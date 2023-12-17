5 декабря, пользователь TikTok по имени Лу К. Фур (@_lou.c.fur) представил видео, демонстрирующее веселую попытку их рыжего кота играть в пинг-понг. Это видео длительностью всего 11 секунд привлекло внимание зрителей и поднимает вопрос о том, что не все кошки обладают одинаковыми талантами.
Казалось бы, кошки созданы для выполнения множества удивительных вещей. Они проявляют свою выдающуюся охотничью силу, способны преследовать свою добычу незаметно благодаря своей тихости, и умеют обниматься, добиваясь своего. Тем не менее, как показывает видео, пинг-понг — не в их списке талантов.
Приглашаем вас взглянуть на этот забавный момент и насладиться непредсказуемостью поведения даже таких удивительных созданий, как кошки.
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