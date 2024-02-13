Игра с собакой: ключевые правила и советы от экспертов

Игра с собаками: как избежать трех основных ошибок

1:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Все понимают, что игра с собаками необходима: питомцы так сильно нуждаются во внимании, что готовы провести с хозяином буквально весь оставшийся вечер, занимаясь играми.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Однако, правильность организации этой совместной забавы зависит исключительно от человека.

Специалисты выделили три основные ошибки во время игр с собакой, на которые стоит обратить внимание.

Позволение собаке руководить вами . Не стоит отдавать руководство в лапы пса. Животные могут вести себя так, будто они вечные дети, и начнут требовать все больше и больше игр.

. Не стоит отдавать руководство в лапы пса. Животные могут вести себя так, будто они вечные дети, и начнут требовать все больше и больше игр. Недостаточное количество игрушек . Собаке необходимо иметь достаточное количество игрушек для выбора. В противном случае она может начать бояться, что вы заберете ее любимые игрушки, оставив ее без развлечений.

. Собаке необходимо иметь достаточное количество игрушек для выбора. В противном случае она может начать бояться, что вы заберете ее любимые игрушки, оставив ее без развлечений. Непостоянство. Собаку следует заниматься играми каждый день. Это помогает питомцу оставаться довольным и жизнерадостным, а также укрепляет связь между человеком и животным.

Поэтому рекомендуется выделять хотя бы 10-20 минут на игры каждый день.