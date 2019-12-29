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Автор Любовь Степушова

Чего не хватает оппозиции для победы

Политика » Партии

Даже после отбора пенсий и полной потери доверия власть продолжает проталкивать новые антинародные и антироссийские законы, которые та же ЕР поддерживает всеми руками. Власть уже не хочет и не может, не готова вести равноправный диалог даже с системной оппозицией, которая реально — системназ.


Протесты в России будут нарастать. Справятся ли власти?

В результате даже прозападная внесистемная оппозиция, которая в глазах народа из маргиналов уже превращается в чуть ли не единственную силу, которая может противостоять власти.

Что делать? Возможно ли противодействовать и тем, и другим? Имеют ли перспективы на выборах в Госдуму партия Захара Прилепина и другие патриотические силы?

Об этом "Правде.Ру" рассказал директор аналитического центра "Стратег-PRO" Александр Ведруссов.

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— Александр Владимирович, вы сказали, что нужны новые лица, новые движения, новые партии патриотического спектра. Все же дадут, допустим, Прилепину возможность пройти в Госдуму или нет?

— По Прилепину, опять же, могут быть разные варианты. Я боюсь, что Прилепина захотят использовать для того, чтобы он оттянул голоса.

— У коммунистов?

— У проходных партий, в том числе у коммунистов. Власть уже не хочет и просто не может терпеть никакой конкуренции и несогласия, она не готова вести равноправный диалог даже с системной оппозицией, которая реально — системназ. Хотя не надо путать системность — готовность действовать в правовом поле — с абсолютной управляемостью. А власть почему-то считает, что если оппозиция системная, она должна по звонку голосовать, должна быть абсолютно управляема.

— А разве у нас это не так?

— А тогда это не оппозиция.

— Так все говорят, что достаточно звонка Зюганову или Жириновскому и их фракции будут голосовать так, как надо Кремлю.

— Системная оппозиция является частично управляемой, к сожалению. Может быть, кто-то считает, что так и должно быть. Но мы видели по пенсионной реформе, что есть принципиальные вопросы, как говорил в свое время Владимир Ильич Ленин, есть компромиссы…

— Не все покупается и продается.

— Да, есть компромиссы, а есть компромизм. Какой компромисс был в рамках крымского консенсуса! Компромисс вообще всего общества совершенно очевидный был, даже снижение жизненного уровня можно было терпеть, можно было с ним мириться, потому что мы Крым присоединили. Все помнят этот патриотический подъем. Но это было ровно до пенсионной оптимизации.

А тут пенсионная оптимизация пошла. Даже ЛДПР выступила, которая, когда надо, всегда проголосует — за бюджет, за премьера, за кого угодно. Даже ЛДПР не позволила себе поддержать эту грабительскую, отвратительную реформу. Естественно, КПРФ была в авангарде протеста. Коммунисты выводили на Сахарова 20 тысяч человек, огромный митинг, чего давно не было, против пенсионной оптимизации.

В идеале для любой власти вообще очень важна контролируемая ситуация. Власть должна ситуацию контролировать. Если она считает, что есть слишком много непросчитываемых факторов, она будет избегать этих ситуаций. С этой точки зрения даже понятно, почему Глазьев не глава Центробанка, почему у нас в экономике творится то, что творится, почему ближайшее окружение, грубо говоря, питерские, до сих пор всем рулит. Это все хорошо для контролируемости ситуации.

Людям, которые не управляют сложными системами, сложно это понять. Но с точки зрения контролируемости ситуации, пока власть контроль за ситуацией почти полностью сохраняет, она должна расширять политическую свободу, давать нормально работать тем губернаторам от оппозиционных партий, которых избрали. Перестаньте их мочить, перестаньте издеваться над Грудининым. За Грудинина проголосовали, нравится это вам или не нравится, миллионы граждан. Когда вы мочите Грудинина, вы мочите и этих граждан. Вы им говорите, чего они в этом государстве стоят и чего стоит их голос. Давайте начнем с того, что перестаньте мочить хотя бы системную оппозицию, да еще так истерически.

И действительно должны быть новые лица и направления, нужны и эксперименты. Тот же Захар Прилепин — если он идет и проходит, это одно. Я бы с удовольствием увидел Захара Прилепина и его партию в парламенте. Но его могут просто использовать для оттягивания голосов. Тогда он потеряет лицо, во-первых, а во-вторых, потом его просто выкинут на помойку.

Это, наоборот, усугубит и без того огромные общественные проблемы и общественный пессимизм, который наблюдается в обществе. Власть сейчас может себе позволить идти навстречу гражданам по социальным требованиям, так или иначе пенсионная реформа должна быть пересмотрена. Это в интересах власти прежде всего. Потому что это универсальное требование любой оппозиции к 21-м году. Причем не дежурное требование — это должна быть реальная борьба.

— С таким требованием вообще любая более-менее серьезная оппозиция может выиграть эти выборы.

— Да.

— Если Прилепин вот этот лозунг выдвинет, он выиграет выборы, как вы считаете?

— Ну едва ли он сможет. У него нет политического опыта. Нужна более серьезная организованная сила. КПРФ должна была озвучивать это давно и буквально на каждом шагу. Мне кажется, это очевидно.

— Почему она не озвучивает?

— Потому что КПРФ — это инертная структура. На безрыбье, конечно, и КПРФ — хорошая оппозиция, но определенная инертность там присутствует. Грубо говоря, на той волне против пенсионной оптимизации надо было наращивать обороты. Но КПРФ не может действовать в такой уличной стихии, это не ее стихия. А в чисто электоральном поле в случае чего выборы так стерилизуют, что там просто вообще никакой КПРФ не будет, никого. То, что сделали с Бортко, все видели. Его просто публично изнасиловали.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Чего не хватает оппозиции для победы
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