Болгарская газета "Стандарт" назвала шесть причин, по которым Владимир Путин выбрал Михаила Мишустина кандидатом на пост премьер-министра Российской Федерации.



Что ждать от правительства Мишустина?

Издание отмечает, что Путин "неожиданно" назвал главного налоговика страны преемником Дмитрия Медведева.

"Уже высказывались разные версии того, почему Путин выбрал высокопоставленного чиновника с максимальным стажем работы в госаппарате 20 лет, прерванным только на 2 года, когда Мишустин принял предложение занять руководящую должность в инвестиционной фирме, связанной с Deutschebank. Вот, как минимум, шесть из них", — пишет газета.