Потеря аппетита, также известная как анорексия или псевдоанорексия, является распространенной проблемой у кроликов. Анорексия означает потерю аппетита, а псевдоанорексия означает, что у животного сохраняется аппетит, но оно не может есть, потому что трудно пережевывать или глотать пищу.
Ветеринары пояснили, что существует множество причин, которые могут привести к анорексии или псевдоанорексии у кроликов. Анорексия может возникнуть из-за:
И наоборот, псевдоанорексия может быть результатом любого заболевания, которое нарушает глотательный рефлекс кролика, например:
При подозрении на анорексию или псевдоанорексию у вашего кролика следует обратить внимание на различные симптомы, включая:
и другие клинические признаки, которые могут варьироваться в зависимости от основной причины заболевания.
Например, такие признаки боли, как скрежетание зубами или сгорбленная поза, могут указывать на заболевание полости рта — одну из конкретных причин псевдоанорексии.
Анорексию и псевдоанорексию необходимо лечить, устраняя основную причину этого состояния. Независимо от причины, важно, чтобы кролик как можно скорее начал снова есть. Большинство кроликов, которые не ели регулярно, страдают от некоторой степени обезвоживания, и им может потребоваться введение жидкостей, содержащих электролиты. Некоторые лекарства также могут быть полезны.
С другой стороны, симптоматическая терапия (лечение симптомов, связанных с анорексией) может включать в себя уменьшение стрессовых факторов окружающей среды и изменение рациона питания кролика для поощрения приема пищи.
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