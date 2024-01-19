В школах предложили ввести уроки ухода за домашними питомцами

В российских школах могут появиться уроки о грамотном уходе за домашними питомцами

1:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В российских школах могут появиться уроки о грамотном уходе за домашними питомцами. С инициативой рассмотреть дополнить таким разделом школьное уроки обществознания или домоводства выступил председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров.

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Помимо этого, отмечает общественник, на базе школ один-два раза в год можно было бы проводить выставки животных из приютов, в ходе которых школьники могли бы бесплатно забирать их к себе домой. Свою инициативу Ветров объясняет тем, что дети обязательно должны учиться ухаживать за животными и иметь возможность "направлять свою заботу и созидательную энергию на них".

"Прошу вас рассмотреть возможность внедрить в школьные часы обществознания (домоводства) раздел о грамотном обращении и уходе за домашними питомцами", — отмечается в сообщении.

В заключение общественник обратил внимание на то, что, если будет позволять материально-техническое состояние учебного заведения, то в школах можно было бы также создавать живые уголки, в которых ученики могут самостоятельно ухаживать за животными.