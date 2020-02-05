Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Инна Новикова

Послание президента - отправная точка для глобальной реформы?

Политика » Власть

Послание Президента России Федеральному Собранию продолжает обсуждаться и оцениваться. Станет ли оно отправной точкой для глобальной реформы политической, социальной и экономической систем страны? Почему россияне рады уходу Дмитрия Медведева и иже с ним? Почему без отставки правительства все остальные тезисы этого выступления Путина не произвели бы никакого эффекта?

Власть, согласно президентского послания, теперь размазывается. Где будет реальный центр силы — в Госсовете или в Совбезе? Кому Нацгвардию, там он и будет.

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков.

Читайте начало интервью:

Послание президента — диверсификация власти

Путин очень долго запрягал. Поедем ли быстро?

Леонид Крутаков: наших олигархов давят на Западе как клопов

Как власть рушит общество и пытается откупиться

В России и в мире: справедливость — понятие растяжимое

Отставка правительства: почему россияне обрадовались

— Леонид, 15 января настолько неожиданно прозвучало в Послании Президента об отставке правительства, что сразу появился анекдот: в связи с теплой зимой в Москве распустилось правительство. Этого никто не ожидал. Говорят, что новый премьер Михаил Мишустин сам не ожидал. Даже в этот день утром одни писали о том, какой был бы прекрасный премьер Собянин. Другие это пророчили, но ругали его.

— Готовились люди. Мы с вами не знали, но были люди, которые знали.

— Причем некоторые даже не сразу поверили, потому что все уже смирились с неизбежностью, но практически все радовались, что теперь не будет Медведева… Вы смеетесь, а я жду от вас комментарии.

— Вы, собственно говоря, обрисовали весь эффект. Это общественно значительный шаг, потому что надо было снять негатив.

Тот кредит доверия, который власть получила после крымской истории, Крымской весны, был на пенсионной реформе весь профукан, практически сведен на нет.

Проблема рейтингов власти как таковой уже появилась, а дальше стояла бы очень остро, поэтому нужно было сделать какие-то шаги. И вся озвученная "социалка" — это же попытка снять эти негативные потенциалы. Но этого явно недостаточно. Отставка правительства — да, это значимо. Я в этот момент был в университете, у нас было собрание…

— Студенты аплодировали?

— Там были не студенты, а преподаватели и аспиранты. И все сразу сказали: слава Богу!

Отставка правительства была воспринята как наконец-то свершившееся очень долгожданное событие, этого шага все давно ждали.

Чем был плох Дмитрий Медведев

— Потому что раздражение премьером было таким сильным или всей властью?

— Это связанные вещи.

  • Если вы ждете, когда уберут человека, то чем больше он сидит, тем больше он вас раздражает. Это раз.
  • А во-вторых, я хотел сказать в этом смысле, что если бы этой отставки не было, то предыдущие заявления Путина в этом выступлении не произвели бы вообще никакого эффекта.

Было бы только опять легкое разочарование. Ну ты же оставил всех опять, ты же ничего не поменял. Ты заявил о каких-то принципах, но все на своих местах. Люди же реально оценивают, а не громким словам верят. Если у человека компьютер не поменять, зарплату не прибавить, он не ощутит. Вы сколько угодно можете ему рассказывать о положительных изменениях.

Поэтому, конечно, отставка правительства на порядок, даже на несколько ступеней сразу же подняла значимость этого Послания президента.

Она придала ему смысл и ощущение, что это действительно новая программа, которая будет реализовываться. Посмотрим, как. По крайней мере, надежда появилась.

У кого будет власть

— Но при этом были сказаны добрые слова в адрес Медведева, и не только президентом, но и Вячеслав Володин тоже говорил какие-то замечательные слова о том, какой прекрасное правительство. И должность-то у Дмитрия Анатольевича будет тоже вполне себе приличненькая, причем даже специально ему эту должность…

— …изобрели.

— Да. И теперь он будет заниматься безопасностью, хотя профукал всю экономику и "социалку" и в международных делах напортачил…

— Это же вопрос внутреннего элитного консенсуса, нарушать его раньше времени было нельзя.

Путин как раз и отличается тем, что он все шаги делает очень точно, выверенно, чтобы не устроить дисбаланса и чтобы обойтись без политического коллапса.

Да, должность красивая, но это должность свадебного генерала, не более того.

— Сначала некоторые говорили, что это чуть ли не вице-президент, потому что там руководитель — сам президент.

— Да нет, ну какое там… Во-первых, мы уже говорили, что власть теперь размазывается. Да, Совет Безопасности одно из ключевых мест будет занимать в этой власти, в новой конструкции, безусловно, потому что туда все силовики входят. Вообще, знаете, есть такой тест.

Надо посмотреть, кому Национальную гвардию подчинят, куда Золотов войдет — в Государственный совет или в Совет Безопасности.

И поэтому сразу станет понятно, где реальный центр силы будет у власти.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы госсовет нацгвардия инна новикова владимир путин леонид крутаков необычная неделя дмитрий медведев экспертное мнение совет безопасности послание президента отставка правительства
Актуальная аналитика
Авто
Африка показывает истинное лицо
Власть
Послание президента - отправная точка для глобальной реформы?
Авто
Топ-3 шикарных машин из 50-х
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
В Китае скончался врач, помогавший бороться с коронавирусом
Россияне рассказали, как часто они хотели бы путешествовать
В Италии у девушки волосы стали расти из десен
В России появится аппарат, способный садиться на вертикальную стену
В Орске врачи спасли недоношенного малыша весом 650 граммов
В США заговорили об оснащении подлодок лазерами
Российским туристам не нравится досмотр личных вещей в аэропорту
Необходим в локальных конфликтах: эксперт о новом боевом модуле АУ-220М
Как представители древних цивилизаций изучали космос?
Голикова озвучила число семей с правом на маткапитал в 2020 году
Последние материалы
В России появится аппарат, способный садиться на вертикальную стену
В Орске врачи спасли недоношенного малыша весом 650 граммов
Послание президента - отправная точка для глобальной реформы?
В США заговорили об оснащении подлодок лазерами
Российским туристам не нравится досмотр личных вещей в аэропорту
Необходим в локальных конфликтах: эксперт о новом боевом модуле АУ-220М
Как представители древних цивилизаций изучали космос?
Топ-3 шикарных машин из 50-х
Голикова озвучила число семей с правом на маткапитал в 2020 году
Первый двигатель для ПАК ДА отправят на тестирование в 2020 году
Популярное
Мир. Новости мира
Драка пилотов и холод в салоне: Париж не хотел отпускать борт в Москву

Рейс на Москву авиакомпании Air France из парижского аэропорта "Шарль де Голль" отправился сегодня со значительной задержкой. Причина — драка в кабине пилотов.

Драка пилотов и холод в салоне: Париж не хотел отпускать борт в Москву
Наталья Поклонская удивила россиян своим новым образом
Общество
Наталья Поклонская удивила россиян своим новым образом
Психотерапия
Зависимость от лекарств. К чему она может привести?
Новости Украины
Саакашвили предрек Украине распад на пять государств
Соломон Соловьев Звездные мальчики - Неймар и Роналду - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Светская Россия: Бога могут закрепить в Конституции Василий Амирджанов Петр Фадеев Стивену Кингу стало страшно в Facebook Петр Фадеев
Комментарии
Украинский боксёр после победы в Калининграде назвал Россию агрессором
Белорусский эксперт: Москва и Минск на грани "грандиозного конфликта"
Ирина Отиева задумалась об эмиграции после скандала на ТВ
Украинский боксёр после победы в Калининграде назвал Россию агрессором
Правильна ли тактика Путина в отношении бандеровской Украины
Почему NASA скрывает достоверную информацию о Марсе?
Поляков рассмешила сделка Варшавы с Пентагоном по поставкам F-35
Кашин назвал бойцов MMA "животными", а зрителей "быдлом"
В России создадут новую версию БПЛА-разведчика "Альтиус"
Вице-адмир﻿ал: новая тактика РФ в Атлантике усложняет жизнь ВМС США
Украинский боксёр после победы в Калининграде назвал Россию агрессором
Макрон вступился за Польшу перед Россией
Макрон вступился за Польшу перед Россией
Светская Россия: Бога могут закрепить в Конституции
Светская Россия: Бога могут закрепить в Конституции
"Онкопатрули": Онколог рассказал о ранней диагностике рака в России
Игры с огнем: ответ России на запуск ядерной ракеты США гарантирован
В Балаклаве обнаружили арсенал с оружием XV века
Эксперт: легкоатлетов России в полном составе не допустят на Олимпиаду
Как власть рушит общество и пытается откупиться
Правильна ли тактика Путина в отношении бандеровской Украины
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ