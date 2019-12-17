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Автор Любовь Степушова

Пенсионная реформа - диверсия против государства и граждан

Политика » Власть

Независима ли наша судебная система? Почему за судебными решениями часто торчат знакомые нам уши?


Протесты в России будут нарастать. Справятся ли власти?

Почему пенсионная оптимизация — не просто антисоциальная, отвратительная, омерзительная, грабительская мера, но и самая масштабная и разрушительная диверсия против государства и граждан?

Почему Чубайс до сих пор рулит? И как это связано с общим состоянием власти и иностранным вмешательством?

Об этом "Правде.Ру" рассказал директор аналитического центра "Стратег-PRO" Александр Ведруссов.

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Пенсионная реформа — рубикон в отношениях власти и народа

Судебная система России

— Александр Владимирович, вы считаете, что суды над участниками протестов выполняют какой-то негласный заказ?

— Я бы не был столь категоричным, потому что у нас судебная система формально независима. Но мы знаем, что закон зависит от исполнительной власти. Поэтому надо возвращаться к вопросу о реальных демократических институтах, значение которых граждане начинают только-только осознавать. Если бы у нас была действительно независимая судебная система, то и вопросов бы не было. Как наш президент в случае чего говорит, "идите в суд, разбирайтесь".

Если бы она была независимой, тогда любое решение принималось бы, не было бы такого общественного протеста. Но ведь сейчас во многих решениях судов торчат уши исполнительной власти. Поэтому вообще любое судебное решение по резонансным политическим делам будет восприниматься как политический заказ.

Иностранное вмешательство в дела России

У нас есть важная тема иностранного вмешательства. Я считаю, что она должна обсуждаться, это надо разоблачать. Я, кстати, например, вижу иностранное вмешательство в том, что Центр Карнеги являлся одним из лоббистов пенсионной оптимизации.

А это была самая разрушительная диверсия против государства и против всех граждан, это была антисоциальная, отвратительная, омерзительная, грабительская мера. Но почему-то по этой диверсии до сих пор не сделаны нужные выводы, ошибки не признаны, и никто даже не собирается это нормализовывать и устранять последствия.

У нас до сих пор — Анатолий Борисович Чубайс, просто одиозная фигура. Тут дело не в том, что "вот во всем виноват Чубайс", конечно, это такой мем уже с 90-х годов. Во-первых, он действительно во многом виноват. Во-вторых, это просто показатель состояния власти и ее отношения к обществу.

Чубайс до сих пор остается, и ему постоянно дают огромные деньги. Сейчас опять выдели миллиарды на нанотехнологии, на цифровую экономику и все прочее. Он остается. Вот, друзья мои, где надо искать иностранное вмешательство.

У нас до сих пор реализуют рецепты МВФ, хотя финансово мы абсолютно независимы от этой структуры. Мы им не должны, мы не Украина, мы абсолютно не должны следовать их рецептам. Но мы их почему-то реализуем, еще и отчитываемся, какие мы молодцы, а МВФ нас хвалит. Вот где надо искать иностранное вмешательство.

Что вместо этого происходит? Комиссии — думская и Совета Федерации — нам сказали, у нас в 17 регионах есть лагеря по подготовке диверсантов. Ничего себе! Но где доказательства? Где видео? Где все это? А главное — где меры против этого? Сказали походя и пошли дальше…

Если у нас регионах действуют лагеря по подготовке каких-то боевиков или чего-то такого для совершения подобных действий, которые мы видели на Украине, то надо же бить тревогу и решительно это ликвидировать. Это должно быть на всех каналах круглосуточно со всеми доказательствами, чтобы общество поняло, что это не треп какой-то, а что действительно есть проблема.

Надо пресекать, надо все это разгонять, потому что монополия на насилие есть только у государства. Как бы мы к этому ни относились, это один из признаков государства и одна из основных обязанностей государства — обеспечение безопасности. Если власть этого не делает, это уже не государство, это уже Украина.

Надо обсуждать тему иностранного вмешательства. Ее надо обсуждать серьезно, предметно и комплексно. Если у нас не будут сделаны выводы и не будут приняты срочные решительные меры по тому, как иностранное вмешательство нам портит фактически основные направления внутренней политики, то все будет более чем печально.

Социальный пессимизм, подрыв доверия к власти, протесты

Из-за этого уже наблюдается социальный пессимизм и подрыв доверия к власти, из-за этого все проблемы. И все это усиливается катастрофически. А если все это сваливать на Егора Жукова и других глупеньких студентиков, лепить из них организаторов протестов, то толку не будет. Недовольство всего народа будет только нарастать.

— Это не просто глупенький студентик. Ведь действительно было видно, что он организовывал протестующих.

— Я понимаю, о чем вы говорите. Но просто я видел его ролики, которые касались Дина Шарпа. И если человек либертарианец…

— Ну да, у него нашли флаг либертарианства…

— Мне кажется, что либертарианец в принципе умным быть не может. Но, конечно, я выражаю свою точку зрения.

— Сейчас на Украине все либертарианцы. И это хорошо видно.

— Да. Очень правильно. Украина сейчас — мера всех вещей с точки зрения антипримера, с точки зрения оранжевых технологий. У нас, действительно, их допускать нельзя. Надо всегда помнить об этом, но почему-то охранители об этом забывают. Ключевой момент любого Майдана — это радикальные силы, помощь из-за рубежа и маразм власти.

Я очень рад, что эти приговоры по Павлу Устинову, Егору Жукову продемонстрировали, что власть все-таки не в маразме. Хорошо, что власть сохраняет адекватность. А когда охранители пытаются говорить: давайте всех посадим, разгоним дубинками и все такое прочее, то это будет играть на Майдан, а не против Майдана.

Но надо четко определиться. Некоторые говорят, что нет иностранного вмешательства, а оно есть. Говорят, что нет угрозы цветных технологий, а эта угроза всегда присутствует. Вопрос в том, как реагировать. А главный вопрос — в чем ключевой элемент общественного недовольства.

До пенсионной реформы либертарианцы и вся эта несистемная оппозиция были маргиналами. Сколько "Парнас" получил, столько им и цена. Теперь неумелыми действиями власти, позорной пенсионной оптимизацией и всем прочим их возводят в ранг серьезной альтернативы уже просто потому, что это противодействует действующей власти. Их уже тем самым пытаются, сами не понимая последствий, продемонстрировать обществу как альтернативу, как реальную оппозицию и все прочее.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Пенсионная реформа - диверсия против государства и граждан
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