Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Назван самый безопасный обогреватель для дома, работающий без электричества
Насекомое, которое повреждает растения и урожай
Ученые назвали причину возникновения у европейцев "болезни викингов"
Создан искусственный интеллект, который способен выявлять опасных водителей
Избегайте ложиться спать с влажными волосами — привычки, которые оценит ваша кожа
Профессор Алоско заявил, что даже лёгкие травмы головы приводят к депрессии
TourDom: наименьшая цена за туры в Турцию летом будет составлять от 110-120 тысяч рублей
Дизайнер интерьера назвала подходящий цвет полотенец для ванной
Приготовьте армянские сухие пирожки для перекуса
Игрушки для животных: как не ошибиться в выборе с помощью пяти простых правил

Безопасные игрушки для домашних питомцев: пять ключевых правил выбора

1:31
Зоосфера

Собаки, кошки, хомячки и другие домашние питомцы обожают играть с игрушками, а современные зоомагазины предлагают огромный выбор аксессуаров, что делает выбор для хозяев все более сложным.

Безопасные игрушки для домашних питомцев: пять ключевых правил выбора
Фото: Wikipedia by Emery Way is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Чтобы сделать правильную покупку, следует придерживаться следующих правил:

  • Размер: Игрушки для животных не должны быть слишком маленькими, чтобы избежать риска проглатывания животным.
  • Запах: Игрушки для питомцев не должны иметь посторонних запахов, что может указывать на низкое качество материалов. Желательно выбирать изделия из латекса, качественной резины или жил. При покупке не стесняйтесь проверить запах игрушек.
  • Состав: Внимательно изучайте состав игрушек. Производители не должны использовать красители, отбеливатели, клей и другие токсичные вещества.
  • Внешний вид: Игрушки для домашних животных не должны иметь длинных шнуров, перьев, лент или бусин, которые могут быть опасными для питомца. Также не рекомендуется использовать детские игрушки, особенно мягкие, с наполнителями из маленьких шариков, которые представляют опасность для здоровья питомца.
  • Краш-тест: Регулярно проводите краш-тесты для как новых, так и старых игрушек для питомцев. Материал игрушек может рассыпаться или раскалываться на мелкие кусочки под воздействием зубов питомца, что может привести к серьезным проблемам с его пищеварительной системой. Также обращайте внимание на срок годности игрушек и выбрасывайте износившиеся предметы.
Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Жимолость завалит урожаем, если соблюдать эти золотые правила по уходу: садоводы раскрыли секрет хорошего урожая

Жимолость будет обильно плодоносить, если правильно за ней ухаживать.

Правила выращивания жимолости позволят получить хороший урожай
Фикус Бенджамина порадует шикарной листвой: основные правила выращивания
Фикус Бенджамина удивит густой листвой и будет пышным: следуйте этим правилам ухода - одну процедуру нужно сделать уже в начале весны
Дело не в банановой мухе: Эквадор должен отменить сделку с США по российскому вооружению
Вы по-другому взглянете на лилейники: они будут шикарно смотреться в саду - вы перестанете их ассоциировать с цветниками у бабушки на даче
Поставки прекратились и сразу на нескольких участках фронта ВСУ отступили Дмитрий Плотников "Апокалипсис. Конец всему": в России описали сценарий прямого столкновения РФ и НАТО Петр Ермилин Эксперт рассказал о трудностях в получении кредита на недвижимость в 2024 году Ирина Гусакова
Сочная горбуша, запечённая в духовке в фольге целиком: прекрасно сохраняет аромат и вкус
Замена батареи: кто должен её оплачивать и выполнять работы — жилец или УК?
Рассказываем, как замачивать семена, чтобы эффект положительно сказался на урожайности
Рассказываем, как замачивать семена, чтобы эффект положительно сказался на урожайности
Последние материалы
Безопасные игрушки для домашних питомцев: пять ключевых правил выбора
Эксперты рассказали, на какие неисправности указывает состояние свечей зажигания
Аренда квартир в РФ продолжит дорожать в 2024 году
Гостиницы и хостелы в Екатеринбурге вошли в список лучших в России
Ученые назвали причины повышенной смертности среди "сов"
Дзадзики - вкуснейший соус, который отлично сочетается с гамбургерами
Пять салонных процедур, которые нужно успеть сделать до конца февраля
На Западе считают, что нашли слабое место в "теневом флоте" России
Врачи рассказали, что своё здоровье можно проверить с помощью лестницы
Лук будет крупным и крепким: раскрыты ошибки выращивания, которые мешают этого добиться
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников