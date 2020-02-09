Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Инна Новикова

Леонид Крутаков о "Единой России", Госдуме, Мишустине и новом правительстве

Политика » Партии

Выживет ли "Единая Россия" под руководством Медведева-непремьера? Будут ли пытаться и как сохранить эту партию власти или попытаются создать новую?

Что за человек, специалист, руководитель новый премьер-министр Михаил Мишустин? Насколько значимы изменения в правительстве? О чем они говорят? И главное — будет ли это правительство эффективным? И еще важней — будет ли новый курс на благо страны и народа?…

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал авторитетный политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков.

Читайте начало интервью:

Послание президента — диверсификация власти

Путин очень долго запрягал. Поедем ли быстро?

Леонид Крутаков: наших олигархов давят на Западе как клопов

Как власть рушит общество и пытается откупиться

В России и в мире: справедливость — понятие растяжимое

Послание президента — отправная точка для глобальной реформы?

Зачем России много центров власти

Что будет с "Единой Россией"

— Леонид, что теперь, на ваш взгляд, будет с "Единой Россией" во главе с уже непремьером, а просто крайне непопулярной политической фигурой?

— Это самый главный вопрос для меня, потому что оставление там Медведева, на мой взгляд…

— …политическое убийство.

— Это утиль.

Это значит отправить "Единую Россию" в утиль.

Я думаю, что московские выборы, мы с вами про это уже говорили, показали попытку обмануть. Но это как раз сейчас уже все понимают.

И понятно, что при этой конструкции партийного правительства, которая озвучена, когда Госдума фактически выбирает и утверждает премьера и вице-премьеров, в Думе должен быть контроль.

Без контроля мы получаем бесконтрольное правительство в новой системе власти.

Как решить эту проблему? Будут создавать новую партию, будут пытаться как-то убирать Медведева и возрождать "Единую Россию"?…

Я не верю в возможность возрождения "Единой России".

Но, видимо, будут с помощью всяких технологических всем уже давно надоевших механизмов пытаться.

Что будет с другими партиями и Госдумой

— Будут поднимать существующие партии или какие-то новые начнут создавать?

— С существующими, я думаю, уже все обговорено и договорено. Я думаю, что их каким-то образом задействуют. Попыток создания новых партий я пока не вижу.

Я думаю, что будут какие-то хитрые маневры, сделают досрочные выборы, сделают ситуацию форс-мажорную или т. п.

— Когда досрочные выборы — это уже форс-мажор. Но он должен быть в связи с чем-то тоже таким особенным… И, кроме всего этого, еще какой форс-мажор, вы думаете, может быть?

— Понимаете, есть такая технология (я просто сам занимаюсь этим, преподаю), одна из ключевых, она и медийная, "медийка" она и называется.

Это срочность, эксклюзив, когда ты поднимаешь эмоционально восприятие той или иной новости через нагнетание, что это скандал, эксклюзив-новость и все такое прочее.

Вот в выборных технологиях — это форс-мажор. Это как ранняя отставка Ельцина. Помните, что она была внезапная — задолго до окончания срока, и продолжение — выборы и т. д. Конечно же, все это вызывает эмоции самые различные, ажиотаж, напряжение…

Если, например, с принятием новых конституционных норм озвучат, что, "ребята, под новую Конституцию ведь нужна же и новая Государственная Дума". Вот и будут выбирать новую Думу.

В таком случае у них есть шанс чисто технологически, не меняя политическую повестку, только под эту озвученную программу провести большинство в Думе.

Кто такой Мишустин

— Но пока еще надо до конца разобраться с правительством, а прежде всего, конечно, с самим премьер-министром Михаилом Мишустиным, для которого, как уверяют, это назначение тоже стало большой неожиданностью. Насчет него тоже есть самые разные мнения.

Есть такая точка зрения, что это технический премьер. Но ведь о нем, с одной стороны, толком никто ничего не знает. Но в то же время наша Федеральная налоговая служба сейчас действительно достаточно хорошо работает. Система оплаты налогов — очень толковая, понятная, прозрачная, удобная, вполне современная. Как считают специалисты, она одна из лучших в мире.

По этому поводу тут же куча всякой разной информации — и позитивной, и не очень. И что его жена заработала 800 миллионов, тоже не понятно, как оценивать…

— Но он же жил в реальной жизни, и он, конечно, не думал, что станет премьером.

Но тем не менее он очень отличается от Дмитрия Медведева.

— Согласен. Очень отличается.

— И внешне, и внутренне сразу чувствуется, и, честно говоря, мне он нравится.

— Посмотрим. Пока трудно сказать.

— Но что-то вы все-таки думаете по поводу Мишустина?

— Во-первых, я пока не вижу никаких негативов. Это уже хорошо.

Понятно, что Мишустин человек из рамок существующей системы.

— Поговаривают, что он ставленник Кудрина, и если это действительно так, то уже напрягает.

— Мишустин — уже человек путинский, но не кудринский.

И вообще сейчас будет сложная система. Посмотрим, надо посмотреть, не спешить давать оценки, а проанализировать новое правительство по составу и посмотреть на первые решения, как и что изменится в работе. Конечно, остались некоторые из старого состава, но все-таки это не совсем пшик.

Хотя некоторые ключевые люди остались, но те, которые и вызывали самые негативные эмоции, в это правительство не вошли.

И глядя на последние и не совсем давние кадровые решения Путина, видно, что он уже многих политических тяжеловесов на технарей сменил и продолжает менять.

  • Про бывшего руководителя администрации президента Вайно уже совсем не слышно.
  • Якунин ушел с руководства РЖД, и туда тоже со среднего звена вытащили человека. Ну, может быть, повыше среднего, но, по крайней мере, не из старой команды политических тяжеловесов.
  • Вспомнить нужно все эти чемезовские истории, Иванов и прочие, прочие которые при Путине были изначально, они с ним были в первом Совете Безопасности. Это, опять же, Патрушев и прочие. А все новые назначения пока идут из технических специалистов.

Посмотрим, но вы очень правильно подняли эти вопросы, для меня они тоже ключевые.

Я пока не спешу с оценками самого Мишустина и всего нового правительства, в целом оно все-таки действительно сильно обновилось.

Как личность Мишустин — вроде приличный, по крайней мере, человек дела, тут я согласен. И, скорее всего, человек с четким пониманием целеполагания и пониманием, как добиться того или иного результата.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы выборы партии госдума инна новикова единая россия алексей кудрин михаил мишустин леонид крутаков политтехнологии необычная неделя дмитрий медведев экспертное мнение
Актуальная аналитика
Новости спорта
Олимпиада-60: как американская деревня Скво-Вэлли получила супетурнир
Партии
Леонид Крутаков о "Единой России", Госдуме, Мишустине и новом правительстве
Новости футбола
Как изменить РПЛ в лучшую сторону?
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
Лободу высмеяли за публикацию поста о "нелегкой жизни артиста"
Алкоголизм Гузеевой привел к психологическим проблемам ее дочери
США перебрасывают в Европу 20 тысяч солдат для участия в учениях
Прилепин прокомментировал появление Собчак на "Первом канале"
Стало известно, сколько Китай потратил на борьбу с коронавирусом
Юлия Михалкова могла погибнуть на Багамах
Фанаты подозревают Бузову и Манукяна в тайной свадьбе
Чернышенко озвучил приоритеты правительства Мишустина
На Урале закрыли карантинный центр для больных коронавирусом
На Украине 18 и 19-летних освободили от срочной службы
Последние материалы
Алкоголизм Гузеевой привел к психологическим проблемам ее дочери
Олимпиада-60: как американская деревня Скво-Вэлли получила супетурнир
США перебрасывают в Европу 20 тысяч солдат для участия в учениях
Прилепин прокомментировал появление Собчак на "Первом канале"
Стало известно, сколько Китай потратил на борьбу с коронавирусом
Юлия Михалкова могла погибнуть на Багамах
Фанаты подозревают Бузову и Манукяна в тайной свадьбе
Леонид Крутаков о "Единой России", Госдуме, Мишустине и новом правительстве
Чернышенко озвучил приоритеты правительства Мишустина
На Урале закрыли карантинный центр для больных коронавирусом
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Урок истории для ООН: кто в последний раз нападал на Украину

В ответ на обвинения России в агрессии в отношении Украины Дмитрий Полянский указал немецкому коллеге по Совбезу ООН, что того "в последнее время стала подводить память".

Урок истории для ООН: кто в последний раз нападал на Украину
Перспективы артилл﻿ерии с "Дроком", "Флоксом" и "Магнолией" хороши
Военные новости
Перспективы артилл﻿ерии с "Дроком", "Флоксом" и "Магнолией" хороши
Единоборства. Новости и обзоры
Боксёр Усик ответил ветерану АТО, который назвал его обезьяной
Евросоюз
А нас за что? США ввели санкции против Болгарии
Соломон Соловьев Василий Чапаев и его звездные братья - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Конституционный креатив: Россия может обрести девиз Василий Амирджанов Любовь Степушова А нас за что? США ввели санкции против Болгарии Любовь Степушова
Комментарии
На Украине 18 и 19-летних освободили от срочной службы
Боксёр Усик ответил ветерану АТО, который назвал его обезьяной
Пассажирский самолет ушел от обстрела израильских истребителей
Пассажирский самолет ушел от обстрела израильских истребителей
Почему публика критикует российских фигуристок после чемпионата Европы
Почему публика критикует российских фигуристок после чемпионата Европы
Урок истории для ООН: кто в последний раз нападал на Украину
Белорусский эксперт: Москва и Минск на грани "грандиозного конфликта"
Салливан заявил, что Трамп хочет поговорить с Путиным
Пассажирский самолет ушел от обстрела израильских истребителей
Белоруссия согласилась покупать нефть у России по мировым ценам
Зюганов: Сменив кабмин, мы получили два редких "подарка"
Три снайпера, которые вошли в историю, как лучшие в своем роде
Белорусский эксперт: Москва и Минск на грани "грандиозного конфликта"
Врач рассказал, как часто нужно заниматься сексом для здоровья
Женщины и дети массово бегут из Казахстана
Белорусский эксперт: Москва и Минск на грани "грандиозного конфликта"
Белорусский эксперт: Москва и Минск на грани "грандиозного конфликта"
Белорусский эксперт: Москва и Минск на грани "грандиозного конфликта"
Китаянка смогла излечиться от коронавируса в домашних условиях
23 банкомата "Сбербанка" ограбили украинцы в Европе
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ