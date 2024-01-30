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Летний характер или холодный знак: почему кошки прячут свой нос в сне и как создать идеальные условия для отдыха

От холода до комфорта: почему кошки прячут нос во сне и как создать безопасное и уютное место для отдыха

1:08
Зоосфера

Многие обладатели кошек наблюдают за этим умиротворяющим зрелищем: их пушистый друг во время сна пытается укрыть свой нос лапками или даже хвостиком.

От холода до комфорта: почему кошки прячут нос во сне и как создать безопасное и уютное место для отдыха
Фото: Wikipedia by Izemeh is licensed under GNU Free Documentation License

В народных приметах говорится, что такое поведение животных предвестие приближающихся холодов. Однако кошки могут прибегать к этой привычке даже летом. Некоторые считают, что это помогает животному избежать неприятного запаха. Однако кошки избирательны, и им легче найти новое уютное убежище, чем терпеть дискомфорт. Ученые предоставляют более простое и логичное объяснение.

Известно, что кошки любят тепло, поэтому их часто можно увидеть в шкафах или даже у батареи. Их носик, не покрытый мехом, выделяет тепло, что заставляет пушистых друзей ощущать холод. Поэтому кошки скрывают свое уязвимое место, когда им становится прохладно.

Хозяевам стоит проверить, нет ли вблизи места сна их питомца сквозняка, поскольку такие условия совсем не подходят для отдыха. Рекомендуется либо устранить эту проблему, либо предоставить своей любимице новое, более комфортное место для отдыха. 

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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