Политолог прокомментировал возможность построения Союза постсоветских республик

Не реально, но можно рискнуть, так прокомментировал предположение некоторых аналитиков о намерении Владимира Путина создать новый Союз постсоветских республик политолог Константин Калачев.



Идея для "нового СССР"

Путин замыслил создание нового государства

Центр консервативных исследований совместно с международным "Евразийским движением", проанализировав происходящие в РФ политические трансформации в контексте предложений Владимира Путина по изменению Конституции и перемен в правительстве, сделал вывод о возможности построения в ближайшем будущем на постсоветском пространстве нового государства путем вхождения в его состав, помимо России, ряда соседних государственных образований.

Анализ опубликован на сайте geopolitica.ru.

По мнению авторов публикации, усиление роли Госсовета и парламента имеет смысл, если речь идет о создании нового государства, лидером которого станет сам Путин.

"Утвержденный только что глава правительства Михаил Мишустин представляет собой явно техническую, то есть переходную фигуру. Реальным же премьером — уже нового государства — станет тот, кто первым из лидеров государств согласится войти в состав нового Союза", — пишут аналитики.

По их мнению, с формальной, юридической точки зрения, новое союзное государство может быть учреждено при вхождении в него любого, номинально суверенного субъекта, вне зависимости от его размера или влияния на мировой арене.

Примеры интеграции в "СССР" 2.0

В крайнем случае для создания нового Союза достаточно будет заявки со стороны Южной Осетии или Абхазии, которых Россия признает как суверенные государства, полагают авторы.

"Или, в другой версии, через Приднестровье — ПМР входит в состав Молдавии, Молдавия — в состав Союза; в крайнем случае, в состав Союза входит только ПМР, стимулируя Молдавию к присоединению — но это на тот случай, если в Кишиневе произойдет новый прозападный переворот", — рассуждают они.

Здесь становится логически обоснованным решение о расширении области территории ДНР и ЛНР в границах бывших Донецкой и Луганской областей Украины, принятое парламентами этих двух непризнанных республик, указывают аналитики, принимая в состав этого нового государства, конечно, ЛДНР, а через них и саму Украину "после денацификации и полной ротации политического руководства, в чем заинтересованы в первую очередь страны ЕС".

Аналитики указывают еще несколько вариантов, например, возможно вхождение в новое государственное образование Армении или, наоборот, Азербайджана через Карабах, и даже вхождение Грузии под нового лидера через возвращение ей Абхазии и Южной Осетии.

Реализация этого сценария также снимает проблему отсутствия государственной идеологии, так и не решенную за все эти годы, резюмируют авторы анализа.

В Крыму рассуждают также

В этом же направлении рассуждает и крымский депутат Андрей Козенко, который на митинге в честь годовщины Переяславской рады, который прошел в Симферополе, заявил, что Крым сегодня — субъект России, а Донецк и Луганск — особенные субъекты Российской Федерации.

"Уверен в том, что слова Донецкая и Луганская народные республики будут вписаны в Конституцию Российской Федерации как полноправные ее субъекты", — сказал Андрей Козенко.

Реальность не позволяет…

Как сказал "Правде.Ру" политолог, руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев, у нас есть имперская партия сторонников возрождения СССР в каком-то виде или Российской империи в каком-то виде, но "напрасно они свои идеи выдают за планы Путина или за открывающиеся перед ним возможности".

Этот план совершенно неприемлем в отношении Белоруссии, Армении, Молдавии, полагает эксперт. Он уверен, что дальнейшая интеграция с этими странами возможна только в рамках ЕврАзЭС (ЕАЭС), но дальше нацгосударственных образований, как в случае с союзным государством, мы никуда не идем.

"Никаких федераций, конфедераций не будет, так как в этом не заинтересованы руководящие лица третьих стран и их население, о чем говорят опросы в той же Белоруссии. Это совершенно чудесный инфоповод, это прекрасный повод для экспертов поразмышлять о перспективах интеграции будущего союзного государства, но это имеет очень мало отношения к реальности", — сказал Константин Калачев.

Но можно рискнуть

Тем не менее он заметил, что в отношении непризнанных государств схема может сработать. Абхазия своим суверенитетом жертвовать не готова совершенно точно, отметил эксперт, а чтобы Южная Осетия стала частью России — это более-менее реально при наличии политической воли, потому что обеспечить голосование населения Южной Осетии за вхождение в Россию возможно.

Приднестровье тоже много раз голосовало за объединение с Россией.

"Гипотетически и здесь схема может работать. Если считать, что любые издержки возможны и хуже уже не будет. Понятно, что в том случае, если мы считаем, что это никакого ужесточения санкционного режима не нанесет — критически неприемлемого, в ущерб нашей экономике, то можно рискнуть. К этому, видимо, и подталкивают. Но пока, мне кажется, все-таки реализуется совсем другая схема", — резюмировал Константин Калачев.

Заметим, что Владимир Путин в своих последних выступлениях начал поднимать такие темы, которых раньше и не особенно касался. Например:

это тема национальной политики в 1922 году, когда создавался СССР. Президент указывал на то, что Украине отошли российские земли Причерноморья, очевидно, что это, с его точки зрения, несправедливо.

Кроме того, Путин считает развал СССР самым большим несчастьем 20 века. Казалось бы, какой резон об этом вспоминать в нашей нынешней ситуации? Ответ простой — президент все же размышляет о некоей новой модели организации постсоветского пространства.

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