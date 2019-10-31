Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Общество
Воспитание Житейские истории Кошелек
Автор Редакция рубрики "Общество"

Как на пенсию пойти, чтобы заплатили?

Общество » Семья » Кошелек print

На сколько реально может рассчитывать начинающий пенсионер в Москве и по России в среднем? Какая пенсия нас ждет от государства? Что будет нового в пенсионном деле со следующего года? Какие общемировые тенденции в связанных с пенсионным делом сферах?


Как формируется наш пенсионный портфель с 2020 года?

Об этом "Правде.Ру" рассказал кандидат экономических наук, доцент кафедры страхования и налогообложения Академии труда и социальных отношений Константин Добромыслов.

Читайте начало интервью:

Как рассчитать свою пенсию и не запутаться?

Как формируется наша пенсия

Накопительный пенсионный продукт на хлеб не намажешь

— Константин Викторович, все же надеяться на высокую пенсию нам не приходится. В Москве 17 тысяч — это потолок пенсии?

— Нет, это не потолок. Семнадцать тысяч — это прожиточный минимум. Соответственно, минимальная пенсия.

— А средняя пенсия по стране какая?

— Сейчас это 14,5 тысяч где-то. Но, конечно, среднюю пенсию по стране так сравнивать нельзя. Регионы очень различаются. В любом случае это тот поплавок, который не даст человеку утонуть. Понятно, что это не хлеб с маслом, это просто корочка хлеба, но тем не менее она стабильная, надежная и всегда есть.

Если же человек получал или получает большую зарплату, то и пенсия, разумеется, будет больше. К тому же можно и самому позаботиться о своей старости. Действительно, есть богатые люди, хорошо зарабатывающие, например, больше миллиона в год, и у них всегда стоит проблема, а как и куда отдать деньги.

— Зарабатывающих миллион или больше очень немного. Если взять более реальную цифру — где-то порядка 500 тысяч в год, с этой суммы нужно ли, практично ли будет самому откладывать? И куда вкладывать? Можно ли самому как-то сформировать свой пенсионный портфель?

— Конечно, каждый по-своему страдает. У кого-то щи жидкие, а у кого-то жемчуг мелкий. Я боюсь с зарплатой в 30-40 тысяч в месяц в Москве это невыполнимая задача. Но в любом случае сначала надо определиться, какая сумма в год вам к государственной пенсии будет необходима. Это будет зависеть прежде всего от того, сколько у вас есть времени до пенсии.

Если вам сейчас 20 лет и вам 40 лет осталось до пенсии, то вроде бы более-менее реально. Вы можете прикинуть, сколько вам в месяц надо откладывать. Но вы должны еще понимать, что существуют инфляционные процессы, что деньги просто так откладывать в долгосрочной перспективе — это достаточно рискованная операция.

У нас среднегодовая инфляция, при всех заверениях о низкой инфляции, дефляции и прочего, в среднем реально порядка десяти процентов. Поэтому нужно определиться, куда деньги вкладывать. Но здесь надо смотреть на мировые тенденции. Сегодня мировая тенденция такова, что депозиты становятся отрицательными.

Уже и в нашей Думе ставится вопрос принять закон, что по валютным вкладам возможна отрицательная доходность, то есть не вам банк будет платить, а вы будете платить банку за то, что ваши деньги лежат там на вкладе. Соответственно, вам деньги будут не прибыль приносить, а убыток…

— Так что же делать-то? Самому куда-то инвестировать?

— Вопросы инвестирования всегда рисковые и сложные. Дело не в том, что пенсионные фонды — хорошие или плохие, а в том, что в принципе нет финансовых инструментов, куда можно вложить деньги, получить определенную доходность, которая покрыла бы инфляцию и плюс еще давала бы какой-то доход. Вот в чем дело.

Это может произойти только при хорошем экономическом росте в стране. А при нынешней ситуации ни о какой доходности говорить не приходится. Нет таких инструментов. Тем более, что у нас постоянно проблемы и образования, и медицины всплывают и т. д. и т. п.

— В России сейчас профицит бюджета. Много средств идет в кубышку. Почему мы не можем разморозить эти деньги и вложить их куда-то?

— Ваша идея, я думаю, скоро реализуется. Потому что Фонд национального благосостояния уже практически полный. Он уже достиг семи процентов ВВП. Вот когда он будет 8,5 процента ВВП, тогда деньги этого фонда начнут пускаться на какие-то серьезные проекты. Но, как практика показывает, к сожалению, как только начинают инвестировать государственные деньги, почему-то они инвестируются так, что возвратности этих средств нет.

Ведь при любом инвестировании важно не то, что вы вложили деньги, а важно то, сколько вы получили, какой эффект. Можно куда-то вкладывать. Можно вкладывать в дороги. Можно вкладывать в жилье, другую недвижимость. Но эффект от этого какой? Мы обратно деньги не получим.

Поэтому если говорить о пенсионных средствах, то цепочка должна быть полная — от начала до конца, от вложения средств до возврата с прибылью. Можно вкладывать в здравоохранение. Сегодня вкладывается в здравоохранение, в несколько направлений. Но, к сожалению, для социальной системы эти вложения получаются убыточными.

Сейчас все острее встает вопрос пересмотра вообще взгляда на все мироустройство, в том числе на трудовую и социальную сферу. Потому что 10-15 процентов трудоспособного населения при правильной организации труда могут всех остальных обеспечить всем необходимым: едой, одеждой и прочим. То есть остальным работать не надо. Но чем эти люди будут заниматься?

И в конце концов возникает совершенно другой вопрос. А как дальше перераспределять то национальное богатство между теми, кто работает, и теми, кто не работает, кому не досталась эта работа? То есть работа уже становится не бременем, а благом. То есть надо бороться за работу, придется уже это делать не потому, что надо кушать, а потому, что просто человеку надо чем-то заниматься. Он просто бездельничать не может. Я думаю, это время уже не за горами, это наше ближайшее будущее.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы пенсия точка зрения размер пенсии экспертное мнение пенсионная реформа константин добромыслов
Актуальная аналитика
Недвижимость
Как вывести нечестного риелтора на чистую воду
Кошелек
Как на пенсию пойти, чтобы заплатили?
Газ
Эксперт: Киев может не принять предложение Путина по поставкам газа
Новости Все >
Щербак рассказал о разрыве контракта с "Авангардом"
В Монголии задержали 800 граждан КНР по делу об отмывании денег
Спортсмены из ЕАЭС не будут считаться легионерами в России
В Москве состоится премьера киноверсии спектакля по роману Мединского
В "Спартаке" рассказали, как не замерзнуть на матче с "Ростовом"
В Нарьян-Маре вооруженный ножом мужчина ворвался в детский сад
Путин допускает ужесточение наказания за врачебные ошибки
Дзюба показал свою милую собачку
Фигурист Козловский рассказал, зачем вырвал букет из рук Бойковой
Эксперты раскрыли самые опасные для жизни регионы Земли
Последние материалы
В Монголии задержали 800 граждан КНР по делу об отмывании денег
В Москве состоится премьера киноверсии спектакля по роману Мединского
В "Спартаке" рассказали, как не замерзнуть на матче с "Ростовом"
В Нарьян-Маре вооруженный ножом мужчина ворвался в детский сад
Как вывести нечестного риелтора на чистую воду
Как на пенсию пойти, чтобы заплатили?
Путин допускает ужесточение наказания за врачебные ошибки
Дзюба показал свою милую собачку
Эксперт: Киев может не принять предложение Путина по поставкам газа
Фигурист Козловский рассказал, зачем вырвал букет из рук Бойковой
Популярное
Фигурное катание
Трусова опубликовала видео параллельного четверного прыжка с Ханю

Российская фигуристка Александра Трусова во время тренировки на Гран-при Канады исполнила параллельный четверной тулуп с двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю.

Трусова опубликовала видео параллельного четверного прыжка с Ханю
Евгений Гильбо: Россия предложила Белоруссии самоубиться
Мир. Новости мира
Евгений Гильбо: Россия предложила Белоруссии самоубиться
Финансы
Экономисты подсчитали, на что хватило бы денег, "прощенных" Африке
Авто
Для чего на машине сзади весит маленькое ведерко?
Любовь Степушова Путина с Орбаном сближает нелюбовь к Украине Любовь Степушова Игорь Буккер Что создадут быстрее: меч джедая или летающие автомобили Игорь Буккер Василий Амирджанов Минпрос: разборка "Калашникова" рождает патриотов Василий Амирджанов
Комментарии
США на грани гражданской войны
В России ожидается повышение тарифов на электроэнергию на 50%
В России ожидается повышение тарифов на электроэнергию на 50%
Пасечник: Украине придется довольствоваться 10 млрд кубов газа в год
В России ожидается повышение тарифов на электроэнергию на 50%
Путина с Орбаном сближает нелюбовь к Украине
Владимир Кличко сообщил о планах вернуться в бокс
Ректор ВШЭ оценил слова преподавателя об "убогом" русском языке
Познер назвал нападки на Малкина позорными
Чешский эксперт: война с Россией - полное безумие
Экс-кандидат в президенты Умар Джабраилов задержан за стрельбу в гостинице
Американские военные показали видео штурма дома лидера ИГ
Пасечник: Украине придется довольствоваться 10 млрд кубов газа в год
Пасечник: Украине придется довольствоваться 10 млрд кубов газа в год
Американские военные показали видео штурма дома лидера ИГ
Генсек НАТО поддержал разведение сил в Донбассе
Три причины плохого состояния муниципальных дорог в России
СМИ: в США разрабатывают стратегию нападения на Крым и Дальний Восток
В Удмуртии "Граждане СССР" отказываются платить за электроэнергию
СМИ: в США разрабатывают стратегию нападения на Крым и Дальний Восток
Архив Петербурга показал характеристику КГБ на Владимира Путина
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ