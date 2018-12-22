Киев назвал число украинцев, работающих за рубежом

В последние годы украинская экономика переживает далеко не лучшие свои времена. Это, что характерно, побуждает большой отток граждан страны в другие государства на заработки.

Глава Министерства социальной политики Украины Андрей Рева прокомментировал данную ситуацию. По его словам, вверенное ему украинское ведомство обладает точной информацией относительного того, сколько граждан Украины трудится за рубежом.

Так, по словам Андрея Ревы, в данный момент на заработках в других государствах находятся чуть больше трех миллионов украинцев. Всего же периодически уезжают на заработки за рубеж, отмечает глава Министерства социальной политики Украины, порядка десяти миллионов граждан страны.

Андрей Рева отметил, что больше всего украинцев трудятся в соседней Польше — порядка двух миллионов человек. Половина из них работает там нелегально.

Отметим, что на сегодняшний день общая численность населения на Украине составляет порядка 40 миллионов человек.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что половина опрошенных жителей современной Украины считает свою жизнь невыносимой. Каждый третий же участвующий в опросе гражданин страны заявил, что считает политическую обстановку в стране взрывоопасной. Меньше четверти опрошенных — 15 % — считают, что действующая в стране власть слышит их.

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