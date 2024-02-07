Игрушки для животных: как не ошибиться в выборе с помощью пяти простых правил

Безопасные игрушки для домашних питомцев: пять ключевых правил выбора

1:31 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Собаки, кошки, хомячки и другие домашние питомцы обожают играть с игрушками, а современные зоомагазины предлагают огромный выбор аксессуаров, что делает выбор для хозяев все более сложным.

Фото: Wikipedia by Emery Way is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Чтобы сделать правильную покупку, следует придерживаться следующих правил:

Размер : Игрушки для животных не должны быть слишком маленькими, чтобы избежать риска проглатывания животным.

: Игрушки для животных не должны быть слишком маленькими, чтобы избежать риска проглатывания животным. Запах : Игрушки для питомцев не должны иметь посторонних запахов, что может указывать на низкое качество материалов. Желательно выбирать изделия из латекса, качественной резины или жил. При покупке не стесняйтесь проверить запах игрушек.

: Игрушки для питомцев не должны иметь посторонних запахов, что может указывать на низкое качество материалов. Желательно выбирать изделия из латекса, качественной резины или жил. При покупке не стесняйтесь проверить запах игрушек. Состав : Внимательно изучайте состав игрушек. Производители не должны использовать красители, отбеливатели, клей и другие токсичные вещества.

: Внимательно изучайте состав игрушек. Производители не должны использовать красители, отбеливатели, клей и другие токсичные вещества. Внешний вид : Игрушки для домашних животных не должны иметь длинных шнуров, перьев, лент или бусин, которые могут быть опасными для питомца. Также не рекомендуется использовать детские игрушки, особенно мягкие, с наполнителями из маленьких шариков, которые представляют опасность для здоровья питомца.

: Игрушки для домашних животных не должны иметь длинных шнуров, перьев, лент или бусин, которые могут быть опасными для питомца. Также не рекомендуется использовать детские игрушки, особенно мягкие, с наполнителями из маленьких шариков, которые представляют опасность для здоровья питомца. Краш-тест: Регулярно проводите краш-тесты для как новых, так и старых игрушек для питомцев. Материал игрушек может рассыпаться или раскалываться на мелкие кусочки под воздействием зубов питомца, что может привести к серьезным проблемам с его пищеварительной системой. Также обращайте внимание на срок годности игрушек и выбрасывайте износившиеся предметы.