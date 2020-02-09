Леонид Крутаков о "Единой России", Госдуме, Мишустине и новом правительстве

Выживет ли "Единая Россия" под руководством Медведева-непремьера? Будут ли пытаться и как сохранить эту партию власти или попытаются создать новую?

Что за человек, специалист, руководитель новый премьер-министр Михаил Мишустин? Насколько значимы изменения в правительстве? О чем они говорят? И главное — будет ли это правительство эффективным? И еще важней — будет ли новый курс на благо страны и народа?…

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал авторитетный политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков.

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Что будет с "Единой Россией"

— Леонид, что теперь, на ваш взгляд, будет с "Единой Россией" во главе с уже непремьером, а просто крайне непопулярной политической фигурой?

— Это самый главный вопрос для меня, потому что оставление там Медведева, на мой взгляд…

— …политическое убийство.

— Это утиль.

Это значит отправить "Единую Россию" в утиль.

Я думаю, что московские выборы, мы с вами про это уже говорили, показали попытку обмануть. Но это как раз сейчас уже все понимают.

И понятно, что при этой конструкции партийного правительства, которая озвучена, когда Госдума фактически выбирает и утверждает премьера и вице-премьеров, в Думе должен быть контроль.

Без контроля мы получаем бесконтрольное правительство в новой системе власти.

Как решить эту проблему? Будут создавать новую партию, будут пытаться как-то убирать Медведева и возрождать "Единую Россию"?…

Я не верю в возможность возрождения "Единой России".

Но, видимо, будут с помощью всяких технологических всем уже давно надоевших механизмов пытаться.

Что будет с другими партиями и Госдумой

— Будут поднимать существующие партии или какие-то новые начнут создавать?

— С существующими, я думаю, уже все обговорено и договорено. Я думаю, что их каким-то образом задействуют. Попыток создания новых партий я пока не вижу.

Я думаю, что будут какие-то хитрые маневры, сделают досрочные выборы, сделают ситуацию форс-мажорную или т. п.

— Когда досрочные выборы — это уже форс-мажор. Но он должен быть в связи с чем-то тоже таким особенным… И, кроме всего этого, еще какой форс-мажор, вы думаете, может быть?

— Понимаете, есть такая технология (я просто сам занимаюсь этим, преподаю), одна из ключевых, она и медийная, "медийка" она и называется.

Это срочность, эксклюзив, когда ты поднимаешь эмоционально восприятие той или иной новости через нагнетание, что это скандал, эксклюзив-новость и все такое прочее.

Вот в выборных технологиях — это форс-мажор. Это как ранняя отставка Ельцина. Помните, что она была внезапная — задолго до окончания срока, и продолжение — выборы и т. д. Конечно же, все это вызывает эмоции самые различные, ажиотаж, напряжение…

Если, например, с принятием новых конституционных норм озвучат, что, "ребята, под новую Конституцию ведь нужна же и новая Государственная Дума". Вот и будут выбирать новую Думу.

В таком случае у них есть шанс чисто технологически, не меняя политическую повестку, только под эту озвученную программу провести большинство в Думе.

Кто такой Мишустин

— Но пока еще надо до конца разобраться с правительством, а прежде всего, конечно, с самим премьер-министром Михаилом Мишустиным, для которого, как уверяют, это назначение тоже стало большой неожиданностью. Насчет него тоже есть самые разные мнения.

Есть такая точка зрения, что это технический премьер. Но ведь о нем, с одной стороны, толком никто ничего не знает. Но в то же время наша Федеральная налоговая служба сейчас действительно достаточно хорошо работает. Система оплаты налогов — очень толковая, понятная, прозрачная, удобная, вполне современная. Как считают специалисты, она одна из лучших в мире.

По этому поводу тут же куча всякой разной информации — и позитивной, и не очень. И что его жена заработала 800 миллионов, тоже не понятно, как оценивать…

— Но он же жил в реальной жизни, и он, конечно, не думал, что станет премьером.

— Но тем не менее он очень отличается от Дмитрия Медведева.

— Согласен. Очень отличается.

— И внешне, и внутренне сразу чувствуется, и, честно говоря, мне он нравится.

— Посмотрим. Пока трудно сказать.

— Но что-то вы все-таки думаете по поводу Мишустина?

— Во-первых, я пока не вижу никаких негативов. Это уже хорошо.

Понятно, что Мишустин человек из рамок существующей системы.

— Поговаривают, что он ставленник Кудрина, и если это действительно так, то уже напрягает.

— Мишустин — уже человек путинский, но не кудринский.

И вообще сейчас будет сложная система. Посмотрим, надо посмотреть, не спешить давать оценки, а проанализировать новое правительство по составу и посмотреть на первые решения, как и что изменится в работе. Конечно, остались некоторые из старого состава, но все-таки это не совсем пшик.

Хотя некоторые ключевые люди остались, но те, которые и вызывали самые негативные эмоции, в это правительство не вошли.

И глядя на последние и не совсем давние кадровые решения Путина, видно, что он уже многих политических тяжеловесов на технарей сменил и продолжает менять.

Про бывшего руководителя администрации президента Вайно уже совсем не слышно.

Якунин ушел с руководства РЖД, и туда тоже со среднего звена вытащили человека. Ну, может быть, повыше среднего, но, по крайней мере, не из старой команды политических тяжеловесов.

Вспомнить нужно все эти чемезовские истории, Иванов и прочие, прочие которые при Путине были изначально, они с ним были в первом Совете Безопасности. Это, опять же, Патрушев и прочие. А все новые назначения пока идут из технических специалистов.

Посмотрим, но вы очень правильно подняли эти вопросы, для меня они тоже ключевые.

Я пока не спешу с оценками самого Мишустина и всего нового правительства, в целом оно все-таки действительно сильно обновилось.

Как личность Мишустин — вроде приличный, по крайней мере, человек дела, тут я согласен. И, скорее всего, человек с четким пониманием целеполагания и пониманием, как добиться того или иного результата.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев