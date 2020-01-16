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Автор Любовь Степушова

"Стандарт": Шесть причин, по которым Путин выбрал Мишустина

Политика » Власть

Болгарская газета "Стандарт" назвала шесть причин, по которым Владимир Путин выбрал Михаила Мишустина кандидатом на пост премьер-министра Российской Федерации.


Что ждать от правительства Мишустина?

Издание отмечает, что Путин "неожиданно" назвал главного налоговика страны преемником Дмитрия Медведева.

"Уже высказывались разные версии того, почему Путин выбрал высокопоставленного чиновника с максимальным стажем работы в госаппарате 20 лет, прерванным только на 2 года, когда Мишустин принял предложение занять руководящую должность в инвестиционной фирме, связанной с Deutschebank. Вот, как минимум, шесть из них", — пишет газета.

Мишустина уважают на Западе

  1. Мишустин — один из инновационных лидеров в государственном управлении. Именно он проводит налоговую реформу в направлении автоматизации. Ввел электронную подпись и идентификационный номер налогоплательщика. Запустил систему единого окна в налоговых органах.
  2. Управляет твердой рукой. Его представляют как человека, который наладил четкий контроль над бизнесом. В его время были проведены самые крупные и масштабные налоговые проверки. Он однако утверждает обратное — он всегда стремился "дружить" в  налоговых и деловых отношениях.
  3. Успешно работает с международными партнерскими налоговыми органами. Самый яркий пример — участие России в международном проекте BEPS, который был создан для борьбы с отмыванием денег и сокрытием их в офшорах. В рамках этого проекта Россия присоединилась к системе обмена налоговой информацией, которая дает возможность получать необходимую информацию в режиме онлайн каждой страны. Сам Путин одобрил участие в этом международном проекте.
  4. Добивается рекордных сборов налогов благодаря новым технологиям и программам. Согласно российским налоговым данным, налоговые  сборы за 2017 год увеличены на 20 процентов по сравнению с предыдущим, а в 2018 году — на 23 процента, при этом сумма налоговых поступлений за указанный год достигла 21,3 триллиона рублей, что является историческим рекордом в новейшей истории России.
  5. Имеет дружеские отношения с Путиным, который в 2015 году наградил его орденом "За заслуги перед Отечеством" 4-й степени. Они также играют в хоккей вместе в Ночной хоккейной лиге, а Мишустин болеет за армейский хоккейный клуб ЦСКА.
  6. Достаточно материально обеспечен. Хотя о его личной жизни известно немного, его налоговые декларации являются публичными, и ясно, что в 2018 году он и его жена заработали 65 миллионов рублей, а зарплата его жены удвоилась.

Как сообщала "Правда.Ру"  думская фракция ЕР единогласно одобрила кандидатуру Мишустина на пост премьера.

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