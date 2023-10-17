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В Пыть-Яхе собачий приют в Пыть-Яхе работает незаконно

1:39
Зоосфера

Приют для животных действует без необходимых разрешительных документов, что вызывает сомнения в его законности, сообщает muksun.fm.

В Пыть-Яхе собачий приют в Пыть-Яхе работает незаконно
Фото: Openverse

"Люди считают, что нужно обратиться в правоохранительные органы из-за превышения служебных полномочий. Человек, подписавший контракт, знал, что в приюте нет всего необходимого для осуществления деятельности", — подчеркнул инсайдер.

В свою очередь, руководитель приюта Александр Горынцев выразил свое мнение по этому поводу перед журналистами.

Он пояснил, что приют соответствует почти всем критериям, установленным в окружном постановлении № 118 "О порядке организации деятельности приютов для животных в ХМАО — Югре" и нормам содержания животных. Тем не менее, некоторые недостатки были выявлены ветеринарной службой округа.

Соответствующий документ с рекомендациями находится в редакции и включает в себя следующие пункты: необходимость ограждения территории, установка вентиляции и регистрация животных в специальной базе и другие аспекты. Всего было выявлено 4 пункта, которые требуется улучшить.

"В Пыть-Яхе проблема с бездомными собаками, и решить ее никто не может, люди в страхе пройти не могут", — поделился Горынцев.

Ранее депутат местной думы Людмила Завадская обвиняла директора приюта "Шанс" Александра Горынцева в избиении защитницы животных Марины Невмержицкой. Тем не менее, Горынцев утверждает, что физически он не мог это сделать, так как он инвалид третьей группы.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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В Пыть-Яхе собачий приют в Пыть-Яхе работает незаконно
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