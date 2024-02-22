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Безопасность в городских парках: почему кормление птиц и белок не безопасно

Опасности в городской среде: почему кормление птиц и белок не рекомендуется

2:37
Зоосфера

Многие люди испытывают привязанность к птицам и животным, стремясь поддерживать близкую связь с ними. Именно поэтому некоторые любители природы пытаются покормить обитателей городских парков прямо из рук.

Опасности в городской среде: почему кормление птиц и белок не рекомендуется
Фото: Собственная работа by Мухаммад Махди Карим is licensed under GNU Free Documentation License

Однако, как утверждает зооинженер Анастасия Калинина, эксперт сетевого издания "БелНовости", такой подход не стоит практиковать.

Почему опасно кормить городских птиц

Городские сизые голуби — это отпрыски домашних голубей, переносчики ряда опасных для людей и животных заболеваний, таких как сальмонеллез, орнитоз, псевдотуберкулез, токсоплазмоз и другие. Подходить к ним с едой или даже брать их на руки может быть опасно, так как при взмахах их крыльев в воздух поднимается пыль, содержащая микробы. Следует помнить о необходимости соблюдения правил личной гигиены, включая тщательное мытье рук после контакта с птицами.

Кормление голубей на балконах или подоконниках также не рекомендуется, так как это может привести к загрязнению окружающей территории пометом и перьями, вызывая недовольство у соседей. Голуби, обитающие в городе, питаются в основном на мусорных свалках, что также представляет опасность для здоровья.

В отличие от других городских птиц, голуби способны размножаться до пяти раз в год благодаря благоприятным условиям среды обитания. Они хорошие родители и активно участвуют в выкармливании потомства. Однако, наличие естественных врагов, таких как ястребы и серые вороны, способствует естественной регуляции численности голубей.

Чтобы уменьшить их численность, эксперты рекомендуют ограничить доступ к пищевым отходам и запретить кормление птиц в центре города. Если все же необходимо кормить птиц, лучше использовать специальные кормушки с зерносмесью для попугаев. Кормление хлебом может быть вредным для здоровья птиц.

В отличие от голубей, белки, живущие в городских парках, также могут представлять опасность для человека. Они могут быть переносчиками различных заболеваний, включая геморрагическую лихорадку, лептоспироз и туляремию. Кроме того, существует теоретическая возможность передачи вируса бешенства. Поэтому взаимодействие с белками следует ограничить, предпочтительнее оставлять корм на земле или использовать кормушки. При отсутствии прививки от столбняка рекомендуется обратиться в травмпункт для профилактического введения вакцины.

В целом, важно помнить, что даже в рамках добрых намерений кормить диких животных или поддерживать с ними близкий контакт может быть опасно как для них, так и для человека.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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