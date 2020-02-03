Как власть рушит общество и пытается откупиться

В Послании президента Федеральному Собранию обозначены новые меры социальной поддержки. Но выполнимы ли они? И помогут ли в период кризиса?

Почему власть только откупается от народа мелочью для части граждан?

Почему она со всех своих обдирает последнюю шкуру, чтобы все сразу вложить в экономику заклятых заокеанских партнеров?

Будут ли люди рожать перед чумой и нищетой или, чувствуя приближение краха, пропьют последнее?…

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков.

Читайте начало интервью:

Послание президента — диверсификация власти

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Леонид Крутаков: наших олигархов давят на Западе как клопов

Социальные проекты. Помогут ли?

— Леонид, в числе других очень важных тем в Послании президент сказал о социальных проектах, о мерах по стимулированию демографии. Но насколько это все решаемо? Ведь люди просто на грани, они говорят, что у нас в регионе не просто бедность, а уже нищета повальная. В целом по стране половине населения хватает денег только на еду, но если сломается телевизор или холодильник, то они у них уже нет денег на ремонт. Это действительно бедность.

— На грани нищеты.

— Да, и проблема для экономики как раз в том, что все эти прекрасные олигархи производят какую-то продукцию, но уже меньше, потому что покупать-то толком некому, потребительский спрос снижается неуклонно. Как вы оцениваете президентские предложения? Реальны ли эти социальные меры, будут ли они реализованы?

— К сожалению, здесь я тоже соглашусь, что хорошо осознанной социальной политики у Российского государства нет. Мы еще к этому не пришли.

Все эти озвученные меры похожи на откуп от населения — вот мы вам дадим каждому премию, кому-то дополнительно прибавим, этому и тому еще немного дадим.

И только эдакие отмазки: вот мы вам чуть-чуть денег дадим.

Мишустин, новый наш премьер, уже озвучил, что прогрессивное налогообложение он не будет продвигать. Мы в студии "Правды.Ру" как раз недавно уже говорили о том, что разрыв колоссальный между доходами элиты и олигархов и простого населения просто убивает потребительский рынок, а это в свою очередь убивает всю экономику как таковую.

Необходим социальный контракт

Пока вот этот системный вопрос не решить на уровне социального контракта — общественного, большого, — мы изменений не увидим.

Надо обязательно забрать часть денег не из бюджета, а ту часть, которая у нас просто лежит, все равно хранится в ценных бумагах, причем не у нас, а у наших заклятых партнеров.

В последние два месяца опять растут наши вложения в американские бумаги. Но власти всегда считают, что если мы оттуда возьмем часть или просто туда не положим, а дадим Марье Петровне и другим нуждающимся нашим гражданам, то, во-первых, многие просто пропьют эти деньги, мы же знаем, да.

— Марья Петровна обязательно сразу пропьет…

— Да, если у папы срезали зарплату, значит… "Папа, ты теперь будешь меньше пить?" — "Нет, теперь вы будете меньше есть…" Вот на таком уровне и размышляет правительство, в чем и есть проблема.

Поправим ли мы подачками демографию?

Ведь демография, как правильно сказал президент, — это абсолютно чуткий показатель эффективности государственного управления.

И люди больше рожают в первую очередь не потому, что им прибавку делают к социальным выплатам, а когда у них есть уверенность в будущем. И не просто в завтрашнем дне, а на какую-то длительную перспективу, когда ты понимаешь, что твои дети вырастут в достатке и получат хорошее образование и т. д.

А если люди будут думать, что будет все хуже и трудней, что им самим на жизнь, может быть, еще как-то с горем пополам и хватит, а детям уже точно нет, то не станут рожать бомжей и отбросов общества. И прибавить им 11 тысяч или до семи лет продлить выплаты — это же просто попытка купить ребенка у женщины.

Ну да, только кто ж на это купится? Тот, кто эти деньги тратит сегодня, сейчас и очень быстро. А тот, кто рассчитывает вдолгую, тот, кто ответственно относится к своей жизни и к жизни своих детей, его на это не возьмешь.

Рост потребления: пир во время чумы

Вы знаете, есть потрясающий социальный парадокс: когда люди чувствуют конец, у них резко возрастает потребление, близкое к элитному.

Не то чтобы в полном смысле слова элитное, а скажем так, деньги легко тратятся на всякое баловство. Вот русская деревня до революции всегда покупала только самое нужное. То есть там, например, пряники и белый хлеб продавать было бессмысленно. В деревнях покупали только то, что необходимо для жизни.

А перед революцией резко выросли продажи пряников и белого хлеба, то есть люди тратили последнее, потому что завтра может вообще уже ничего не будет. Наступал пир во время чумы перед еще большей и страшной чумой. Ведь все равно завтра уже ничего не будет, так давайте сейчас потратим. И в наше время тоже во многом происходит такое же.

— Моя коллега работает в издании о косметике. Она как раз недавно рассказывала, что у них очень вырос объем рекламы, потому что стремительно растут продажи всякой помады и т. п. А покупают люди потому, что когда плохо и тяжело, когда кризис, денег не хватает, помада — маленькая, но все-таки радость. Это важно для психики.

— Конечно, это попытка такой психологической компенсации.

— Да, купил помаду, накрасил губы, и стало легче.

— И вроде бы как бы да, вроде стало полегче. Психологически. Это как купцы русские ходили на паперть раздавать деньги. Они же ходили откупаться психологически перед Богом за то, что обворовали кого-то, обставили по сделке. Это же компенсаторика чистая психологическая.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев