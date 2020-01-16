Медведев планировал запустить "американские" реформы

Послание Владимира Путина к федеральному собранию вызвало колоссальную дискуссию как в "политэлите", так и в обществе. Событие без сомнения историческое — президент неожиданно для всех начал тот самый транзит власти, о котором говорили многие политологи и журналисты, но как об отдаленной перспективе. Однако Путин решил действовать уже сейчас.

Конституционные поправки, ослабление правительства, ограничение президентской власти, усиление парламента и включение в Конституцию нормы о Государственном совете — эксперты утверждают, что эти шаги прямо говорят о намерении Владимира Путина оставить пост президента в ближайшие несколько лет.

По завершении послания главы государства, правительство Дмитрия Медведева в полном составе ушло в отставку. Однако, как отмечают авторы "Ъ", Дмитрий Анатольевич планировал и предлагал Путину свою реформу политической системы в России. Она, по данным издания, должна была пройти по модели Соединенных Штатов, где президент является по факту главой исполнительной власти.

Глава же государства в послании к стране чётко обозначил позицию перехода от "суперпрезидентской" к президентско-парламентской республике.

Добавим, что сам Дмитрий Медведев заявлял — правительство уходит в отставку самостоятельно, а связано такое решение с анонсированными изменениями Конституции, которые затрагивают порядок формирования кабмина и желанием Медведева дать Владимиру Путину возможность "принимать все необходимые решения в этих условиях".

Однако затем стало известно об указе Путина, согласно которому именно глава государства отправил в отставку правительство с ссылкой на Конституцию, где сказано, что президент имеет право распустить правительство без объяснений и мотиваций. Кроме того, Медведев — по данным экспертов — знал о роспуске правительства. Такой вывод политологи делают на основании того, что начиная с 15 января (день отставки) у Медведева не был (совсем!) заполнен рабочий график.

Информированные источники также утверждают, что Путин остался весьма недоволен работой министерств по выполнению президентских майских указов. В свою очередь, политологи трактуют заявление нового премьер-министра Михаила Мишустина о готовящихся кардинальных изменениях в правительстве как выполнение им совета-указания Владимира Путина о необходимости убрать из правительства ряд министров.

Впрочем, Владимир Путин предложил Медведеву дальнейшую работу в качестве заместителя председателя Совета безопасности России, то есть позвал к себе в замы. Также Медведев остаётся главой правящей партии, но какие изменения ждут её к 2024 году — большой вопрос…