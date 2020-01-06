Протесты будут нарастать. Кто их возглавит?

Власть, похоже, уже теряет рассудок. Она не терпит инакомыслия и всячески преследует оппозиционеров в самой власти. А после пенсионного грабежа доверия народа у нее нет уже абсолютно. На предстоящих выборах могут не помочь даже административный ресурс и масштабные подтасовки.



Протесты в России будут нарастать. Справятся ли власти?

Естественно, недовольством воспользуется оппозиция. Тем более, что грядет смена поколений. А у советского поколения остается последний шанс… К чему все это может привести?

Об этом обозревателю "Правды.Ру" Любови Степушовой рассказал директор аналитического центра "Стратег-PRO" Александр Ведруссов.

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Чего не хватает оппозиции для победы

— Александр Владимирович, вы считаете, что сейчас власть срочно должна пойти навстречу гражданам по социальным требованиям и, как минимум, пересмотреть пенсионную реформу. Иначе недовольство будет нарастать, и в результате нынешняя власть так или иначе эту власть потеряет. Ведь отмена повышения пенсионного возраста — прекрасный лозунг для любой оппозиции, но при этом должна быть реальная борьба. Но вот борьбы-то как раз пока не наблюдается.

— Может быть, но мы берем те факты, которые реально влияют на выборы. Сейчас власть вообще уже не терпит инакомыслия и всячески преследует оппозиционеров в самой власти. Но если уж люди избрались от оппозиции, то дайте им работать реально. За них же народ проголосовал! Перестаньте угрожать: мы у вас средства заберем, мы перестанем финансировать, мы там то се, мы вам еще покажем… Перестаньте это делать.

Второе, давайте смотреть, что действительно может выкристаллизоваться в плане новых партий и движений. В ряде случаев люди могут посчитать, что это слишком искусственное образование, что оно на самом деле вроде бы создано, но только для вида — для отвлечения внимания или каких-то еще целей. Любая политическая партия должна бороться за власть.

Если люди начинают чувствовать, что партия на самом деле за власть не борется, а борется за то, чтобы комфортно находиться в оппозиции, чтобы получить какие-то отдельные мандаты, то люди такую структуру будут поддерживать ровно в той нише, которая отведена в рамках управляемой демократии.

Но любая новая или старая оппозиция, которая сможет сейчас поднять знамя борьбы за социальные преобразования, может победить практически на любых предстоящих у нас выборах несмотря на любое противодействие. Но, опять же, буйных нет, нет и вожаков. Я симпатизирую Платошкину, именно потому что вот он все-таки буйный.

Он зря ввязался в драку с Фургалом и с ЛДПР, потому что надо было как раз ЛДПР не трогать, а дать им немножко порулить, пусть они покажут свои результаты. Но есть плюс в том, что это советское поколение, которое имеет, может быть, последний шанс на реванш. После 90-х, после "чубасятины", "гайдаровщины", они имеют сейчас шанс на реванш. Я считаю, им надо дать этот шанс.

Я все-таки скептически отношусь к их перспективам, потому что это все сложные ткани и материи. Но я желаю им, безусловно, удачи. И надо еще смотреть, какие это могут быть, опять же, буйные вожаки. Если брать КПРФ, там есть Бондаренко, саратовский депутат, который экспериментально просидел на прожиточном минимуме.

Одно дело, когда КПРФ поднимает вопрос в региональных палатах или в Госдуме о повышении прожиточного минимума, о том, что на нынешний прожить невозможно, это на грани голода. Совсем другое дело, когда товарищ депутат сам на себе провел такой эксперимент и заявил, что это абсолютно невозможно. И все видят, знают, как он месяц проводил эксперимент.

За такими, как Бондаренко, будущее партии КПРФ. Они могут быть не такими профессионалами, как нам хотелось бы, они могут не разбираться в некоторых нюансах бюджетных процессов, но это самые настоящие народные вожаки. И уже идет новая поросль, новое поколение, которое сейчас потихоньку или активно бразды правления забирает. И тон в общественно-политической среде будут задавать молодые.

А если власть будет по-прежнему игнорировать народ и всем затыкать рты, то от нее может попросту ничего не остаться. Вопрос в том, каким образом это произойдет. Но либерализм, либертарианство наши люди все равно не поддержат…

— Просто существующее положение всем уже надоело. Но это направление население все рано не поддержит, это уже дано и намного больше всех достало.

— Да. Если кому-то нравится, то посмотрите на Украину. Нравится?

— Было уже либертарианство на самом верху, результаты никак не расхлебаем. Ну сколько можно-то?…

— Тем не менее если нынешние власти не пойдут на мягкие социальные преобразования, не вернутся в какой-то мере к социальным завоеваниям советской власти, то так или иначе недовольства будет все больше, через край. И это будет происходить именно вспышками. И будет активизация всего спектра политических сил — от крайне правого фланга до радикально левого фланга.

Это будет происходить за счет того, что будут находиться и проявляться какие-то радикальные левые вожаки. Мне бы хотелось, чтобы процесс был спокойным, но если власть будет пережимать до последнего, то где-то неизбежно начнет прорываться. И тогда не известно, чем это все закончится.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев