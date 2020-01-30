Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Инна Новикова

Леонид Крутаков: наших олигархов давят на Западе как клопов

Политика » Власть

Диверсификация власти, перераспределение полномочий президента — необходимость или маневр? Почему дивиденды олигархам за 2018 год оказались выше, чем инвестиции в науку всей страны за этот же период? Будет ли что-то реально меняться? Почему русских бизнесменов на Западе давят как клопов и поняли ли они, что без сильной России они и есть на самом деле просто вши?


"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Леонидом Крутаковым

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков.

Читайте начало интервью:

Послание президента — диверсификация власти

Путин очень долго запрягал. Поедем ли быстро?

Как работают олигархи во власти

— Леонид, в Послании президента говорится о политических проектах, о конструкции государственного устройства, в которой сильны все ветви и уровни власти. Но ведь все это время у нас не только власть, но и финансы, все ресурсы и полномочия были сконцентрированы в центре. И олигархи продолжают всем заправлять, потому что во власти находятся одни и те же близкие к ним люди. А за прошлый год дивиденды наших олигархов были выше, чем инвестиции во всю науку Российской Федерации.

При такой ситуации о чем можно говорить? Ведь политика и экономика очень связаны.

— Это очень связано.

— И политику определяют те самые олигархи.

— Да.

— Со времен первой Думы туда активно ходили лоббисты крупных компаний и проектов, олигархи очень активно финансируют политиков, помогают…

— Покупают.

— Да, покупают депутатов либо просто изначально проводят своих депутатов для того, чтобы принимали нужные им законы. Как эту ситуацию переломить, возможно ли это сделать? И чем мы отличаемся от так называемых цивилизованных стран этом плане?

— Создание диверсифицированной конструкции решения внутриэлитных вопросов заставит их рано или поздно выработать единую стратегию. Сейчас каждый сам за себя, и поэтому персонально решает вопросы.

Лоббизм не пройдет?

— А не будет так, они отдельно решают вопросы с Федеральным собранием, отдельно с правительством и т. д., просто им придется чуть-чуть перестроить схему действий?

— Я думаю, что, во-первых, не получится, поскольку надо будет тогда в шесть мест идти решать вопросы.

— Да. А что делать-то? Ну в шесть — так в шесть.

— Но это совершенно разные места и там совершенно разные люди.

  • Конституционный суд получил новые права,
  • и Госсовет,
  • и Совет Безопасности,
  • и премьер обрел самостоятельную силу,
  • и Дума,
  • и Совет Федерации,
  • и президент остается, который имеет право снимать.

То есть у нас очень расширилось количество центров принятия решений и силовых центров.

Ну со всеми решать по-любому придется и искать некий консенсус. Как только вы найдете его, самое главное, чтобы они его еще ассоциировали с политическим национальным контуром страны.

А пока олигархи решают вопросы с глобальным рынком, а не со страной внутри страны, так и будет продолжаться.

Но я думаю, что достаточно длительные тренды и события последних лет (я имею в виду санкции и все прочее) показало части нашей экономической группировки, что если за вашей спиной нет сильной национальной государственной власти, то вас растопчут и заберут все, что у вас есть. Последний пример Дерипаски с его заводами — самый яркий, потому что он просто вынужден был отказаться.

Это же им показали пример, что с ними со всеми может быть в любой момент и в итоге обязательно будет.

Я так понимаю, что многие из элиты сегодня осознали, что без сильного Государства Российского они перед глобальным рынком — блохи и клопы, их раздавят просто.

Российские олигархи за рубежом

Они там неинтересны. Русские деньги пригодятся, а русские идеи и смысл России, наши предложения на будущее там не нужны. У них есть свое представление будущего, и в этом представлении сильной России не существует.

— Так ведь всегда и было, в этом же нет ничего нового.

— Да. Помните Березовского, который приехал туда, деньги у него еще были. Но как и все, кто оказывается на Западе, ничего там сделать не смог.

— Но он приехал-то туда в силу вынужденной необходимости.

— Неважно. И другие приезжают, там никому не дают с деньгами работать. Пугачеву сказали: в банк положи, мы будем знать, что с этим делать, а ты — нет, проценты свои получай и живи на них, хочешь яхту купить — купи, хочешь — собственность…

А люди же, когда к власти приходят, уже не за деньги бьются, они — за власть, за возможность принимать решения.

— И если большие деньги лежат в банке, это неправильно, тем более у бизнесмена деньги должны работать.

— А там ты фактически и не имеешь денег, тем более не влияешь на принятие решений.

Собственность — это материализованное право на принятие решений, а если тебя этого права лишают, то деньги — это пустота, только карманные расходы.

Да, их много, но все равно это карманные расходы. Чупа-чупс? — Пожалуйста. А новую технологию, новый завод — нет, что ты, старик, у тебя руки в крови, деньги ворованные, тебе это нельзя. То есть они в эту лигу не пустят.

Знаете, как происходила покупка "Челси" господином Абрамовичем? В министерстве внутренних дел Англии существует русский отдел по русской мафии, там сделка с определенного уровня должна утверждаться, потому что деньги — кровавые, ворованные на приватизации, на людях. Вот и высчитали время, когда начальник этого отдела будет в самолете и когда необходимо будет подписать обязательно, а он не мог повлиять. То есть там прямо вот, поймите, по минуткам все сводили.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы власть госдума лоббизм олигархи коррупция инна новикова вывод капитала леонид крутаков необычная неделя экспертное мнение диверсификация власти
Актуальная аналитика
Власть
Леонид Крутаков: наших олигархов давят на Западе как клопов
Экономика и бизнес
Четыре всадника... коронавируса
Новости спорта
Если бы РУСАДА поступила с WADA как британская UKAD
Новости Все >
Житель Канады изобрел четырехметровый экзоскелет
В Китае создают "умную" повязку для диагностики и лечения болезней
Созданы вакуумные присоски для передвижения по стенам
Полиция Киева разыскивает авторов билбордов о партнерстве с Россией
Проклова: Петросян развращает общество
Хирург раскрыла тайну омоложения Пугачевой
Глава Приморья считает закрытие границы с Китаем мерой безопасности
Кубанские врачи спасли пациенту кисть руки, отпиленную "болгаркой"
Закон по комиссиям платежей за ЖКХ внесли в Госдуму
ЦБ заявил о снижении инфляционных ожиданий граждан
Последние материалы
Житель Канады изобрел четырехметровый экзоскелет
Леонид Крутаков: наших олигархов давят на Западе как клопов
В Китае создают "умную" повязку для диагностики и лечения болезней
Созданы вакуумные присоски для передвижения по стенам
Четыре всадника... коронавируса
Полиция Киева разыскивает авторов билбордов о партнерстве с Россией
Проклова: Петросян развращает общество
Хирург раскрыла тайну омоложения Пугачевой
Глава Приморья считает закрытие границы с Китаем мерой безопасности
Если бы РУСАДА поступила с WADA как британская UKAD
Популярное
Фигурное катание
Очередной скандал в фигурном катании: Билан, Рудковская и Авербух

Жена двукратного олимпийского чемпиона и известнейшего фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская обвинила Илью Авербуха в нарушении авторских прав. Очередной скандал, связанный с фигурным катанием, уже начал набирать обороты.

Очередной скандал в фигурном катании: Билан, Рудковская и Авербух
Британия и WADA: новый допинговый скандал
Новости спорта
Британия и WADA: новый допинговый скандал
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной прокомментировал новые слухи о разводе
Биатлон
Назван состав сборной России на чемпионат мира по биатлону
Петр Фадеев Четыре всадника... коронавируса Петр Фадеев Любовь Степушова Эрдоган поставил Путину ультиматум Любовь Степушова Руслан Веснянко Эпоха бедности на Украине завершена. Для депутатов и чиновников Руслан Веснянко
Комментарии
Почему харьковчане не пришли на митинг в защиту русского языка
Почему харьковчане не пришли на митинг в защиту русского языка
Почему харьковчане не пришли на митинг в защиту русского языка
Лазерная эпиляция — за и против. Экспертиза от EPILAS
Самая милитаризованная страна
СБУ вывезла на Украину бывшего министра угольной промышленности ДНР
Самая милитаризованная страна
Тайна генерала Павлова: за что расстреляли Героя Советского Союза
Перестанут ли кормить россиян индийскими огурцами?
Мишустин отдал распоряжение закрыть дальневосточную границу
Тайна генерала Павлова: за что расстреляли Героя Советского Союза
Мишустин отдал распоряжение закрыть дальневосточную границу
Цель учений НАТО "Защитник Европы-2020" — прощупать границы России
Будет ли Россия жить с верховным правителем вместо президента
Доверять ли расследованию Навального о Мишустине
Доверять ли расследованию Навального о Мишустине
Тайна генерала Павлова: за что расстреляли Героя Советского Союза
Почему харьковчане не пришли на митинг в защиту русского языка
Похороны эсэсовца: власть в гитлеровской форме скорбит по фашисту
Доверять ли расследованию Навального о Мишустине
Тимошенко призвала украинцев отказаться от Зеленского
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ