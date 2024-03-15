Не вздумайте это делать: что ждет тех, кто будет долго смотреть в глаза своей кошке

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Что будет, если долго смотреть в глаза кошке

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Зоосфера » Кошки

Многие обладатели кошек избегают долгого взгляда в глаза своих питомцев, и это вполне обоснованно.

Что будет, если долго смотреть в глаза кошке
Фото: Wikipedia by Nickolas Titkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Игра в "гляделки" с кошкой может закончиться для хозяина крайне неприятно.

Почему не следует долго смотреть кошке в глаза? Всё довольно просто: именно так смотрят друг на друга животные, готовые к атаке. Поэтому пристальный взгляд со стороны хозяина может быть воспринят питомцем как проявление агрессии.

Кошка может посчитать, что ее территория или собственность под угрозой, и атаковать. Если у кошки сработает защитный инстинкт, она может воспользоваться когтями и зубами без всяких колебаний.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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