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Ветеринары рассказали о причинах потери аппетита у кроликов

2:32
Зоосфера » Грызуны

Потеря аппетита, также известная как анорексия или псевдоанорексия, является распространенной проблемой у кроликов. Анорексия означает потерю аппетита, а псевдоанорексия означает, что у животного сохраняется аппетит, но оно не может есть, потому что трудно пережевывать или глотать пищу.

Ветеринары рассказали о причинах потери аппетита у кроликов
Фото: https://postimg.cc/

Причины потери аппетита у кроликов

Ветеринары пояснили, что существует множество причин, которые могут привести к анорексии или псевдоанорексии у кроликов. Анорексия может возникнуть из-за:

  • язвы желудка,
  • стоматологических заболеваний,
  • нарушения обмена веществ (например, почечной недостаточности),
  • сердечной недостаточности,
  • инфекционных заболеваний,
  • респираторных заболеваний,
  • неврологических заболеваний,
  • роста опухоли,
  • отравления,
  • изменения окружающей среды или диеты.

И наоборот, псевдоанорексия может быть результатом любого заболевания, которое нарушает глотательный рефлекс кролика, например:

  • гингивита,
  • заболеваний пищевода,
  • заболеваний челюстей или зубов.

Симптомы потери аппетита у кроликов

При подозрении на анорексию или псевдоанорексию у вашего кролика следует обратить внимание на различные симптомы, включая:

  • отказ от еды,
  • маленькие по размеру или количеству каловые массы,
  • потерю веса,
  • боль при глотании,
  • боль при еде,
  • хронический неприятный запах изо рта (галитоз)

и другие клинические признаки, которые могут варьироваться в зависимости от основной причины заболевания.

Например, такие признаки боли, как скрежетание зубами или сгорбленная поза, могут указывать на заболевание полости рта — одну из конкретных причин псевдоанорексии.

Лечение потери аппетита у кроликов

Анорексию и псевдоанорексию необходимо лечить, устраняя основную причину этого состояния. Независимо от причины, важно, чтобы кролик как можно скорее начал снова есть. Большинство кроликов, которые не ели регулярно, страдают от некоторой степени обезвоживания, и им может потребоваться введение жидкостей, содержащих электролиты. Некоторые лекарства также могут быть полезны.

С другой стороны, симптоматическая терапия (лечение симптомов, связанных с анорексией) может включать в себя уменьшение стрессовых факторов окружающей среды и изменение рациона питания кролика для поощрения приема пищи.

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Почему кролик не ест сено и корм, что делать?
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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