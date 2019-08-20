На сайте бесплатных объявлений появилось предложение о покупке волшебного кота. Объявление разместил житель Ростова, который предлагает купить "Британку мистическую" за 15 миллионов рублей.
В описании объявления утверждается, что кошка способна "отгонять соседок от мужа" и "лечить от похмелья". Хозяин отмечает, что животное очень любит сладкое. Автором объявления оказался ростовчанин Михаил Шипунов. У него дома живут кот и кошка, которые не ладят между собой.
Кошка принадлежит его жене, которая согласилась ее продать только за крупную сумму - 15 миллионов рублей. Шипунов утверждает, что несмотря на высокий ценник несколько человек откликались на объявление.
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