Чиновники могут: как быстро и без усилий довести народ до кипения

Вторые сутки кипят страсти по поводу нового порядка медосмотра для водителей. Точнее сказать, кипят они в причастных к процессу к ведомствам. Особенно после того, как в четверг недовольство происходящим выразил президент России.

Обычные граждане осознали всю прелесть нововведений раньше. После того, как стало понятно, что из-за нового порядка тестирования на наркотики и алкоголь стоимость медицинских справок может взлететь раз в десять, а то и более. Из регионов поступали сообщения, что разброс цен от девяти до 15 тысяч рублей.

Понятно, что люди бросились получать справки, пока еще действуют старые правила. Разумеется, из-за этого возникли огромные очереди. Дело доходило до драк, разнимать которые пришлось полиции. А в Казани в очереди умер пожилой человек.

В соцсетях и прессе были опубликованы видео и фото происходящего. На проблему обратил внимание глава государства, который назвал стоимость новых справок "чушью". После резкого высказывания Владимира Путина засуетилось руководство министерства здравоохранения. Глава ведомства Вероника Скворцова подписала приказ, по которому сроки ввода тестирования на нарко- и алкозависимость были перенесены на июль 2020 года.

Накануне вечером появились сообщения, что уже найден и "стрелочник". Якобы была уволена директор Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяна Клименко, которая одобрила новый порядок медосмотра водителей. Сегодня стало известно, что Клименко назначена заместителем директора центра наркологии. И по ее словам, она никуда не уходит, а новое назначение - повышение.

Первый заместитель генпрокурора Александр Буксман заявил в пятницу, что Министерство здравоохранения допустило ошибку: "Видимо, Минздрав нашел такой способ решения этого вопроса и совершил ошибку, которая будет исправлена".

Ошибка ошибкой, но вся эта история смахивает на действие по принципу "и так сойдет". Потому что очень трудно предполагать, будто чиновники не знали, что новые дорогостоящие процедуры моментально отразятся на стоимости медсправок. Точно также было очевидно, что на этом попытаются нагреть руки все причастные к процессу выдачи справок. Не менее очевидно было и то, что как только станет известна стоимость новых справок, люди попытаются получить их, пока действуют старые правила.

В подобных рассуждениях очень легко впасть в конспирологию, но кажется, что делается все для того, чтобы спровоцировать недовольство людей. Как будто других поводов не хватает...

Председатель "Движения автомобилистов России" Виктор Похмелкин, впрочем, не видит в произошедшем ничего удивительного.

"Это обычная история. Кто у нас когда думал о людях? Конечно, президент может делать большие глаза, но вообще в стране, где легко принимаются решения, за которым стоят большие корыстные интересы, это все достаточно распространенно. Ведь справки на самом деле и до этого стоили недешево. В регионах подешевле, а в Москве и так три с лишним тысячи комиссию пройти, получить все исследования. Это тоже недешевое удовольствие", - сказал он "Правде.Ру".

"А самое главное зачем? Зачем, когда есть коррупция, когда можно обойти? Эти справки легко покупаются. Мы это все прекрасно знаем. Я еще понимаю, установить эти требования в отношении лиц, которые лишены были прав за правонарушения. Тут все понятно. Это входит в систему ограничений для тех, кто злостно нарушал правила дорожного движения. Для всех остальных водителей надо, как мне кажется, отказаться от того, чтобы переоформлять водительские права. Выдали удостоверение, ездишь и замечательно", - отметил Виктор Похмелкин.

Напомним еще раз - новый порядок медосмотра не отменен. Он начнет действовать с середины следующего года. Какова будет стоимость процедур, каким образом это все будет организовано, будет ли дополнительно организована информационная кампания, разъясняющая порядок прохождения медосмотра - вопрос открытый. Но если что, то стоять в очередях будет теплее...