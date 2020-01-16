Михаил Мишустин внесен в базу сайта "Миротворец"

Михаил Мишустин, глава ФНС России, кандидат на пост премьер-министра, внесен в базу сайта "Миротворец".

Об этом сегодня, 16 января, администраторы ресурса разместили специальное сообщение.

"Мишустин сознательно нарушал госграницу Украины с целью проникновения на оккупированную территорию Крыма", — говорится в опубликованном тексте.

Напомним, что "Миротворец" — украинский сайт, который размещает в открытом доступе данные людей, которые, по мнению администраторов (или кураторов?) ресурса, "являются угрозой нацбезопасности Украины". Впрочем, чтобы попасть в этот "расстрельный" список, достаточно просто быть несогласным с официальной позицией Киева по какому-либо вопросу.

К слову, некоторое время назад на "Миротворце" были размещены данные супруги президента Незалежной Елены Зеленской.

Требовали закрытия ресурса и Германия, и ОБСЕ, и ООН. А "Миротворцу" и его хозяевам все нипочем.

Правда, незадолго до Нового года администрация разместила обращение "к украинцам", в котором слезно жаловалась на то, что "сайт перепрофилируют". Подробнее об этом читайте в материале на "Правде.Ру".

И вот, как говорится, опять...