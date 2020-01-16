Думская фракция ЕР единогласно одобрила кандидатуру Мишустина

Сегодня в Госдуме предложенный президентом кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин встречается со всеми четырьмя фракциями Государственной Думы.

По итогу этих встреч парламентарии должны будут либо принять его кандидатуру, либо отклонить.

Первыми пообщались с кандидатом в главы правительства члены самой многочисленной думской фракции — Единой России. Парламентарии задали ему целый ряд вопросов и высказали пожелания о том, что предстоит сделать новому премьер-министру.

Как сообщил Сергей Неверов, руководитель фракции,

"было принято единогласное решение поддержать кандидатуру Михаила Владимировича Мишустина на должность Председателя Правительства РФ".

Теперь Мишустин, получивший одобрение от единороссов, отправился на аналогичные встречи с членами других фракций.

А сегодня же, в 14 часов, состоится пленарное заседании ГД, на котором выступят представители всех фракций.