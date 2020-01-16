Многие неизвестные: чего ждать и чего не ждать в новом правительстве

В четверг кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин встретился в Госдуме с представителями всех четырех парламентских фракций. По итогам встреч стало известно, что как минимум одна фракция кандидатуру Мишустина не поддержит.

Это, как и можно было предположить, коммунисты. Геннадий Зюганов объяснил, что голосовать за Мишустина ему и его товарищам по партии не позволяют отсутствие команды и программы у потенциального председателя правительства.

Впрочем, демарш коммунистов ни на что не повлияет. Мишустина поддержала "Единая Россия", у которой в Госдуме абсолютное большинство. Так что можно сказать о том, что каких-либо проблем с утверждением на посту главы правительства у Михаила Владимировича не будет.

Но насчет программы и команды он сам пока тоже не особо распространяется.

В ходе встречи с представителями думских фракций Мишустин заявил, что намерен сосредоточиться на реализации национальных проектов, цифровизации экономики.

Стало также известно, что он против прогрессивной шкалы НДФЛ и изменений в пенсионной системе.

Коммунистам Мишустин сообщил о кардинальных переменах в правительстве — как по составу, так и по структуре. Но без какой-либо конкретики.

Вообще говоря, пока чего-то конкретного ожидать и не стоит. Хотя вот советник спикера Госдумы Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова сообщила, что более всего депутаты на встрече с будущим премьером критиковали четыре министерства

труда

здравоохранения

культуры

и просвещения.

А вот что предполагают эксперты

Хотя вот экономист Василий Колташов в беседе с корреспондентом "Правды.Ру" предположил, что ни Минкульт, ни Минпросвещения перемены особо не затронут. А более всего они коснутся финансово-экономического блока правительства.

"Смысл назначения Мишустина в том, чтобы административная сторона выполнения всех указаний была в порядке, то есть не было сбоев. Чтобы чиновники работали без саботажа, денежных проблем не возникло. Очень долго в России невозможно было делать карьеру в правительстве людям, которые не принадлежали к либерально-экономическому течению", — считает эксперт.

Так что, по мнению Василия Колташова, в новом правительстве не будет исполняющего обязанности первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова. Его экономист считает одним из главных представителей либерального блока в правительстве.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал "Правде.Ру", что в ходе встречи с Михаилом Мишустиным кадровые вопросы не обсуждались.

"Из личных наблюдений могу сказать, что он очень грамотный, исходя из своего опыта продолжительной работы в налоговой службе. У него есть четкие позиции, которые он сразу же аргументирует, объясняет. И все эти данные берутся не из справок, он их знает наизусть, что демонстрирует его с профессиональной стороны", — сказал Нилов.

Политолог Дмитрий Журавлев также считает, что следует ждать смены министра финансов. "Не потому что Министерство финансов провальное. Для самого себя оно вполне правильное. Проблема, скорее всего, в несбалансированности, слишком большом влиянии Минфина по сравнению со слабым влиянием Министерства экономического развития. В результате государственные доходы растут и увеличиваются, а экономика, прямо скажем, нет. И для Мишустина будет не очень легко работать с бывшим начальником в качестве подчиненного", — сказал эксперт "Правде.Ру".

"Кроме того, в конечном счете, состав правительства будет формировать президент. Он прямо сказал, что с каждым встретится. Поэтому не до конца здесь вопрос будет связан с тем, что кто-то погорел — мы его сменим. Президент у нас известен тем, что он старается никого не обидеть", — отметил Дмитрий Журавлев.

"Но я бы, например, сменил министра промышленности, министра экономического развития. Президентский блок я бы в данном случае не трогал, потому что вся тема связана с "социалкой" и экономикой. Я не знаю насчет вице-премьера по "социалке", потому что очень сложно здесь воду морей отделить от воды рек. Кто в чем больше виноват — министр здравоохранения, вице-премьер или они оба не виноваты, а губернаторы плохие? Развитие образования и здравоохранения требует явной индивидуализации. Нужна для этого смена персоналий, не знаю. Но то, что там что-то менять надо, это факт", — подчеркнул политолог.