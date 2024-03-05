Давайте пофантазируем: вас удивит то, какие животные не выживут без людей

Предположим, что один из апокалиптических сюжетов, часто изображаемых в фильмах, реализовался на деле, и люди исчезли, оставив за собой лишь животный мир. В таком сценарии, конечно, животные не сохранятся в своем полном разнообразии, поскольку некоторые из них тесно связаны с человеком и вымрут без его присутствия.
Тараканы и крысы, несмотря на свою известную живучесть, столкнутся с быстрым вымиранием. Домашние тараканы, населяющие человеческие жилища, и крысы, питающиеся мусором, зависят от человека для пропитания. Без него им придется адаптироваться к дикой среде, где ресурсы уже заняты их дикими собратьями и жуками. Домашние тараканы столкнутся с голодом, а крысы, покинув здания, будут легкой добычей для хищников.
Вши, клопы и пылевые клещи также останутся без источника питания. Клопы предпочитают человеческое тело и будут вынуждены искать другие источники, но без человека им будет трудно выжить. Человеческие вши, включая платяную, головную и лобковую, не смогут перейти на животных, подобно тому, как власоеды и пухопероеды, аналоги вшей у животных, не передаются человеку. Пылевые клещи, питающиеся омертвевшими клетками кожи, также зависят от человека.
Голуби, с их ограниченными способностями к охоте, останутся без главного источника пищи — человека. Если бы они не могли достать еду с человеческих столов, они столкнулись бы с недостатком пищи.
У кошек больше шансов выжить, чем у собак. Без людей дикие кошки могут приспособиться к жизни в лесу, особенно в умеренных климатических зонах. Некоторые породы кошек, такие как курильские бобтейлы, могут перейти из домашних в дикие условия. У собак мелкие породы первыми исчезнут из-за конкуренции со своими крупными сородичами. Крупные и средние собаки могут сформировать стаи и выжить в дикой среде, если нет более крупных хищников в окрестностях.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.