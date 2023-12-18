Комнатный телёнок впервые услышал, как мычат взрослые коровы

1:26 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Наш разум может считать, что коровы должны преимущественно находиться на свежем воздухе, но порой подсознание подсказывает нам: "Почему бы не пригласить эту корову в дом?"

Даже если такой поступок противоречит нашему здравому смыслу, это может быть веселым и захватывающим. В одном видео, снятом вторника, 12 декабря, одна добрая хозяйка сделала то, о чем многие из нас могли только мечтать.

В ролике Му и Мина, смотрящие телевизор, предоставляется уникальная возможность наблюдать, как коровы реагируют на телеэкран. Их выражения — смесь изумления и волнения: видимо, они не видят других коров, но слышат их.

Многие видеоролики в Интернете показывают, как собаки или кошки интересно смотрят телевизор. Вопрос, понимают ли домашние животные изображения на экране, остается загадкой. Вероятно, они не осознают картину, но звуки для них вполне воспринимаемы.

Например, собака может реагировать на звонок дверного звонка в телешоу. Му тоже явно реагирует на звуки — он внимательно смотрит на экран, стремясь определить, откуда исходит звук. Это объясняется их стадным инстинктом: они естественно стремятся к своему стаду. Тем не менее, вопрос "нравятся ли коровам телешоу", остается вопросом без ответа. Может быть, они просто предпочитают ходить на "муууви"...