Как рассчитать свою пенсию и не запутаться?

Какая пенсия нас ждет от государства? Какие условия необходимы для ее начисления? И будет ли она начислена в случае невыполнения хотя бы одного из условий?



Как формируется наш пенсионный портфель с 2020 года?

Об этом "Правде.Ру" рассказал кандидат экономических наук, доцент кафедры страхования и налогообложения Академии труда и социальных отношений Константин Добромыслов.

— Константин Викторович, что представляют из себя наши пенсии сегодня и какие новшества нас ожидают в предстоящие годы? Только проходит реформа по поднятию пенсионного возраста. Ожидают ли нас еще какие-то новшества?

Минфин уже выступил с идеей гарантированного пенсионного продукта. Что это такое? И можем ли мы сами что-то сделать, потому что надежды на государство мало.

Все время идут противоречивые заявления, постоянно меняется система пенсионных накоплений — недавно ввели балы, а теперь появляется какой-то индивидуальный капитал…

Какая все-таки нас с вами ждет пенсия? Как это можно узнать и можно ли этому верить?

— Все достаточно просто. На сегодняшний день создан достаточно хороший сервер в Пенсионном фонде Российской Федерации. У у каждого, кто работает и зарегистрирован в этой системе, есть свой личный кабинет. Если нет, то его можно организовать достаточно просто. Для этого нужно страховое свидетельство, которое, кстати, с апреля этого года перестало выдаваться.

Сам номер СНИЛС остается, а страховое свидетельство больше не выдается. Оно будет только в виртуальном виде — в электронной форме. Используя этот номер, вы можете зарегистрироваться. Это также делается через сайт "Госуслуги". В этой единой государственной информационной системе уже многие зарегистрированы, там достаточно много услуг.

Наверняка, хотя бы какой-то одной услугой почти каждый работающий человек пользовался. Поэтому вход в личный кабинет Пенсионного фонда осуществляется через эту систему. И в Фонд социального страхования вы можете войти через систему "Госуслуг". Она интегрированная, объединила многие службы.

И вы можете пользоваться всеми социальными услугами, которые у нас существуют в государстве. Если вы работаете легально, то за вас платятся страховые взносы и это отражается в вашем личном кабинете. И там вы можете всегда увидеть, как работодатель за вас платит страховые взносы.

— А там есть данные о том, кто управляет моими пенсионными накоплениями?

— Да, если это касается накопительного компонента.

— Он не у всех есть сейчас.

— Да, но, безусловно, он есть…

— У нас же накопительная пенсия отменена, и все эти отчисления заморожены.

— Можно сказать, что да, все это заморожено в том виде, в котором раньше было. С 2014 года в накопительный компонент страховые взносы не отчисляются. Я напомню, что суммарный страховой тариф на пенсионное страхование составляет 22 процента. Из них шесть процентов направлялось как раз на накопительный компонент.

Сегодня этого не происходит. Но до 2014 года за работающих в обязательном порядке страховые взносы перечислялись в накопительный компонент. Поэтому и эти взносы они тоже там увидят. Они находятся в какой-то управляющей компании либо в негосударственном пенсионном фонде, если люди их выбирали.

Если же люди такие стабильные "молчуны" и ничего не делали с этими шестью процентами, то эти деньги остаются в управлении Пенсионного фонда Российской Федерации. Поэтому сегодня эти люди оказались в наибольшей выгоде по сравнению с теми, кто бегал со своими деньгами и пытался их куда-то пристроить.

— За многих работодатели не платили пенсионные отчисления, особенно часто это было в 1990-е годы. Бывает, что на давние пенсионные взносы и стаж нет подтверждения. Какая пенсия ждет людей в таком случае?

— Есть несколько этапов. Страховые взносы начали учитываться для расчета пенсии с 2002 года. Все это учитывается в системе персонифицированного учета. Есть у нас такая система, где есть индивидуальный лицевой счет каждого человека, который там зарегистрирован. Соответственно, в ней все отражается.

Сама система начала функционировать с 1998 года, но не сразу всю страну охватила, а сначала в основном крупные регионы. Москва и все мегаполисы были охвачены. И постепенно к 2002 году этой системой была охвачена вся Россия. Поэтому, если вы работали в Москве, то наверняка и за вас платились какие-то взносы, неважно какие, и эта информация там есть.

Потому что к 2000 году эта система была практически полностью сформирована. И с этого времени по каждому человеку, который трудился в это время уже что-то есть, какие-то следы обязательно остались. Раньше, может быть, какие-то отчисления были, но потерялись, при расчете пенсии они не учитываются.

Важен также трудовой стаж. Здесь, в соответствии с законодательством, все зависит от того, какой у кого стаж. Если у вас трудовой стаж начался где-то в 1980-х годах, то, соответственно, еще за те года вам будет определенным образом все проиндексировано, то есть произойдет валоризация пенсионных прав.

Формула там, к сожалению, достаточно сложная. В общем и целом получается так, что за каждый этап времени трудовой деятельности применяется своя расчетная формула. Но с 2002 года применяется исключительно вышеуказанная система переучета. Те денежки, которые за вас заплатили работодатели, все они уже обязательно учитываются.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев