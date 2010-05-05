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Автор Петр Дерябин

Стоит ли делать прививки домашним животным? Аргументы за и против

Зоосфера » Ветеринария

Прививки для домашних животных прочно вошли в нашу жизнь — в арсенале врачей и ветеринаров имеется множество вакцин от самых разных заболеваний. Но, как оказалось, и в наше время есть немало людей, для которых все это не является аргументом в пользу прививок.

Вакцинация собак и кошек (какие прививки, как часто делать, отметка в ветеринарный паспорт)

Возражения бывают самые разные. Например, такое: "прививки — это только для людей, а вакцины для животных есть блажь, от которой один только вред, причуда богатеев и лишний повод фармацевтических компаний вытянуть у покупателей деньги", или "прививки — это вредно и опасно для здоровья животного" и т. п.

Не так давно ветеринары и сотрудники служб санитарно-эпидемиологического надзора, опровергая подобные "выпады", приводили множество данных, свидетельствующих о том, что в наше время прививки для братьев наших меньших- это не роскошь, а необходимость.

Вакцинация: польза или вред

В последнее время даже среди врачей нет единого мнения по данному вопросу. Так, например, некоторые их них считают, что значение вакцинации чрезмерно преувеличено. Многие производители, говорят они, сознательно завышают эффективность действия вакцины. Здесь невозможно не вспомнить историю с борьбой против вируса кошачьей лейкемии.

Появление нужной вакцины ветеринарное сообщество сначала восприняло с огромным воодушевлением.

Все надеялись, что с помощью вакцины удастся предотвратить у кошек это страшное заболевание (вирус кошачьей лейкемии подобен вирусу иммунодефицита у человека). Однако с самого начала использования этой вакцины появилась масса проблем.

Вакцина, о которой говорили как о самой надежной и безопасной, не только не предотвращала развитие заболевания, но и вызывала массу тяжелых побочных реакций.

Ветеринары зафиксировали множество случаев, когда у совершенно здоровых кошек, (отсутствие вируса у которых подтверждалось лабораторными данными), через короткое время после вакцинации начиналось заболевание, как будто именно вакцинация инициировала возникновение вирусной лейкемии.

Однако производители вакцины настаивали, что этого просто не может быть, "потому что это невозможно".

Стоит ли делать прививку? Аргументы за и против. Вакцинация домашних животных
Вакцинация домашних животных

При независимом исследовании, однако, оказалось, что на самом деле эффективность этой вакцины составляет всего 17% вместо 50-70%, о которой сообщали ее производители. Частота побочных реакций и их тяжесть также оказались намного выше, чем предполагалось на основании официальных сообщений. Например, в одном из исследований сообщалось, что 32% вакцинированных кошек умерли в течение 24 месяцев после вакцинации именно от вирусной кошачьей лейкемии.

Неудивительно, что после всего этого у многих владельцев кошек беспокоил закономерный вопрос: "Не связана ли эта высокая смертность именно с введением вакцины?".

Ежегодная ревакцинация

Также в последнее время появилось много сообщений о том, что ежегодная ревакцинация не приносит домашним животным никакой пользы. Многие ветеринары считают, что иммунитет против вирусов и большинства бактериальных агентов сохраняется у животных в течение многих лет, иногда в течение всей жизни.

Доктор Жан Доддс, широко известная исследователь по вакцинам в Санта Монике (Канада), высказала свое мнение СМИ, что повторные вакцины совсем не нужны.

"Зачем давать животным чужеродные субстанции, которые им не нужны? — задается вопросом Доддс после своих 30-летних исследований — Никогда не было никаких данных о том, что вакцины необходимо делать ежегодно. Ветеринары предполагали, что такие данные есть, но их никогда не было".

А вот данных о вреде постоянных ревакцинаций накопилось достаточно. Некоторые исследования показали, что регулярные прививки могут вызвать рак или другие серьезные болезни.

Например, прививки от парвовируса и чумки ответственны за многие болезни иммунной системы у собак. А такие болезни как:

  • анемия
  • артрит
  • эпилепсия
  • нарушения щитовидной железы
  • аллергии
  • и другие дисфункции

как считают некоторые ветеринары, напрямую связаны с последствиями прививок.

Вполне логично задаться вопросом: если в человеческой практике иммунологи уже давно знают, что однажды сделанная прививка от вирусных заболеваний дает практически пожизненный иммунитет, то почему нашим домашним любимцам, в отличие от нас, "прописано" проходить ревакцинацию каждый год? Неужели наши иммунные системы устроены настолько по-разному?

Стоит ли делать прививку? Аргументы за и против. Ревакцинация питомцев
Ревакцинация питомцев

Скорее всего, нет. И точно так же, как в случае с вакцинацией людей, вакцинация животных может обернуться ослаблением иммунитета.

Некоторые ветеринары считают, что ежегодная ревакцинация просто превращает острые заболевания в хронические. Об этом говорят данные, полученные в результате наблюдений за собаками и кошками, которые каждый год исправно прививались от бешенства.

У многих из них отмечены такие явления, как:

  • дегенеративная миелопатия с нарушением функции спинного мозга и развитием безболезненного паралича задних конечностей,
  • а так же резкое усиление агрессивности (как в отношении своих соплеменников, так и в отношении людей),
  • и иногда даже появляется боязнь воды!

А ведь все это — типичные симптомы бешенства. Просто, когда заболевание протекает в острой форме, мы наблюдаем это все вместе и сразу. А при хроническом характере болезни симптомы могут проявляться не сразу, чередуясь один с другим.

Приведем примеры самых популярных прививок для собак и кошек:

Собаки Кошки
бешенство бешенство
парагрипп ринотрахеит
лептоспироз микроспория
чума хламидиоз
аденовирусные инфекции калицивироз

Не так давно был сокрушен самый главный довод в пользу прививок. Мол, именно ежегодная вакцинация домашних животных способствовала ликвидации многих очагов опасных заболеваний. Как показывают исследования, это не так.

Например, частота заболеваний бешенством домашних животных все такая же, как и во времена Пастера. Ареал заболевания тоже не сократился, а, наоборот, постоянно расширяется. Все дело в том, что вирус, вызывающий это заболевание, спокойно "отсиживается" в крови бездомных и диких животных. И не всякого из таких "носителей" можно уничтожить.

Например, бешенством страдают многие виды летучих мышей, которые являются редкими животными и подлежат охране (как знаменитые южноамериканские вампиры, или отечественная гигантская вечерница).

Вакцинация: компромиссный подход

Так что, возможно правы те ветеринары, которые не считают вакцинацию необходимой и оправданной. Однако, спросите вы, что же делать владельцам домашних животных? Отказаться от прививок вообще? Но это создаст массу сложностей. Например:

  • животное без справки о прививках не допустят к участию в выставках,
  • во многих странах запрещен ввоз животных, которым не были сделаны указанные прививки (список может быть различен, но везде требуют наличия прививки от бешенства, сделанной в текущем году),
  • могут быть сложности с перевозкой животного внутри страны, с ввозом в определенные регионы.

Если Вы решились прививать домашнего любимца, то необходимо придерживаться некоторых правил:

  • Обязательный осмотр животного перед прививкой;
  • За две недели до вакцинации провести антигельминтную обработку;
  • Прием антигистаминных препаратов до и после прививки.

Установка "ни за что не прививать" не является решением проблемы. Скорее, подойдет некий компромиссный вариант.

К прививанию животных нужно подходить индивидуально и перед вакцинацией обязательно делать разнообразные анализы, чтобы избежать осложнений после прививок. Так же необходимо постоянное наблюдение привитого животного ветеринаром и сообщение производителю вакцины обо всех осложнениях и нежелательных побочных эффектах действия препарата. И, конечно же, следует отказаться от обязательных ревакцинаций.

Итак, несомненно, в вопросе о вакцинации должна быть свобода выбора. Домашние животные, как и дети, не имеют права голоса, поэтому за них этот выбор должны сделать мы. Но, без сомнения, основой этого выбора должна быть забота о здоровье наших питомцев.

Ответы на самые популярные вопросы владельцев животных

Данная тема вызывает, вероятно, наибольшее количество вопросов у владельцев. Мы приводим наиболее распространенные.

Нужно ли делать вакцинацию кошке (мелкой собаке) если она не выходит на улицу?

Да нужно. В этом случае питомец может "встретиться" с инфекцией при непродолжительном пребывании на даче, кошки — при падении с балконов, так же микроорганизмы могут попасть в дом на руках и одежде и обуви владельца.

С какого возраста можно вакцинировать кошку?

Котенка можно вакцинировать с 8-недельного возраста с последующей ревакцинацией через 4 недели. Далее прививка делается ежегодно однократно.

С какого возраста можно прививать животных от бешенства?

По законодательству Российской Федерации, а также согласно инструкции к применяемым вакцинам вакцинировать животных против бешенства необходимо с 3-х месячного возрата.

Нужно ли вакцинировать старое животное?

Да нужно. Распространен миф о том, что старые животные не нуждаются в прививках, т.к. с возрастом приобретают иммунитет. Это заблуждение, вероятность инфекционных заболеваний сохраняется в любом возрасте, более того, у старых животных эти заболевания могут протекать не типично, что затрудняет диагностику. Вакцинацию отменяют только при наличии серьезных заболеваний (в любом возрасте).  

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