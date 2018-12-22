Киев назвал число украинцев, работающих за рубежом

В последние годы украинская экономика переживает далеко не лучшие свои времена. Это, что характерно, побуждает большой отток граждан страны в другие государства на заработки.
Глава Министерства социальной политики Украины Андрей Рева прокомментировал данную ситуацию. По его словам, вверенное ему украинское ведомство обладает точной информацией относительного того, сколько граждан Украины трудится за рубежом.
Так, по словам Андрея Ревы, в данный момент на заработках в других государствах находятся чуть больше трех миллионов украинцев. Всего же периодически уезжают на заработки за рубеж, отмечает глава Министерства социальной политики Украины, порядка десяти миллионов граждан страны.
Андрей Рева отметил, что больше всего украинцев трудятся в соседней Польше — порядка двух миллионов человек. Половина из них работает там нелегально.
Отметим, что на сегодняшний день общая численность населения на Украине составляет порядка 40 миллионов человек.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что половина опрошенных жителей современной Украины считает свою жизнь невыносимой. Каждый третий же участвующий в опросе гражданин страны заявил, что считает политическую обстановку в стране взрывоопасной. Меньше четверти опрошенных — 15 % — считают, что действующая в стране власть слышит их.
Читайте также:
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Раньше, отметил Владимир Путин, он выступал резко против пенсионной реформы. Но, сегодня, уверен он, изменения в пенсионном законодательстве страны необходимы.
Киев, Кишинев и Тбилиси подписали соглашение о поддержке населения, живущего на территориях, якобы оккупированных Российской Федерацией.
22 декабря Православная церковь празднует не только день почитания иконы Пресвятой Богородицы "Нечаянная Радость", но и зачатие Пречистой Девы святой Анной, а также память Анны пророчицы. В каждом из этих событий Благодать явила себя по-разному, но одно у них общее - помощь Всевышнего стала нечаянной радостью людей, потерявших надежду на счастье.
EXPO-2017, впервые проведенная на территории Содружества независимых государств, была признана Международным бюро выставок самой успешной специализированной выставкой за всю историю.