам верят. Если у человека компьютер не поменять, зарплату не прибавить, он не ощутит. Вы сколько угодно можете ему рассказывать о положительных изменениях.

Поэтому, конечно, отставка правительства на порядок, даже на несколько ступеней сразу же подняла значимость этого Послания президента.

Она придала ему смысл и ощущение, что это действительно новая программа, которая будет реализовываться. Посмотрим, как. По крайней мере, надежда появилась.

У кого будет власть

— Но при этом были сказаны добрые слова в адрес Медведева, и не только президентом, но и Вячеслав Володин тоже говорил какие-то замечательные слова о том, какой прекрасное правительство. И должность-то у Дмитрия Анатольевича будет тоже вполне себе приличненькая, причем даже специально ему эту должность…

— …изобрели.

— Да. И теперь он будет заниматься безопасностью, хотя профукал всю экономику и "социалку" и в международных делах напортачил…

— Это же вопрос внутреннего элитного консенсуса, нарушать его раньше времени было нельзя.

Путин как раз и отличается тем, что он все шаги делает очень точно, выверенно, чтобы не устроить дисбаланса и чтобы обойтись без политического коллапса.

Да, должность красивая, но это должность свадебного генерала, не более того.

— Сначала некоторые говорили, что это чуть ли не вице-президент, потому что там руководитель — сам президент.

— Да нет, ну какое там… Во-первых, мы уже говорили, что власть теперь размазывается. Да, Совет Безопасности одно из ключевых мест будет занимать в этой власти, в новой конструкции, безусловно, потому что туда все силовики входят. Вообще, знаете, есть такой тест.

Надо посмотреть, кому Национальную гвардию подчинят, куда Золотов войдет — в Государственный совет или в Совет Безопасности.

И поэтому сразу станет понятно, где реальный центр силы будет у власти.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев