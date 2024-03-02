Бежать в больницу или баррикадировать двери? Что делать, если домашний хомяк решил вас съесть

Как справиться с агрессивным хомяком

0:39 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Хомяки — это безобидные, однако чрезвычайно чувствительные и пугливые создания. Поэтому иногда существует вероятность получить укус, но это происходит не из злобы, а из инстинкта самозащиты. Кроме того, если ваша рука пахнет едой, хомяк может по ошибке принять ее за аппетитное угощение. Что делать в случае укуса?

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Прежде всего, важно сохранять спокойствие и не наказывать животное — оно действует по инстинкту. Осторожно поместите хомяка в клетку и обработайте место укуса зелёнкой, спиртом или перекисью водорода, а затем наклейте пластырь. Если ваш хомяк здоров, то укус не приведёт к серьёзным последствиям.