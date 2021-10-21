За границей обсуждают введение оплачиваемого отпуска для хозяев животных

В Великобритании и ряде других государств сегодня обсуждают перспективы введения оплачиваемого отпуска по уходу за новыми домашними животными, сообщают "Вести Подмосковья".

По данным издания, глава одной из британских фирм уже получил просьбу предоставить такой перерыв от работы. Он провёл опрос среди сотрудников компании и выяснил, что 61% респондентов считают отпуск по уходу за питомцами "нахальным" требованием.

Вместе с тем в корпорации Mars Petcare, которая занимается производством кормов Whiskas и Pedigree, готовы помочь тем, кто недавно приобрёл животных. Организация даёт сотрудникам 10 часов оплачиваемого отпуска, а затем они имеют право привести котёнка или щенка на работу.

Крафтовая пивная компания BrewDog ввела оплачиваемый недельный отпуск для работников с животными ещё в 2017 году.

Кроме того, на подобные меры сегодня идут руководители многих американских компаний. В США нет обязательного отпуска по беременности и родам, зато здесь нередко готовы предоставить небольшие каникулы, чтобы граждане могли позаботиться о своих животных в непростое время.

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