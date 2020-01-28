Послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию — почему оно стало отправной точкой для глобальной реформы политической системы в стране? Почему это не было сделано раньше? Диверсификация власти, перераспределение полномочий президента — необходимость или маневр? Почему приватизация была незаконной и какие риски это создает?
Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков.
Читайте начало интервью:
Послание президента — диверсификация власти
— Леонид, почему такие важные и нужные изменения, о которых сказал президент в своем Послании, раньше-то не были предложены, не были озвучены, а только сейчас, когда уже по сути прошли все сроки, прижало так, что дальше уже просто совсем некуда.
Почему до этого Президент все время занимался только ручным управлением? Ведь в результате получилась просто быль о потерянном времени и упущенных возможностях. Кроме того, из-за этого у нас нет никаких ярких лидеров, которые могли бы также аккумулировать ответственность, власть, авторитет…
— Я думаю, что вопрос не столько в лидерах, а прежде всего в том, что самый главный системный риск, и политический, и экономический, для страны — это внеправовая приватизация.
— Которая началась еще в 90-е годы?
— Да. Мы собственность Советского Союза переделили, минуя судебные процедуры и парламентские, вся приватизация шла приказами, указами президента, поэтому она была надзаконной или противозаконной.
— Противозаконной.
— Да. Она не вписана ни в какие системы урегулирования, поэтому у нас собственность по-прежнему регулируется в кабинетах Кремля закулисно.
У нас базовые компании, крупные руководители — Миллер, Сечин и все остальные — тоже действуют фактически без достаточных правовых полномочий.
Поэтому у нас вопрос выборов — это всегда вопрос собственности. А вопрос собственности — кровавый вопрос всегда. Мы помним, что сделал Путин, он потихоньку, постепенно менял все ключевые фигуры в вопросах собственности. У нас постепенно ушли все ключевые фигуры того времени.
— И поставил другие — свои.
— И поставил другие, правильно, да, подотчетные себе. Поэтому, если вопрос о собственности не будет введен в повестку дня и нормально, законно решен, то вообще не понятно, что дальше будет.
Понимаете, что такое собственность?
Собственность — это материализованное право на принятие решений, то есть это ответственность за определенные куски экономики, за людей, за положение дел и т. д.
Джон Ло, помните, "республика собственников". Это в крайнем варианте типа:
Сейчас такая конструкция в чистом виде невозможна, но то, что собственники — одни из ключевых, скажем так, субъектов гражданского общества, это безусловно.
Поэтому у нас выборы носят всегда жесткий характер.
И поэтому вполне понятно: если ты поставишь сильную харизматичную фигуру и она наберет вес на месте Путина, рано или поздно эта фигура начнет передел собственности под себя.
Поскольку в настоящее время в нынешней конструкции все рычаги замкнуты на Кремль и все эти вопросы решаются под ковром в кабинетах Кремля.
Поэтому ставить туда сильную фигуру даже противопоказано для всей нынешней сформированной элиты. А стабильность собственности — это стабильность и политическая. Это необходимое условие для возможности развития, потому что без стабильности политической конструктивные решения власть принимать не может, она тогда будет только бороться за свою власть всегда.
Поэтому в этом смысле, я считаю, что решения по диверсификации власти, озвученные в Послании, хорошие, правильные. Но я считаю также, что нужна сильная политическая конструкция. Вот в этом смысле вопрос, понимаете ли, возникает. У нас ведь озвучено, что Медведев сохраняет позицию главы ЕР. А без политической сильной системы нам ничего нигде не сделать хорошего.
Шебаршин говорил, что "Единая Россия" — это армия для парадов, но не для войны.
Она абсолютно бюрократическое образование, которое проголосует за все. У них же позиция всегда была "мы — за Путина", у них же нет никакой идеологии, у них совершенно нет представления о будущем страны. Каждый человек там решает свои личные проблемы с помощью своего статуса присутствия в Госдуме и в "Единой России".
Мы помним, что происходило на Украине, там вообще все губернаторы назначались президентом, и казалось что эта конструкция — железная. Но как только под Кучмой закачалось кресло, как только под Януковичем закачалось, все это очень быстро обрушилось.
Все бюрократы тут же побежали к новому центру силы, потому что бюрократ прежде всего заботится о своем положении, для него нет интересов идеологических.
Поэтому я и говорю про политическую конструкцию, потому что только идеологически заряженная конструкция способна реализовать длинные исторические проекты. Потому что у нее есть цель, у нее есть понимание, как эту цель достигнуть и у нее есть представление о пути.
Беседовала Инна Новикова
К публикации подготовил Юрий Кондратьев
Российская фотомодель Оксана Воеводина рассказала о проблемах со здоровьем, с которыми она столкнулась после родов.