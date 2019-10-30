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США на грани гражданской войны

Мир » Северная Америка » США и Канада print

Что сейчас происходит в США? Почему истерика элиты уже вышла на уровень маразма? Класс корпоратократии скоро окончательно победит рушащуюся элиту. Это случится либо в рамках жестких реформ следующего срока Трампа, либо в рамках гражданской войны в США.


Почему демократы в США пали ниже некуда? / ЭКСПЕРТ

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал доктор экономики honoris causa Дипломатической академии мира при ЮНЕСКО, президент Международной академии гуманитарных технологий (Вашингтон) Евгений Гильбо.﻿

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— Евгений Витальевич, в США уже началась подготовка к выборам. Там появился компромат на Байдена. Причем Трамп надавил на Зеленского, чтобы тот выдал эту информацию. А Хилари Клинтон сказала, что Трамп предал понятие президента. Естественно, что демократы требуют импичмента, хотя о том, что сын Байдена был вице-президентом украинской газово-нефтяной компании, было известно еще пять лет назад.

Вообще все президенты США давят на все государства, где только могут давить. Обама звонил Януковичу во время Майдана и требовал не применять силу против "мирных митингующих". Поэтому вся история с Байденом, его сыном и Трампом кажется странной.

— Скажем так, что произошло? Трампу известно, что Байден совершил преступление...

— Об этом вообще только что узнали или пять лет назад?

— Трамп мог это знать уже давно, мог раньше не знать, но во всяком случае теперь ему известно, что Байден совершил преступление.

— Это преступление?

— У него есть основания считать, что Байден совершил преступление, называемое коррупцией, то есть использовал свое служебное положение для того, чтобы получить на Украине в виде взятки вот такой бизнес для сына.

Соответственно, Трамп требует расследования. Естественно, это не просто его право, но, вообще-то говоря, его обязанность как президента США потребовать расследования. Он делает это в рамках своих полномочий.

Вопрос заключается в том, что на сегодняшний день распад американской государственности дошел уже до такой степени, что в принципе можно лгать как угодно, что и делают сейчас эти самые демократы.

Они пытаются обвинить Трампа в исполнении его обязанностей. Они препятствуют ему их исполнять, предлагают свергнуть его и на его место посадить Байдена. В реальности, да, действительно, Трамп уже начал свою предвыборную борьбу таким образом.

Но вопрос заключается в том, что на самом деле демократы выставляют в качестве своего кандидата в президенты заведомого преступника и, соответственно, еще требуют, чтобы Трамп об этом молчал. Это несколько странное поведение.

Дело в том, что поведение класса финансистов и всей этой системы НКО, которая вокруг них, вышло за рамки чего-то внятного и перешло на уровень совершенной истерии уже очень давно. Это связано с общим крахом, с общим кризисом этого класса. Это уходящий класс на сегодня. Корпоратократия у него на сегодня отнимает его власть. Инструменты власти старого класса разваливаются, и, соответственно, остатки своих ресурсов он сейчас бросает на последнюю битву в борьбе за выживание.

Поэтому там уже говорить о приличиях, говорить о правде, говорить о чем-то таком внятном уже не приходится. Остается только истерить, верещать, вытаскивать каких-то сумасшедших шведок, которые будут истерить и верещать, поднимая уровень истерии. Потому что если человек хоть немножечко задумается головой о том, что происходит, то голосовать за демократов он уже не будет никогда. Голосовать за демократов может уже только совершенно упоротая истеричка, которая в принципе не предпринимает даже попытки подумать о том, что происходит.

Соответственно, уровень истерии нужно поднять до максимума, чтобы каким-то образом зону такой нерациональной, не способной к вменяемому поведению части электората поднять. Уже скоро там сложится новый режим — после окончательной победы класса корпоратократии. Я думаю, что это случится либо в рамках жестких реформ следующего срока Трампа, либо в рамках гражданской войны в США.

После этих реформ или этой гражданской войны будет принято уже конституционное решение о введении диктатуры трудящихся, то есть о том, что активное избирательное право имеют только те, кто вносит в бюджет больше, чем получает оттуда. Все. Соответственно, если кто-то получает из бюджета больше, чем туда вносит, он не должен иметь активного избирательного права.

Вот это новое правило будет введено. После чего США смогут вернуться к вменяемой политике, то есть перейти к демократии от охлократии. Демократия — это всегда диктатура трудящихся. Так было в Греции, так было во всю историю. Как только включался класс паразитов в число выборщиков, мгновенно демократия исчезала и превращалась в охлократию.

Сегодня в Америке имеет место как раз охлократия. Охлократическая масса на протяжении последних 20 лет вела Америку, мягко говоря, не к процветанию. Но в исторической перспективе сохранение власти финансистов уже невозможно. Да и просто уже сам их инструмент развалился.

Во всяком случае, корпоратократия одержит на выборах следующего года окончательную победу и, соответственно, начнет поганой метлой выметать остатки ставленников финансистов с политической арены. Либо же будет гражданская война. Но в гражданской войне у финансистов тоже нет шансов, там они уже будут уничтожены просто физически. Это то, что реально сейчас происходит в США.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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