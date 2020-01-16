Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Михаил Мишустин внесен в базу сайта "Миротворец"

Мир

Михаил Мишустин, глава ФНС России, кандидат на пост премьер-министра, внесен в базу сайта "Миротворец".

Об этом сегодня, 16 января, администраторы ресурса разместили специальное сообщение.

"Мишустин сознательно нарушал госграницу Украины с целью проникновения на оккупированную территорию Крыма", — говорится в опубликованном тексте.

Напомним, что "Миротворец" — украинский сайт, который размещает в открытом доступе данные людей, которые, по мнению администраторов (или кураторов?) ресурса, "являются угрозой нацбезопасности Украины". Впрочем, чтобы попасть в этот "расстрельный" список, достаточно просто быть несогласным с официальной позицией Киева по какому-либо вопросу.

К слову, некоторое время назад на "Миротворце" были размещены данные супруги президента Незалежной Елены Зеленской.

Требовали закрытия ресурса и Германия, и ОБСЕ, и ООН. А "Миротворцу" и его хозяевам все нипочем.

Правда, незадолго до Нового года администрация разместила обращение "к украинцам", в котором слезно жаловалась на то, что "сайт перепрофилируют". Подробнее об этом читайте в материале на "Правде.Ру".

И вот, как говорится, опять...

Темы миротворец михаил мишустин
Актуальная аналитика
Дальний Восток
Почему невозможен союз России и Китая
Чаепития в Академии
Академик Адрианов: "О чем молчит Великий Океан?"
Силовые структуры
Армия Древнего Рима. Часть 1
Новости Все >
ТОП-10 самых посещаемых городов России на Новый год-2020
Россиянка Подчуфарова не сможет выступить на ЧМ под флагом Словении
450 млрд понадобится на реализацию поставленных президентом задач
Фракции ГД провели консультации с кандидатом на пост премьер-министра
Миронов нашел "сильных кандидатов" на пост главы Минспорта
18 января 2020 года состоится открытие выставки "Глубина"
Михаил Мишустин внесен в базу сайта "Миротворец"
Сборная России по гандболу получит нового тренера после провала на ЧЕ
В Петербурге неизвестный похитил драгоценности на 90 тысяч рублей
Волейболистка Кошелева вернулась в чемпионат России
Последние материалы
18 января 2020 года состоится открытие выставки "Глубина"
Почему невозможен союз России и Китая
Михаил Мишустин внесен в базу сайта "Миротворец"
Сборная России по гандболу получит нового тренера после провала на ЧЕ
В Петербурге неизвестный похитил драгоценности на 90 тысяч рублей
Академик Адрианов: "О чем молчит Великий Океан?"
Волейболистка Кошелева вернулась в чемпионат России
Петербургский студент неоднократно развращал 14-летнего школьника
Актер Василий Лановой получил поздравления от Путина
Australian Open: Шарапова и другие россиянки узнали первых соперниц
Популярное
Общество
Кремлевский пул: Путин отменил все мероприятия и не выйдет на публику

Журналисты из кремлевского пула сообщили, что президент России Владимир Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться на публике.

Кремлевский пул: Путин отменил все мероприятия и не выйдет на публику
В Штатах заявили об уничтожении на орбите военного российского спутника
Наука и техника
В Штатах заявили об уничтожении на орбите военного российского спутника
Общество
Нагиев: У Шамсутдинова есть шанс оказаться на свободе. И не один
Российский шоу-бизнес
Наслаждаться Куршавелем Собчак помешали бизнесмены из Нефтеюганска
Соломон Соловьев Заложники жизненных обязательств - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Прорыв по-большому – в поселковой школе появились унитазы! Василий Амирджанов Наталия Красовская Цифровая бомба в твоей руке Наталия Красовская
Комментарии
Инна Новикова: Иран показал пример Украине и США, исторический обзор
Помпео: США готовы "атаковать Россию", как сделали это с Ираном
Путин обнуляет ельцинские конституционные завоевания
Помпео: США готовы "атаковать Россию", как сделали это с Ираном
Госдеп пока не понимает, что происходит в России
Госдеп пока не понимает, что происходит в России
Климкин всерьез напуган сказанным Путиным в Послании
Кудрин: из федерального бюджета России воруют 3 млрд в год
Помпео: США готовы "атаковать Россию", как сделали это с Ираном
Климкин всерьез напуган сказанным Путиным в Послании
Путин предложил главе ФНС возглавить правительство России
Госдеп пока не понимает, что происходит в России
Помпео: США готовы "атаковать Россию", как сделали это с Ираном
Чубайс озвучил главную проблему экономики России 1990-х
Чубайс озвучил главную проблему экономики России 1990-х
Мигранты отправили в Киргизию 2,2 млрд долларов в 2019 году
Наслаждаться Куршавелем Собчак помешали бизнесмены из Нефтеюганска
Чубайс озвучил главную проблему экономики России 1990-х
Помпео угрожает ликвидацией российских генералов по сценарию Сулеймани
Дмитрий Медведев останется на посту председателя "Единой России"
Путин обнуляет ельцинские конституционные завоевания
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ