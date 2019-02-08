Ученый снял на видео новорожденного китенка

Ихтиолог из Гавайского университета Ларс Бейдер впервые в истории науки снял на камеру малыша горбатого кита, который только что родился.

Правда, собственными глазами китенка со своей матерью, ученый не наблюдал. Он видел это редкое для людей событие глазами дрона, оснащенного хорошей камерой, который сумел приблизиться к животным.

Видео, опубликованное в интернете, по отзывам пользователей производит трогательное впечатление. Малыш выглядит совсем крохотным на фоне свой 15-метровой матери и ведет себя, как обычный ребенок у всех млекопитающих.

Теперь полгода маленький кит будет питаться молоком матери съедая за сутки не меньше сорока килограммов продукта, жирность которого доходит до 50 процентов.