Игра с собакой: ключевые правила и советы от экспертов

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Игра с собаками: как избежать трех основных ошибок

1:05
Зоосфера

Все понимают, что игра с собаками необходима: питомцы так сильно нуждаются во внимании, что готовы провести с хозяином буквально весь оставшийся вечер, занимаясь играми.

Игра с собаками: как избежать трех основных ошибок
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Однако, правильность организации этой совместной забавы зависит исключительно от человека.

Специалисты выделили три основные ошибки во время игр с собакой, на которые стоит обратить внимание.

  • Позволение собаке руководить вами. Не стоит отдавать руководство в лапы пса. Животные могут вести себя так, будто они вечные дети, и начнут требовать все больше и больше игр.
  • Недостаточное количество игрушек. Собаке необходимо иметь достаточное количество игрушек для выбора. В противном случае она может начать бояться, что вы заберете ее любимые игрушки, оставив ее без развлечений.
  • Непостоянство. Собаку следует заниматься играми каждый день. Это помогает питомцу оставаться довольным и жизнерадостным, а также укрепляет связь между человеком и животным.

Поэтому рекомендуется выделять хотя бы 10-20 минут на игры каждый день.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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