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Источник Правда.Ру

"Це Еуропа": украинские летчики-хулиганы нарушили законы ИКАО

Мир » Бывший СССР » Украина

Полет штурмовика над пляжем в поселке Кирилловка Запорожской области — это типичное хулиганство, которое могло привести к гидроудару и жервам среди отдыхающих. Так считают опрошенные "Правдой.Ру" российские летчики.

ЦеЕуропа: Украинские летчики-хулиганы нарушили законы ИКАО. 387651.jpeg

Украинские соцсети обсуждаают низкий полет над пляжем поселка Кирилловка Запорожской области штурмовика Су-25. Боевая машина прошла на экстремально низкой высоте над береговой полосой.

Видео было опубликовано в "Инстаграме" и заслужило массу негативных комментариев. Так, пользователь elias064maximus@arey_ua пишет: "Просто россияне знают, что авиация России их бережет, а вот украинцы всего могут ждать от своей армии, этот конкретно мог и бомбы на пляж сбросить. Сказал бы, что увидел спьяну сепаратистов…"

maks_m0skit замечает: "Только над пляжем и остается летать. В ДНР и ЛНР сбили бы за пару минут".

freele1@arey_ua указывает, что "это запрещено, потому что в прошлом году из-за созданного самолетом гидроудара умерла девочка".

Министерство обороны Украины пояснило, что в период с 29 по 31 мая в Запорожье проходили тренировки противовоздушной обороны государственных военных объектов Украины и группировки сухопутных войск. "Полет соответствовал требованиям украинского законодательства и технических правил выполнения воздушных маневров. Он отметил, что пролет Су-25 не представлял угрозы жизни и безопасности людей, находившихся на пляже", — сказал пресс-секретарь Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Струтинский.

Герой России летчик Анатолий Кнышов считает, что это "хулиганство", "потому что запрещено летать над городами и населенными пунктами любому летательному аппарату по нормам ИКАО". Если же это учения, то они проводятся над полигоном. "Но украинцам закон не писан, они никогда не признают себя виновными. Если они хотят войти в Евросоюз, то там существуют нормы ИКАО. Что значит, "не представлял угрозы"? А эта история с малайзийским "Боингом"… Что это — "по требованиям"? Или Ту-154 сбили, когда учения шли… Это тоже, что ли, по правилам? Это преступники!" — сказал "Правде.Ру" Анатолий Кнышов.

Заслуженный пилот России, член комиссии при президенте РФ по развитию авиации общего назначения Юрий Сытник согласился, что "это называется хулиганством". За это летчиков наказывают всегда и во всех странах, "хотя у них, в Запорожье, может быть, свои правила", заметил эксперт в беседе с корреспондентом "Правды.Ру". По словам Юрия Сытника, ударная волна может повредить строения, убить детей. "Это обыкновенное воздушное хулиганство, которое оправдывается Порошенко и всей его кликой, потому что у них боевая авиация не умеет летать", — отметил летчик в интервью "Правде.Ру".

"Есть и вторая история — они пытаются запугать Россию: вот у нас есть самолеты, мы летаем, и будьте внимательны, потому что мы можем полететь над вашими пляжами на Азовском море", — резюмировал Юрий Сытник в интервью "Правде.Ру".

Напомним, 28 мая бывший заместитель министра обороны Украины адмирал запаса Игорь Кабаненко заявил, что в Азовском море возникла "гибридная угроза вторжения": якобы Россия проводит военно-морские учения "слишком близко" к территории Украины. По словам Кабаненко, Киев должен ответить Москве на провокации, чтобы предотвратить "надвигающийся кризис".

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Самолет над пляжем в Кирилловке Запорожской области
Темы Су-25 пляж самолет Украина хулиганство
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