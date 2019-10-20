Евгений Гильбо: проблемы народ России выбрал себе сам

Что сейчас происходит в политическом и общественном пространстве России и вокруг нее, главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой свою точку зрения изложил российский психолог, социолог, доктор экономики honoris causa Дипломатической академии мира при ЮНЕСКО, президент Международной академии гуманитарных технологий (Вашингтон), сопредседатель Русско-германского философского сообщества Евгений Гильбо.



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Почему для него неприемлема российская политика, которая поддерживается народом? Как, по его мнению, нужно было поступить с Крымом и Украиной?

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— Евгений Витальевич, давайте поговорим о внешней ситуации вокруг России. Уже прошло пять лет после 2014 года, но до сих пор на Западе говорят, что произошла оккупация Крыма, что возможна военная агрессия России, надо готовиться и т. д. Все-таки Запад понимает, что Россия на самом деле не является для них угрозой, либо они сами искренне в это верят? И как вы лично все это оцениваете?

— В том состоянии, в котором Россия сейчас находится, она не является прямой угрозой, но потенциальной, конечно, является. Это во-первых. Во-вторых, все эти крики про Крым имеют причину только одну — неумелую политику Кремля, то есть в принципе аннексировать Крым, конечно, просто необходимо было. Но по-другому.

Чтобы его аннексировать, необходимо было провести соответствующую спецоперацию в Киеве и вынудить украинское правительство, какое бы там ни было, и стоящего за ним американского посла признать и официально оформить этот переход Крыма под новую юрисдикцию. Вместо этого решили захватить Крым и потом использовать Донбасс в качестве инструмента шантажа.

Соответственно, для этого пришлось подавить донбасское восстание, убить всех командиров и не только командиров, а вообще всех приличных людей, превратить это в какую-то "малину" и этой "малиной" шантажировать. Но этот шантаж не работает и, соответственно, даже наоборот. Ведь шантаж — это всегда вещь обоюдоострая. Но почему-то эти ребята думали, что они круче в шантаже, чем их соперники…

Оказалось, что нет. Те в шантаже их переиграли, в результате сейчас вопрос с Крымом завис. И теперь придется за признание перехода Крыма платить на порядки дороже, чем это можно было сделать в 14-м году. Собственно говоря, это говорит о качестве управления, но поскольку это качество управления все-таки подтверждено на выборах, значит, это выбор народа, народ проголосовал за это.

Можно сколько угодно рассказывать про фальсификации, но народ не восстает, значит, и фальсификации он принимает. Поэтому фактически народ на себя взял ответственность и его устраивает эта политика, соответственно, и это качество управления. Народ готов платить, платить и платить за ее последствия. Поэтому я не готов критиковать нынешний режим, по крайней мере пока у него есть эта народная поддержка, значит, соответственно, в данном случае народу виднее.

— А о какой фальсификации вы говорите?

— Ну относительно выборов все время идут разговоры о фальсификации.

— Относительно выборов где? Выборов на референдуме в Крыму, выборов в Мосгордуму?…

— Нет, я имею в виду последние выборы, где народ проголосовал за политику страны. Выборы президента, например, где его курс за предыдущие пять лет был признан правильным, приемлемым и успешным. Хотя говорят, что было примерно 20 процентов фальсификации, но даже с учетом этой фальсификации все равно остается 57 процентов были "за", то есть он абсолютное большинство получил поддержки.

Поэтому здесь речи не идет, я повторяюсь, об ответственности президента, его режима, речь идет об ответственности народа, которую он на себя принял за всю эту политику. За то, что или придется очень дорого платить за Крым, или отдавать его теперь, хотя можно было в 14-м году очень быстро и легко решить вопрос. За все это предательство донбасского восстания, за, собственно говоря, испорченные уже навсегда отношения с Украиной.

Ну с этим ладно, Украины скоро не будет во всяком случае. Но с обоими государствами, которые возникнут на ее территории, отношения уже заранее испорчены практически навсегда, на долгую перспективу. Это все устраивает как бы, ну значит раз всех устраивает, то и устраивает. Я повторю, что здесь не готов как-то жестко критиковать, потому что, опять же, у меня профессия — бизнес-консультант и я привык к тому, что неправильно навязывать клиенту свою позицию.

Тебе может казаться, что по каким-то критериям твоя позиция оптимальнее, а другим — нет. Но с точки зрения России, мне кажется, было бы правильно, если бы жили бы втрое богаче, например, или без таких вот внешних "траблов", имея более сильную армию и современную систему безопасности, создав глобальное государственное образование вместо этого локального ублюдочного бюджетного и т. д.

Но это мне так представляется, а у заказчика (в данном случае — у народа) могут быть другие интересы, потому что я в данном случае вижу, что жить втрое нище, чем могли бы, иметь втрое ниже доходы, чем могли бы, народу нравится. Народу нравятся все эти внешнеполитические "траблы", практически вечные проигрыши, а значит — унижение России.

Соответственно, народу нравится фашизация внутри страны, которая все это сопровождает, всякого рода преследования меньшинств, всякого рода всплески всяких нетолерантностей и т. д. Народу нравится засилье, мягко говоря, расового замещения, которое идет в русских городах. Нравится вся эта политика нынешнего режима, поскольку она встречает поддержку. Для меня она неприемлема, но это остается моим личным делом. Да, я так жить не хотел бы, но я так и не живу, соответственно. Если люди хотят, значит, это как бы правильно, согласитесь?

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев