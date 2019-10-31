Как на пенсию пойти, чтобы заплатили?

На сколько реально может рассчитывать начинающий пенсионер в Москве и по России в среднем? Какая пенсия нас ждет от государства? Что будет нового в пенсионном деле со следующего года? Какие общемировые тенденции в связанных с пенсионным делом сферах?



Как формируется наш пенсионный портфель с 2020 года?

Об этом "Правде.Ру" рассказал кандидат экономических наук, доцент кафедры страхования и налогообложения Академии труда и социальных отношений Константин Добромыслов.

Читайте начало интервью:

Как рассчитать свою пенсию и не запутаться?

Как формируется наша пенсия

Накопительный пенсионный продукт на хлеб не намажешь

— Константин Викторович, все же надеяться на высокую пенсию нам не приходится. В Москве 17 тысяч — это потолок пенсии?

— Нет, это не потолок. Семнадцать тысяч — это прожиточный минимум. Соответственно, минимальная пенсия.

— А средняя пенсия по стране какая?

— Сейчас это 14,5 тысяч где-то. Но, конечно, среднюю пенсию по стране так сравнивать нельзя. Регионы очень различаются. В любом случае это тот поплавок, который не даст человеку утонуть. Понятно, что это не хлеб с маслом, это просто корочка хлеба, но тем не менее она стабильная, надежная и всегда есть.

Если же человек получал или получает большую зарплату, то и пенсия, разумеется, будет больше. К тому же можно и самому позаботиться о своей старости. Действительно, есть богатые люди, хорошо зарабатывающие, например, больше миллиона в год, и у них всегда стоит проблема, а как и куда отдать деньги.

— Зарабатывающих миллион или больше очень немного. Если взять более реальную цифру — где-то порядка 500 тысяч в год, с этой суммы нужно ли, практично ли будет самому откладывать? И куда вкладывать? Можно ли самому как-то сформировать свой пенсионный портфель?

— Конечно, каждый по-своему страдает. У кого-то щи жидкие, а у кого-то жемчуг мелкий. Я боюсь с зарплатой в 30-40 тысяч в месяц в Москве это невыполнимая задача. Но в любом случае сначала надо определиться, какая сумма в год вам к государственной пенсии будет необходима. Это будет зависеть прежде всего от того, сколько у вас есть времени до пенсии.

Если вам сейчас 20 лет и вам 40 лет осталось до пенсии, то вроде бы более-менее реально. Вы можете прикинуть, сколько вам в месяц надо откладывать. Но вы должны еще понимать, что существуют инфляционные процессы, что деньги просто так откладывать в долгосрочной перспективе — это достаточно рискованная операция.

У нас среднегодовая инфляция, при всех заверениях о низкой инфляции, дефляции и прочего, в среднем реально порядка десяти процентов. Поэтому нужно определиться, куда деньги вкладывать. Но здесь надо смотреть на мировые тенденции. Сегодня мировая тенденция такова, что депозиты становятся отрицательными.

Уже и в нашей Думе ставится вопрос принять закон, что по валютным вкладам возможна отрицательная доходность, то есть не вам банк будет платить, а вы будете платить банку за то, что ваши деньги лежат там на вкладе. Соответственно, вам деньги будут не прибыль приносить, а убыток…

— Так что же делать-то? Самому куда-то инвестировать?

— Вопросы инвестирования всегда рисковые и сложные. Дело не в том, что пенсионные фонды — хорошие или плохие, а в том, что в принципе нет финансовых инструментов, куда можно вложить деньги, получить определенную доходность, которая покрыла бы инфляцию и плюс еще давала бы какой-то доход. Вот в чем дело.

Это может произойти только при хорошем экономическом росте в стране. А при нынешней ситуации ни о какой доходности говорить не приходится. Нет таких инструментов. Тем более, что у нас постоянно проблемы и образования, и медицины всплывают и т. д. и т. п.

— В России сейчас профицит бюджета. Много средств идет в кубышку. Почему мы не можем разморозить эти деньги и вложить их куда-то?

— Ваша идея, я думаю, скоро реализуется. Потому что Фонд национального благосостояния уже практически полный. Он уже достиг семи процентов ВВП. Вот когда он будет 8,5 процента ВВП, тогда деньги этого фонда начнут пускаться на какие-то серьезные проекты. Но, как практика показывает, к сожалению, как только начинают инвестировать государственные деньги, почему-то они инвестируются так, что возвратности этих средств нет.

Ведь при любом инвестировании важно не то, что вы вложили деньги, а важно то, сколько вы получили, какой эффект. Можно куда-то вкладывать. Можно вкладывать в дороги. Можно вкладывать в жилье, другую недвижимость. Но эффект от этого какой? Мы обратно деньги не получим.

Поэтому если говорить о пенсионных средствах, то цепочка должна быть полная — от начала до конца, от вложения средств до возврата с прибылью. Можно вкладывать в здравоохранение. Сегодня вкладывается в здравоохранение, в несколько направлений. Но, к сожалению, для социальной системы эти вложения получаются убыточными.

Сейчас все острее встает вопрос пересмотра вообще взгляда на все мироустройство, в том числе на трудовую и социальную сферу. Потому что 10-15 процентов трудоспособного населения при правильной организации труда могут всех остальных обеспечить всем необходимым: едой, одеждой и прочим. То есть остальным работать не надо. Но чем эти люди будут заниматься?

И в конце концов возникает совершенно другой вопрос. А как дальше перераспределять то национальное богатство между теми, кто работает, и теми, кто не работает, кому не досталась эта работа? То есть работа уже становится не бременем, а благом. То есть надо бороться за работу, придется уже это делать не потому, что надо кушать, а потому, что просто человеку надо чем-то заниматься. Он просто бездельничать не может. Я думаю, это время уже не за горами, это наше ближайшее будущее.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев