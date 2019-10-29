Накопительный пенсионный продукт на хлеб не намажешь

В пенсионном деле со следующего года опять предполагаются изменения. Насколько существенными они будут? Что такое накопительный пенсионный продукт, который предлагает ввести минфин уже с 2020 года? Будет ли он обязательным или добровольным? Надо ли участвовать в этом проекте? Окажется ли он таким же мертворожденным, как приснопамятная накопительная часть пенсии?



Как формируется наш пенсионный портфель с 2020 года?

Об этом "Правде.Ру" рассказал кандидат экономических наук, доцент кафедры страхования и налогообложения Академии труда и социальных отношений Константин Добромыслов.

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Как формируется наша пенсия

— Константин Викторович, в 2020 году в пенсионном деле будет новшество. Со следующего года минфин вводит гарантированный пенсионный продукт. Что это такое?

— Ноги растут с того момента, когда государство осознало, что накопительный пенсионный компонент, который был введен в действие в 2002 году по общей пенсионной реформе себя не оправдал и финансово оказался несостоятельным. По веским экономическим причинам. Для того чтобы этот элемент заработал, важно было не только собрать деньги с людей, но выполнить еще несколько условий.

Так как это система социального страхования вообще и она обязательная, то к ней предъявляются достаточно жесткие требования. Во-первых, пенсия должна выплачиваться пожизненно. Она и в общей государственной системе пожизненная. Во-вторых, эта пенсия должна быть не ниже определенных параметров, в частности прожиточного минимума. Ну и те деньги, которые отчислялись, не должны были хотя бы потерять в покупательной способности. Туда отчислялось шесть процентов.

— Это сам человек решал?

— Нет, это все было принудительно — обязательная система. Причем не человек сам перечислял, а отчислял работодатель с фонда оплаты труда. С заработной платы у людей эти выплаты не вычитались. Такая накопительная пенсионная система работала только несколько лет. Потом этот накопительный компонент заморозили, с 2014 года страховые взносы не отчисляются.

Остались только обычные 16 процентов пенсионных отчислений. Если на людей отчислялись эти средства в накопительный компонент, соответственно, на страховую пенсию отчислялось меньше на 40 процентов. И страховая пенсия за это время у них будет на 40 процентов ниже, чем могла бы быть. Вот еще в чем, как говорится, засада-то.

— Не очень понятно, какая была выгода от такой системы.

— Нет, выгода должна была быть достаточная.

— Предполагалось, что эти средства инвестируют в какие-то выгодные проекты и таким образом постоянно будут капать хорошие дивиденды?

— Да, предполагалось, что там будет достаточно высокий инвестиционный доход. Но жизнь показала, что государственная пенсионная система, которая называется солидарно распределительная, или страховая, пенсия лучше. Потому что индексация пенсий и пенсионных прав, происходит гораздо регулярнее и гораздо лучше.

По индексу заработной платы практически это происходит. И по существу в солидарно распределительной системе отсутствуют те два больших риска, которые присутствуют в накопительном компоненте. Это инвестиционный риск и инфляционный риск. А это именно те риски, которые непредсказуемы в принципе.

— Тогда зачем же нам сейчас-то опять подобное предлагают? Что это за новый гарантированный пенсионный продукт, который те же самые риски имеет?

— Ну сегодня, слава Богу, профсоюзам удалось отстоять такое положение, что это не должно быть обязательной системой, что это не должно идти в обязательном порядке, когда никого ни о чем даже не спрашивают, а все происходит автоматически. А сначала предлагалось в обязательном порядке из заработной платы человеку самому отчислять.

— Тоже уже было такое. И те же шесть процентов предлагалось отчислять.

— Да. Это когда был индивидуальный пенсионный капитал. Но если это делается, то покупательная способность заработной платы снижается на шесть процентов. При тех небольших заработных платах, на которые мы сейчас существуем, понятно, что это было бы в принципе катастрофически. Поэтому большинство людей просто физически не смогло тогда и не сможет сейчас участвовать в этом компоненте.

Поэтому профсоюзы выступили за что, чтобы это было добровольно. Как только это переходит в добровольный формат, совершенно меняются подходы. Во-первых, человек сам принимает решение, участвовать или не участвовать. Во-вторых, снижаются требования уже к самим финансовым институтам, которые занимаются этим.

Государственные гарантии отсутствуют. А если бы эта система была обязательной, соответственно, должны присутствовать государственные гарантии. Теперь это будут просто индивидуальные договора. Когда два субъекта между собой заключили какой-то договор, то почему государство должно отвечать по результатам этого договора? Получалось так, что там есть субсидиарная ответственность.

— Многие ли тогда пойдут на это? Ведь у кого большая зарплата они и без этого найдут способы, как выгодно разместить средства.

— Конечно. Поэтому, скорее всего, очень немногие воспользуются этим новшеством.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев