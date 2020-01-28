Путин очень долго запрягал. Поедем ли быстро?

Послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию — почему оно стало отправной точкой для глобальной реформы политической системы в стране? Почему это не было сделано раньше? Диверсификация власти, перераспределение полномочий президента — необходимость или маневр? Почему приватизация была незаконной и какие риски это создает?



"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Леонидом Крутаковым

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков.

Читайте начало интервью:

Послание президента — диверсификация власти

Внеправовая приватизация

— Леонид, почему такие важные и нужные изменения, о которых сказал президент в своем Послании, раньше-то не были предложены, не были озвучены, а только сейчас, когда уже по сути прошли все сроки, прижало так, что дальше уже просто совсем некуда.

Почему до этого Президент все время занимался только ручным управлением? Ведь в результате получилась просто быль о потерянном времени и упущенных возможностях. Кроме того, из-за этого у нас нет никаких ярких лидеров, которые могли бы также аккумулировать ответственность, власть, авторитет…

— Я думаю, что вопрос не столько в лидерах, а прежде всего в том, что самый главный системный риск, и политический, и экономический, для страны — это внеправовая приватизация.

— Которая началась еще в 90-е годы?

— Да. Мы собственность Советского Союза переделили, минуя судебные процедуры и парламентские, вся приватизация шла приказами, указами президента, поэтому она была надзаконной или противозаконной.

— Противозаконной.

— Да. Она не вписана ни в какие системы урегулирования, поэтому у нас собственность по-прежнему регулируется в кабинетах Кремля закулисно.

У нас базовые компании, крупные руководители — Миллер, Сечин и все остальные — тоже действуют фактически без достаточных правовых полномочий.

Поэтому у нас вопрос выборов — это всегда вопрос собственности. А вопрос собственности — кровавый вопрос всегда. Мы помним, что сделал Путин, он потихоньку, постепенно менял все ключевые фигуры в вопросах собственности. У нас постепенно ушли все ключевые фигуры того времени.

— И поставил другие — свои.

— И поставил другие, правильно, да, подотчетные себе. Поэтому, если вопрос о собственности не будет введен в повестку дня и нормально, законно решен, то вообще не понятно, что дальше будет.

Что такое собственность

Понимаете, что такое собственность?

Собственность — это материализованное право на принятие решений, то есть это ответственность за определенные куски экономики, за людей, за положение дел и т. д.

Джон Ло, помните, "республика собственников". Это в крайнем варианте типа:

есть люди ответственные,

а есть безответственное быдло, пролетариат и все прочее.

Сейчас такая конструкция в чистом виде невозможна, но то, что собственники — одни из ключевых, скажем так, субъектов гражданского общества, это безусловно.

Поэтому у нас выборы носят всегда жесткий характер.

И поэтому вполне понятно: если ты поставишь сильную харизматичную фигуру и она наберет вес на месте Путина, рано или поздно эта фигура начнет передел собственности под себя.

Поскольку в настоящее время в нынешней конструкции все рычаги замкнуты на Кремль и все эти вопросы решаются под ковром в кабинетах Кремля.

Поэтому ставить туда сильную фигуру даже противопоказано для всей нынешней сформированной элиты. А стабильность собственности — это стабильность и политическая. Это необходимое условие для возможности развития, потому что без стабильности политической конструктивные решения власть принимать не может, она тогда будет только бороться за свою власть всегда.

Как добиться сильной конструкции власти

Поэтому в этом смысле, я считаю, что решения по диверсификации власти, озвученные в Послании, хорошие, правильные. Но я считаю также, что нужна сильная политическая конструкция. Вот в этом смысле вопрос, понимаете ли, возникает. У нас ведь озвучено, что Медведев сохраняет позицию главы ЕР. А без политической сильной системы нам ничего нигде не сделать хорошего.

Шебаршин говорил, что "Единая Россия" — это армия для парадов, но не для войны.

Она абсолютно бюрократическое образование, которое проголосует за все. У них же позиция всегда была "мы — за Путина", у них же нет никакой идеологии, у них совершенно нет представления о будущем страны. Каждый человек там решает свои личные проблемы с помощью своего статуса присутствия в Госдуме и в "Единой России".

Мы помним, что происходило на Украине, там вообще все губернаторы назначались президентом, и казалось что эта конструкция — железная. Но как только под Кучмой закачалось кресло, как только под Януковичем закачалось, все это очень быстро обрушилось.

Все бюрократы тут же побежали к новому центру силы, потому что бюрократ прежде всего заботится о своем положении, для него нет интересов идеологических.

Поэтому я и говорю про политическую конструкцию, потому что только идеологически заряженная конструкция способна реализовать длинные исторические проекты. Потому что у нее есть цель, у нее есть понимание, как эту цель достигнуть и у нее есть представление о пути.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев