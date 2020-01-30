Диверсификация власти, перераспределение полномочий президента — необходимость или маневр? Почему дивиденды олигархам за 2018 год оказались выше, чем инвестиции в науку всей страны за этот же период? Будет ли что-то реально меняться? Почему русских бизнесменов на Западе давят как клопов и поняли ли они, что без сильной России они и есть на самом деле просто вши?
Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков.
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Послание президента — диверсификация власти
Путин очень долго запрягал. Поедем ли быстро?
— Леонид, в Послании президента говорится о политических проектах, о конструкции государственного устройства, в которой сильны все ветви и уровни власти. Но ведь все это время у нас не только власть, но и финансы, все ресурсы и полномочия были сконцентрированы в центре. И олигархи продолжают всем заправлять, потому что во власти находятся одни и те же близкие к ним люди. А за прошлый год дивиденды наших олигархов были выше, чем инвестиции во всю науку Российской Федерации.
При такой ситуации о чем можно говорить? Ведь политика и экономика очень связаны.
— Это очень связано.
— И политику определяют те самые олигархи.
— Да.
— Со времен первой Думы туда активно ходили лоббисты крупных компаний и проектов, олигархи очень активно финансируют политиков, помогают…
— Покупают.
— Да, покупают депутатов либо просто изначально проводят своих депутатов для того, чтобы принимали нужные им законы. Как эту ситуацию переломить, возможно ли это сделать? И чем мы отличаемся от так называемых цивилизованных стран этом плане?
— Создание диверсифицированной конструкции решения внутриэлитных вопросов заставит их рано или поздно выработать единую стратегию. Сейчас каждый сам за себя, и поэтому персонально решает вопросы.
— А не будет так, они отдельно решают вопросы с Федеральным собранием, отдельно с правительством и т. д., просто им придется чуть-чуть перестроить схему действий?
— Я думаю, что, во-первых, не получится, поскольку надо будет тогда в шесть мест идти решать вопросы.
— Да. А что делать-то? Ну в шесть — так в шесть.
— Но это совершенно разные места и там совершенно разные люди.
То есть у нас очень расширилось количество центров принятия решений и силовых центров.
Ну со всеми решать по-любому придется и искать некий консенсус. Как только вы найдете его, самое главное, чтобы они его еще ассоциировали с политическим национальным контуром страны.
А пока олигархи решают вопросы с глобальным рынком, а не со страной внутри страны, так и будет продолжаться.
Но я думаю, что достаточно длительные тренды и события последних лет (я имею в виду санкции и все прочее) показало части нашей экономической группировки, что если за вашей спиной нет сильной национальной государственной власти, то вас растопчут и заберут все, что у вас есть. Последний пример Дерипаски с его заводами — самый яркий, потому что он просто вынужден был отказаться.
Это же им показали пример, что с ними со всеми может быть в любой момент и в итоге обязательно будет.
Я так понимаю, что многие из элиты сегодня осознали, что без сильного Государства Российского они перед глобальным рынком — блохи и клопы, их раздавят просто.
Они там неинтересны. Русские деньги пригодятся, а русские идеи и смысл России, наши предложения на будущее там не нужны. У них есть свое представление будущего, и в этом представлении сильной России не существует.
— Так ведь всегда и было, в этом же нет ничего нового.
— Да. Помните Березовского, который приехал туда, деньги у него еще были. Но как и все, кто оказывается на Западе, ничего там сделать не смог.
— Но он приехал-то туда в силу вынужденной необходимости.
— Неважно. И другие приезжают, там никому не дают с деньгами работать. Пугачеву сказали: в банк положи, мы будем знать, что с этим делать, а ты — нет, проценты свои получай и живи на них, хочешь яхту купить — купи, хочешь — собственность…
А люди же, когда к власти приходят, уже не за деньги бьются, они — за власть, за возможность принимать решения.
— И если большие деньги лежат в банке, это неправильно, тем более у бизнесмена деньги должны работать.
— А там ты фактически и не имеешь денег, тем более не влияешь на принятие решений.
Собственность — это материализованное право на принятие решений, а если тебя этого права лишают, то деньги — это пустота, только карманные расходы.
Да, их много, но все равно это карманные расходы. Чупа-чупс? — Пожалуйста. А новую технологию, новый завод — нет, что ты, старик, у тебя руки в крови, деньги ворованные, тебе это нельзя. То есть они в эту лигу не пустят.
Знаете, как происходила покупка "Челси" господином Абрамовичем? В министерстве внутренних дел Англии существует русский отдел по русской мафии, там сделка с определенного уровня должна утверждаться, потому что деньги — кровавые, ворованные на приватизации, на людях. Вот и высчитали время, когда начальник этого отдела будет в самолете и когда необходимо будет подписать обязательно, а он не мог повлиять. То есть там прямо вот, поймите, по минуткам все сводили.
Беседовала Инна Новикова
К публикации подготовил Юрий Кондратьев
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