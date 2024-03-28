Добавьте в рацион своей собаки это: самые необходимые продукты сделают ее здоровой

Для того чтобы обеспечить собаке высококачественное питание, необходимо включать в её рацион полезные продукты. Один из ярких примеров таких продуктов — овощи. При естественном питании их можно добавлять в каши, а если выбраны промышленные корма, то овощи могут стать отличным дополнением, считают специалисты.
Среди овощей есть несколько особенно ценных вариантов. Морковь, например, обычно очень нравится собакам, и они с радостью её употребляют. Этот овощ богат питательными веществами и может служить отличной профилактикой онкологических заболеваний, а также улучшать здоровье глаз.
Огурцы также являются хорошим источником питательных веществ и могут помочь собакам нормализовать вес в случае проблем с ним.
Сладкий перец — ещё одно отличное угощение для собак, так как содержит множество полезных элементов. Его можно предложить в измельченном виде или запечь.
Тыква — отличный выбор для решения проблем с пищеварением у собаки и также полезна для зрения и сердечно-сосудистой системы.
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