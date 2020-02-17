Международное право по пиратскому принципу: можешь - делай

Отставка премьера Украины из-за некорректно сказанной правды о компетенции Зеленского. Транзит газа через Украину. А надо ли было договариваться? Как достроить "Северный поток — 2" и почему Европа опять побоялась перечить США? Почему не надо было останавливать ополченцев Донбасса, а идти с ними до Днепра и дальше?

Ирак — Иран — США: международное право и право силы. Как мир проглотил международный государственный терроризм и открытый шантаж США.

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков.

Читайте начало интервью:

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Отставка премьер-министра Украины

— Леонид, отставка нашего правительства, видимо, оказалась заразной. Премьер-министра Украины Алексея Гончарука тоже отправили в отставку за то, что он не так, не то, что нужно, неправильно сказал про президента Зеленского в каком-то частном приватном разговоре.

— Да, а его слова записали и правильно показали.

Но Гончарук сказал правду. И ответственный человек говорит правду. Он сказал правду, но правду не принято говорить в политике.

США культивируют право силы

— Но США в международных отношениях уже ничего не стесняются, делают открыто немыслимые вещи — убивают, кого хотят, объявляют о своей оккупации, требуют деньги… По Ираку недавно сделали совершенно хамское заявление, что мы уйдем только тогда, когда вы нам оплатите стоимость строительства наших военных баз у вас.

— Нет, они сказали по-другому: если мы уйдем, мы не вернем вам ваши деньги — 35 миллиардов, которые лежат на наших счетах, мы вам не отдадим деньги за нефть… Вот как они сказали. А вся торговля нефти идет в долларах, все это находится на счетах американских банков, все под контролем.

"Мы эти деньги вам не отдадим" — и весь разговор.

— Но как же это возможно?! Что это такое?…

— Это чистый шантаж. Совершенно открытый. В международных отношениях на самом высшем уровне. А что? Как в болото плюхнуло и ничего не осталось. Потому что все привыкли. Вы же сами говорили: Ливия была и т. д.

— Была Югославия.

— Да, Югославия — в центре Европы.

Поэтому все считают, что если американцы сказали, то так и будет.

У меня есть знакомый очень хороший, он в европейских каких-то структурах журналистских присутствует часто.

Вот когда они по поводу Крыма стали возмущаться, он говорит: "Вы же глотали, когда американцы делали, что хотели, теперь вы будете глотать то, что Россия делает все, что хочет. И вы с этим будете жить теперь, потому что право сильного другого поведения не подразумевает".

Помните, как этот фильм "Пираты Карибского моря", когда урок дает Джек Воробей? Важно только то, что ты можешь сделать сейчас и что не можешь, а все права и правила не имеют значения. Вот можешь — делай, не можешь — не делай.

О "Северном потоке"

И когда американцы обрушили и остановили наш "Северный поток", можно было сколько угодно возмущаться, но если они могут это делать, это надо брать в расчет в будущих своих действиях, надо готовиться к тому, что американцы это могут сделать, а Европа прогнется под них. Значит, надо продумывать заранее, как решать эти вопросы.

— Немцы, конечно, были в шоке.

— Однако они выполнили условия санкций.

В шоке, но выполнили: "Ах, боже, как же это неприятно, но ладно, ведь делать нечего…" Вот что сделали Германия и Франция. Они направили туда судно-трубоукладчик продолжать строительство? Они этого не сделали. Они сказали: "Санкции же, мы не можем".

Возмущаться, обижаться, делать из себя терпилу можно сколько угодно, это на здоровье.

Только американцы от этого удовольствие получают и смеются, когда видят и слышат эти их всхлипы и вздохи.

Мы же все знаем, что следует за такой прелюдией. Новые санкции, а то и военные операции.

И американцы это прекрасно демонстрируют, поэтому что нет проблем: может — делает, право сильного, с этим надо жить.

Надо забыть рассказы о международном праве, надо понимать, что если ты можешь сделать то, что тебе нужно, надо делать это сейчас же.

Как надо поступить с Донбассом

Вот когда была у России возможность включить в свой состав республики Донбасса, то нужно было сразу их взять. И ополченцы сами могли бы выйти к Азовскому морю и идти дальше — вплоть до Одессы. И до Киева. Вот и надо было это делать. Но остановили их, наши же и остановили. А надо было брать, потому что санкций бы не было больше, чем сейчас.

— Да, семь бед, один ответ.

— Конечно, можешь — бери. Можешь брать Новороссию до Днепра — бери.

— Кстати, Леонид, как вы думаете, в связи с перестройкой конструкции российской власти, как-то изменится наша позиция в отношении Донбасса, проекта Новороссии?

— Отказаться от него Россия не может, это будет сдача всех. А если ты проявил в чем-то слабость, то с тобой больше вообще не будут считаться. Но как, что и когда будет, я не знаю, пока все это заморожено. Да, надо бы. Я-то "за", открытым текстом. Но ведь сейчас и ситуация здесь проясняется.

"Газпром" сообщил о переговорах с "Нафтогазом" по поводу поставок и оплаты: они договорились, что Украина не будет оплачивать донецкие объемы газа, потому что это не Украина. А кто будет оплачивать? "Газпром". Россия.

Значит, мы еще делаем вид, что мы не признаем политически эти республики, но де-факто признаем, что Донбасс — наш.

И Украина это признает и отказывается от него. Но тогда надо решать этот вопрос и в политическом поле, признавать это официально. Если Донбасс — украинская территория, то платите. Если вы можете не оплачивать, то или придумывайте, кто будет платить, или уже отказывайтесь совсем. Это нормальная переговорная позиция. Нельзя путать.

— Там были такие проблемы с договором по транзиту… Слава Богу, хоть как-то договорились.

— А я считаю, что не слава Богу — надо было не договариваться, надо было останавливать транзит. Кому от этого хуже-то было бы? Европе было бы хуже, они бы тогда дергались.

Раньше Европа заставляла Украину подписывать с Россией соглашение. А сейчас Россию заставили с Украиной подписать соглашение.

Это в корне меняет принципы и подход. Нам надо было играть до конца, это наш козырь, и сколько бы там нас там не ругали за это, пусть бы ругали. Про американцев сейчас говорили, ругают их сейчас немцы за "Северный поток", ну и что им с того?… Только радуются: "Если вам еще и больно от этого, нам трижды от этого приятно".

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев